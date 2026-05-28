Tiểu thư Harper Beckham tuổi 14 đẹp chuẩn “rich girl”: diện váy satin hồng, xách túi hàng hiệu, thần thái át cả mẹ Victoria

Harper Beckham tiếp tục khiến công chúng chú ý với diện mạo ngày càng ra dáng fashion icon trẻ tuổi khi cùng gia đình tận hưởng kỳ nghỉ xa hoa tại Formentera, Tây Ban Nha. Ở tuổi 14, con gái út nhà Beckham không chỉ gây ấn tượng bởi nhan sắc ngọt ngào mà còn bởi gu thời trang được nhận xét giống hệt mẹ - Victoria Beckham.

Xuất hiện trong buổi ăn trưa sang trọng tại nhà hàng Es Molí de Sal, Harper diện chiếc váy satin màu hồng phấn nằm trong bộ sưu tập sắp ra mắt của thương hiệu Victoria Beckham. Thiết kế ôm dáng nhẹ, chất liệu bóng mềm mại cùng gam màu nữ tính giúp cô bé 14 tuổi toát lên hình ảnh đúng chuẩn “rich girl” mùa hè.

Harper Beckham diện đồ của mẹ - Victoria khi đi ăn trưa sang trọng cùng gia đình trong kỳ nghỉ ở Formentera (Ảnh: BackGrid)

Điểm nhấn cho outfit là chiếc túi mini Jodie dệt da của Bottega Veneta trị giá khoảng 70 triệu đồng. Dù còn rất trẻ, Harper đã cho thấy gu phối đồ tinh tế và sang trọng không thua kém các fashionista đình đám.

Nhiều người nhận xét Harper ngày càng mang thần thái giống Victoria Beckham thời trẻ: mái tóc vàng óng tự nhiên, gương mặt thanh tú cùng phong cách tối giản nhưng đắt giá. Nụ cười rạng rỡ càng khiến cô bé ghi điểm bởi vẻ ngoài vừa sang chảnh vừa đúng tuổi teen.

Thiếu nữ 14 tuổi diện chiếc váy satin màu hồng thuộc bộ sưu tập sắp ra mắt của mẹ mình khi đến nhà hàng ăn, sau khi rời khỏi du thuyền riêng của gia đình (Ảnh: BackGrid)

Chỉ một ngày trước đó, Harper cũng gây chú ý khi diện một chiếc váy chiffon mùa hè khác được cho là lấy trực tiếp từ tủ đồ của mẹ trong buổi ăn trưa gia đình tại Ibiza. Công chúng bắt đầu gọi vui cô bé là “Victoria Beckham bản mini” vì liên tục xuất hiện với những outfit mang đậm tinh thần sang trọng đặc trưng của mẹ.

Trong khi Harper nổi bật với hình ảnh tiểu thư thanh lịch, David Beckham và Victoria cũng xuất hiện đầy phong độ phía sau con gái. Victoria diện chiếc váy đen ôm sát quen thuộc cùng giày cao gót lênh khênh trên địa hình đá gồ ghề, phải nhờ chồng đỡ tay khi di chuyển. Khoảnh khắc này thậm chí còn bị cậu con trai Romeo Beckham tranh thủ quay lại đầy hài hước.

Sau bữa trưa, gia đình Beckham quay trở lại du thuyền, Harper đi cùng một người bạn trong chuyến đi này (Ảnh: BackGrid)

Gia đình Beckham hiện đang nghỉ dưỡng trên siêu du thuyền trị giá khoảng 16 triệu bảng Anh tại quần đảo Baleares. Bên cạnh những bữa ăn sang trọng và thời trang xa xỉ, tâm điểm vẫn thuộc về Harper - cô con gái út ngày càng nổi bật cả về ngoại hình lẫn phong cách.

Không chỉ được chú ý vì thời trang, Harper còn được cho là đang chuẩn bị lấn sân lĩnh vực làm đẹp với một thương hiệu mỹ phẩm hướng đến Gen Z và Gen Alpha, lấy cảm hứng từ xu hướng skincare Hàn Quốc. Victoria từng tiết lộ chính hành trình trị mụn khá khó khăn của con gái đã trở thành động lực để Harper quan tâm nhiều hơn đến làm đẹp và chăm sóc da.

Ở tuổi 14, Harper Beckham đang cho thấy hình ảnh một “it girl thế hệ mới” của nhà Beckham: vừa có visual nổi bật, gu thời trang đẳng cấp, vừa sở hữu sức hút truyền thông không hề kém cạnh bố mẹ nổi tiếng.