Hồ Ngọc Hà chúc mừng MV của Sơn Tùng M-TP: "Chị qua tuổi rồi, chị không care, tốt thì share"

Tối 28/5, Sơn Tùng M-TP chính thức “thả xích” MV Come My Way, sản phẩm âm nhạc đánh dấu màn hợp tác quốc tế giữa nam ca sĩ và rapper người Mỹ gốc Việt đình đám Tyga. Chưa đầy một ngày sau khi lên sóng, sản phẩm đã tạo nên "cơn địa chấn" trên các nền tảng nhạc số khi vượt mốc 10 triệu lượt xem YouTube sau 14 giờ đồng thời chiếm lĩnh hàng loạt bảng xếp hạng quốc tế.

Theo dữ liệu từ KWORB, Come My Way hiện là MV được xem nhiều nhất châu Á trong 24 giờ qua, xếp thứ 2 toàn cầu về lượt xem, Top 2 Trending Worldwide trên YouTube Music và phủ sóng Top Trending tại 25 quốc gia như Việt Nam, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Đài Loan (Trung Quốc), Singapore hay Đức.

Không chỉ nhận được sự quan tâm từ khán giả, Come My Way còn trở thành chủ đề được nhiều nghệ sĩ Việt công khai nhắc đến và ủng hộ. Trong số đó, màn tương tác từ Hồ Ngọc Hà là một trong những khoảnh khắc thu hút nhiều sự chú ý nhất.

Theo đó, trên trang cá nhân, "nữ hoàng giải trí" bất ngờ chia sẻ trực tiếp MV mới của Sơn Tùng M-TP kèm dòng trạng thái: "Không đăng = không ủng hộ... Đăng = đu. Chị qua tuổi rồi, chị không care. Tốt thì share, bravo Tùng nhé".

Chỉ với vài dòng ngắn gọn nhưng cách thể hiện thẳng thắn, duyên dáng của Hồ Ngọc Hà nhanh chóng khiến cộng đồng mạng thích thú. Nhiều khán giả cho rằng nữ ca sĩ đã khéo léo đáp trả những tranh luận thường thấy trên mạng xã hội mỗi khi nghệ sĩ chia sẻ sản phẩm của Sơn Tùng M-TP. Với Hồ Ngọc Hà, việc ủng hộ đơn giản xuất phát từ sự ghi nhận dành cho một sản phẩm chất lượng, thay vì những suy diễn xoay quanh chuyện "đu trend" hay tạo tương tác.

Đáp lại tình cảm từ đàn chị, Sơn Tùng M-TP cũng nhanh chóng để lại biểu tượng trái tim bên dưới bài đăng như một lời cảm ơn dành cho Hồ Ngọc Hà. Dù chỉ là một tương tác nhỏ, khoảnh khắc này vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ của cả hai nghệ sĩ.

Đáng chú ý, bài đăng của Hồ Ngọc Hà không chỉ thu hút sự quan tâm từ người hâm mộ mà còn nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận trên MXH. Không ít cư dân mạng còn đặt dòng trạng thái của Hồ Ngọc Hà lên bàn cân với bài đăng của Noo Phước Thịnh trong tối 28/5. Cụ thể, ngay sau khi MV của Sơn Tùng ra mắt không lâu, Noo Phước Thịnh đã chia sẻ ca khúc mới của 52Hz kèm lời khen "bao không thất vọng" khiến một bộ phận netizen cho rằng rằng đây là động thái mang hàm ý nhắc đến màn comeback của Sơn Tùng M-TP. Trong khi bài đăng của Noo Phước Thịnh bị dấy lên nghi vấn "đá xoáy" Sơn Tùng M-TP thì cách thể hiện trực diện và thoải mái của Hồ Ngọc Hà lại nhận được nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng.

Trước đó, đây không phải lần đầu tiên Hồ Ngọc Hà công khai dành sự yêu mến và đánh giá cao cho Sơn Tùng M-TP. Tại một sự kiện âm nhạc diễn ra vào đầu năm 2026, cả hai đều xuất hiện với vai trò nghệ sĩ khách mời. Sau khi hoàn thành phần trình diễn của mình, Hồ Ngọc Hà bất ngờ nhắc đến Sơn Tùng M-TP rằng sự kiện hôm đó cũng là một dịp đặc biệt đối với “nam ca sĩ đáng yêu” đang đảm nhận vai trò đại sứ thương hiệu.

Hồ Ngọc Hà còn dành cho đàn em lời khen đầy tinh tế khi khẳng định chính tình cảm và sự ủng hộ mạnh mẽ từ người hâm mộ là lý do giúp ngôi sao của Vpop luôn giữ được sức ảnh hưởng và độ tỏa sáng đặc biệt qua nhiều năm.

Những chia sẻ của Hồ Ngọc Hà khi đó nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội và nhận về nhiều phản hồi tích cực. Không ít khán giả đánh giá đây là sự ghi nhận đáng quý từ một nghệ sĩ hàng đầu Vpop dành cho đàn em.

Clip Hồ Ngọc Hà chia sẻ về Sơn Tùng M-TP tại một sự kiện âm nhạc vào đầu năm 2026

Bên cạnh đó, hàng loạt nghệ sĩ như Hòa Minzy, Ngô Kiến Huy, Bảo Anh, Trịnh Thăng Bình... cũng đã công khai chia sẻ hoặc gửi lời chúc mừng tới màn comeback của Sơn Tùng M-TP. Đáng chú ý, nam ca sĩ đều để lại biểu tượng trái tim dưới các bài đăng như một lời cảm ơn tới những đồng nghiệp đã dành sự ủng hộ cho sản phẩm mới.

Come My Way được xem là một trong những dự án quốc tế đáng chú ý nhất của Sơn Tùng M-TP trong những năm gần đây. Ca khúc mang màu sắc Afrobeats pha trộn hip-hop và pop đương đại, được phát triển với định hướng đưa bản sắc Việt Nam vào một không gian âm nhạc toàn cầu.

Không chỉ gây chú ý bởi màn kết hợp xuyên biên giới, MV Come My Way còn khiến khán giả thích thú khi cài cắm nhiều yếu tố văn hóa Việt Nam dưới ngôn ngữ hình ảnh hiện đại. Hình tượng Chim Lạc xuất hiện giữa trung tâm Los Angeles, chiếc mặt nạ lấy cảm hứng từ nghệ thuật dân gian Múa trò Xuân Phả hay chi tiết con sâu ở đoạn after-credit đều trở thành đề tài được cộng đồng mạng tích cực phân tích sau khi MV lên sóng.

Thông qua Come My Way, Sơn Tùng M-TP tiếp tục cho thấy tham vọng đưa âm nhạc Việt Nam tiếp cận khán giả quốc tế bằng những chất liệu văn hóa đặc trưng được kể lại dưới góc nhìn đương đại và mang tính toàn cầu hơn.

