Tình thế khó tin của đại gia chủ chuỗi nhà hàng “đóng phim vì đam mê”

Theo dữ liệu từ Box Office Vietnam ngày 1/6, Ốc mượn hồn - bộ phim có sự tham gia của Quốc Trường và Hoa hậu Tiểu Vy - thu khoảng 1,3 tỷ đồng trong ngày, đứng thứ 3 phòng vé Việt. Với các suất chiếu sớm, tác phẩm đã mang về khoảng 8,8 tỷ đồng doanh thu, xếp sau hai phim ngoại là Doraemon: Nobita và lâu đài dưới đáy biển và Ngôi đền kỳ quái 5 .

Top 3 doanh thu phòng vé Việt tính đến cuối ngày 1/6

Ở chiều ngược lại, Một thời ta đã yêu do Quốc Trường và Quỳnh Thy đóng chính lại đang chật vật khi chỉ bán được 24 vé trên 11 suất chiếu, thu khoảng 1,9 triệu đồng, đứng thứ 29 trên bảng xếp hạng doanh thu ngày 1/6. Sau hơn 2 tuần công chiếu, tác phẩm mới thu về khoảng 2 tỷ đồng và gần như không còn cơ hội tạo đột phá tại phòng vé.

Giữa bối cảnh Một thời ta đã yêu gây thất vọng về doanh thu, Ốc mượn hồn đang được kỳ vọng sẽ trở thành điểm sáng trong sự nghiệp điện ảnh của Quốc Trường năm 2026.

Doanh thu của Một thời ta đã yêu sau 2 tuần công chiếu

Quốc Trường được đông đảo khán giả biết đến qua các bộ phim truyền hình ăn khách như Gạo nếp gạo tẻ , Về nhà đi con , trước khi lấn sân điện ảnh với các dự án như Bẫy ngọt ngào , Kẻ ẩn danh và mới đây là Ốc mượn hồn , Một thời ta đã yêu .

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, nam diễn viên sinh năm 1988 còn được biết đến là một doanh nhân thành công. Anh là đồng sáng lập một chuỗi nhà hàng mì cay với hệ thống chi nhánh trải dài trên khắp cả nước.

Quốc Trường tạo dấu ấn trong hoạt động nghệ thuật lẫn kinh doanh

Nhờ hoạt động kinh doanh thuận lợi, Quốc Trường nhiều lần khẳng định bản thân không còn chịu áp lực về thu nhập từ nghề diễn. Anh cho biết việc kinh doanh phát triển khiến quỹ thời gian dành cho nghệ thuật không còn nhiều như trước, đặc biệt với các dự án truyền hình kéo dài nhiều tháng.

Quốc Trường cho biết hiện nay mỗi năm anh chỉ nhận một bộ phim, thậm chí hai năm mới tham gia một dự án. Với anh, diễn xuất giờ đây không còn là câu chuyện mưu sinh mà là niềm đam mê và tình yêu dành cho nghề. "Đóng phim với tôi giờ đây là vì đam mê, làm nghề, làm nghệ thuật đúng nghĩa", nam diễn viên chia sẻ.

Tài tử cho biết anh không gặp áp lực phải có một vai điện ảnh để đời. "Quan trọng là tôi giữ được tên tuổi sạch sẽ, dự án vẫn đến đều đặn. Và khi ra đường, người ta vẫn nhận ra Quốc Trường, đi ăn thì đôi khi ông chủ còn không tính tiền. Vậy là được rồi", Quốc Trường nói.