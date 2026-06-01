Mỹ nhân từng khiến khán giả VTV ghét cay ghét đắng giờ gần như biến mấ

Với những ai mê phim truyền hình Việt, hẳn đều không còn xa lạ với Lương Thanh - nữ diễn viên từng xuất hiện nhiều trên sóng giờ vàng VTV. Cô được biết đến qua những bộ phim truyền hình như: Ghét thì yêu thôi, Cả một đời ân oán, Những cô gái trong thành phố, đặc biệt là Hoa hồng trên ngực trái phát sóng trên kênh VTV3.

Lương Thanh ghi điểm với lối diễn xuất tự nhiên, chân thật. Ngoài ra, cô nàng cũng được cho là hoá thân rất đạt với những nhân vật “tiểu tam”, thậm chí bị khán giả “ghét cay ghét đắng”. Dù được nhận định là thế hệ trẻ triển vọng của VFC với nhiều vai diễn ấn tượng, được công chúng quan tâm nhưng ngoài đời, Lương Thanh lại cực kín tiếng.

Đáng chú ý, khoảng gần 1 năm trở lại đây, Lương Thanh gần như vắng bóng trên màn ảnh. Cô không chia sẻ về các dự án phim mới hay có những hoạt động nghệ thuật nổi bật. Mặc dù trong các bộ phim gần đây, không ít nhân vật được cho là hợp với phong cách diễn của Lương Thanh, nữ diễn viên liên tục được khán giả nhắc tên. Song, cô dường như im lặng, không cập nhật quá nhiều về cuộc sống của mình.

Trên trang cá nhân, Lương Thanh thỉnh thoảng đăng tải hình ảnh tham dự sự kiện giải trí, làm mẫu cho một số nhãn hàng. So với trước đây, người đẹp sinh năm 1996 càng kín tiếng hơn khi thỉnh thoảng mới đăng ảnh đi chơi, gặp gỡ đồng nghiệp thân thiết.

Ngoài ra, kênh TikTok của Lương Thanh từng hoạt động rất năng nổ, nhiệt tình đu trend nhưng hiện tại tài khoản cũng đã “bay màu” không lý do.

Điều này khiến cộng đồng mạng liên tục đặt ra thắc mắc, tò mò về cuộc sống hiện tại của cô nàng. Thậm chí, từ khoá về “Lương Thanh hiện tại” còn lên hot search, kèm theo đó là những tin đồn liên quan đến đời tư, tình cảm.

Tuy nhiên từ trước đến nay, Lương Thanh vốn vẫn là người giữ kín chuyện đời sống cá nhân. Cô chưa từng đề cập hay công khai mối quan hệ tình cảm nào xoay quanh mình. Lương Thanh chủ yếu tập trung vào công việc, tận hưởng cuộc sống bình yên bằng việc đi du lịch, tập luyện thể thao,...

Được biết, Lương Thanh tên thật là Lương Huyền Thanh, sinh năm 1996 tại Thanh Hóa, trong một gia đình làm nghề kinh doanh. Do đó khi theo đuổi diễn xuất, Lương Thanh từng gặp nhiều sự phản đối. Tuy nhiên, cô vẫn xuất sắc trở thành thủ khoa đầu vào ngành Diễn viên Kịch - Điện ảnh - Truyền hình của Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội năm 2014.

Sở hữu gương mặt trong sáng cùng khả năng biến hóa linh hoạt, cô nhanh chóng ghi dấu trên sóng “giờ vàng” VTV. Ngoài diễn xuất, Lương Thanh còn được nhiều nhãn hàng thời trang ưu ái chọn làm gương mặt đại diện, người mẫu ảnh,...