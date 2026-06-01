Loạt ảnh hồi bé của hội tiểu thư Việt đang "chiếm sóng": Hóa ra vibe nhà giàu mấy chục năm trước là đây

Tranh thủ ngày Quốc tế thiếu nhi ngồi xem lại album hồi nhỏ của mình cũng thú vị lắm đấy!

Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 không chỉ là dịp dành cho trẻ nhỏ mà còn là thời điểm dân mạng thích thú “đào” lại loạt ảnh hồi bé của các gương mặt nổi tiếng trên MXH. Từ những hot girl nổi tiếng, rich kid đình đám đến các nàng thơ thế hệ mới, ai cũng từng có một phiên bản tuổi thơ với má bánh bao, tóc mái ngố hay những outfit do phụ huynh làm stylist.

Điều khiến cư dân mạng thích thú là nhiều người dậy thì thành công với diện mạo khác xa hiện tại, đường nét thay đổi quá nhiều. Trong khi đó, có người lại sở hữu visual nổi bật từ nhỏ, đúng chuẩn xinh từ trong trứng.

Hai chị em Lọ Lem và Hạt Dẻ - ái nữ nhà MC Quyền Linh là những gương mặt được nhắc đến nhiều mỗi dịp dân mạng chia sẻ ảnh hồi bé.

Nếu Lọ Lem từ nhỏ đã gây chú ý với đôi mắt to và gương mặt sáng thì Hạt Dẻ lại mang vẻ tinh nghịch, đáng yêu đúng chuẩn em út trong gia đình nổi tiếng nhất nhì MXH Việt.

Hiện tại, cả Lọ Lem và Hạt Dẻ đều sở hữu nhan sắc khiến bất cứ ai cũng trầm trồ, được dự đoán là "Hoa hậu tương lai".

Về phía "thế lực" YouTuber, không thể thiếu Jenny Huỳnh. Những hình ảnh ngày bé của cô nàng thường gây sốt vì năng lượng hoạt bát gần như không thay đổi theo thời gian.

Từ nhỏ Jenny đã có biểu cảm lém lỉnh, tự tin trước ống kính - điều phần nào lý giải vì sao hiện tại cô sở hữu lượng fan đông đảo.

Jenny Huỳnh hiện đang dành sự ưu tiên cho việc học đại học, là sinh viên Stanford được trao đổi sang Oxford trong thời gian gian ngắn. Cả 2 đều là những trường đại học danh tiếng bậc nhất hàng đầu thế giới.

Trong khi đó, Nàng Mơ sở hữu visual nhẹ nhàng từ bé. Những bức ảnh tuổi thơ của cô mang lại cảm giác thục nữ với mái tóc đen dài đến gương mặt nhỏ nhắn, tập trung làm việc nhà.

Nàng Mơ đang được đánh giá là gương mặt triển vọng trong giới người mẫu. Ngoài ra cô cũng lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất.

Tiên Nguyễn lại chứng minh khí chất rich kid có thể xuất hiện từ nhỏ. Trong nhiều hình ảnh được chia sẻ, cô nàng thường xuất hiện với phong cách được chăm chút, thần thái tự tin và nụ cười rạng rỡ.

Gái cưng của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn và doanh nhân Lê Hồng Thuỷ Tiên ngày nào giờ đã là nữ doanh nhân, cùng các anh chị em gánh vác công việc tại tập đoàn gia đình. Cô nàng cũng đã tìm thấy hạnh phúc riêng bên cạnh ông xã người Canada gốc Dubai.

Là một trong những fashionista đình đám nhất mạng xã hội Việt, Quỳnh Anh Shyn cũng có loạt ảnh tuổi thơ được dân mạng truyền tay lại mỗi dịp 1/6. Từ bé cô đã có gương mặt sáng, đôi mắt to và nét đáng yêu nổi bật.

Giờ đây, Quỳnh Anh Shyn trở thành cái tên có sức ảnh hưởng đáng kể, trong làng thời trang lẫn trên MXH. Khoảnh vài năm gần đây, Quỳnh Anh cũng gây chú ý với các hoạt động âm nhạc.

Từ khi còn bé, Doãn Hải My đã sở hữu vẻ ngoài dịu dàng gần như không thay đổi nhiều theo thời gian. Nhiều người nhận xét cô thuộc kiểu đẹp từ bé, càng lớn càng sắc nét hơn nhưng vẫn giữ được nét thanh tú đặc trưng.

Dù đã kết hôn và là mẹ một con, Doãn Hải My vẫn giữ được sắc vóc ấn tượng.

Trong khoảnh khắc hồi nhỏ được chia sẻ trên MXH, Hải Tú gây chú ý bởi gương mặt bầu bĩnh, nụ cười dễ thương.

Khác với các mỹ nhân nói trên, Hải Tú khá kín tiếng trong thời gian vừa qua. Cô được cho là giữ vai trò Project & Artist Manager trong MV Come My Way của Sơn Tùng M-TP song chưa có thông tin chính thức nào được xác nhận

Huyền 204 hồi bé lại mang màu sắc rất khác với hình ảnh hiện tại.

Nếu bây giờ cô nổi tiếng với phong cách gợi cảm, làn da nâu cùng vóc dáng nóng bỏng thì hồi bé lại có phần mũm mĩm, dễ thương.

Còn Xoài Non từ nhỏ đã nổi bật với làn da trắng và gương mặt lai Tây đặc trưng.

Nhiều người thừa nhận chỉ cần nhìn ảnh bé là có thể nhận ra ngay vì visual của mỹ nhân gần như copy - paste đến hiện tại.

(Tổng hợp)

Tiểu thư Việt có bố là đạo diễn phim trăm tỷ từng vào vai "đi bán vé số", giờ “lột xác” khó nhận ra

Theo S.A

Phụ nữ mới

Từ Khóa:
Tiểu thư Việt

