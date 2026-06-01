Điều hạnh phúc nhất của Ronaldo ở tuổi 41 trước thềm World Cup

Trước khi chính thức bước vào chiến dịch World Cup 2026 đầy khắc nghiệt cùng đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha, siêu sao Cristiano Ronaldo đã quyết định tạm rời xa áp lực sân cỏ để tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình ở quê nhà. Ở tuổi 41, tiền đạo thuộc biên chế Al-Nassr không chỉ duy trì được sức hút mãnh liệt truyền thông mà còn cho thấy một khía cạnh vô cùng ấm áp, dịu dàng bên tổ ấm nhỏ của mình.

Ronaldo hạnh phúc khoe bức ảnh gia đình và gọi đây là khoảnh khắc hạnh phúc của anh trên chính quê hương Bồ Đào Nha. Trước đó, gia đình Ronaldo đã có kỳ nghỉ ngắn ngày ở biển trước khi cùng nhau di chuyển sang Bồ Đào Nha để chuẩn bị hội quân cùng đội tuyển tham dự World Cup 2026.

Trên trang cá nhân, người bạn đời Georgina Rodriguez liên tục cập nhật những khoảnh khắc hạnh phúc của cả gia đình. Khán giả không khỏi trầm trồ trước những hình ảnh đời thường đầy bình yên, từ cảnh huyền thoại mang áo số 7 ân cần nắm tay con gái út Bella Esmeralda đi dạo trên bãi cát. Georgina cũng không giấu nổi sự viên mãn khi chia sẻ rằng đây chính là "những năm tháng tuyệt vời nhất cuộc đời".

Dẫu vậy, tinh thần kỷ luật nghiêm ngặt vốn đã trở thành thương hiệu của Ronaldo vẫn hiện diện ngay cả khi anh đang xả hơi. Người hâm mộ đã tinh ý nhận ra khoảnh khắc CR7 tỉ mỉ hướng dẫn và cùng cậu con trai nhỏ Mateo thực hiện các bài tập gập bụng bên hồ bơi, duy trì thể trạng tốt nhất trước ngày hội quân.

Khoảnh khắc bên gia đình này được xem là bước chạy đà quan trọng về mặt tâm lý cho Ronaldo trước khi bay sang Bắc Mỹ. Với phong độ cực kỳ ấn tượng khi ghi tới 28 bàn thắng sau 30 lần ra sân cho Al-Nassr ở mùa giải 2025/26, Ronaldo đến với World Cup 2026 bằng hiệu suất của một cầu thủ có phong độ đỉnh cao. Đây rất có thể sẽ là kỳ World Cup thứ 6 mang tính lịch sử, và cũng là chương cuối trong sự nghiệp quốc tế vĩ đại của biểu tượng bóng đá thế giới.