Chu Thanh Huyền đăng clip riêng tư với Quang Hải trong resort hạng sang, bị nhận xét "làm gì khó coi vậy"?

Kể từ khi xuất hiện bên cạnh Quang Hải, Chu Thanh Huyền là một trong những nàng WAG được nhắc tên nhiều nhất trên mạng xã hội. Mọi động thái của cô, từ livestream bán hàng, cách phát ngôn cho đến những khoảnh khắc đời thường đều dễ dàng trở thành chủ đề bàn tán. Đôi khi chỉ một chi tiết rất nhỏ cũng đủ khiến cư dân mạng tranh cãi rôm rả.

Mới đây, trong chuyến du lịch Nha Trang cùng gia đình, Chu Thanh Huyền đăng tải đoạn clip ghi lại khoảnh khắc hai vợ chồng bơi lội tại một resort sang chảnh ven biển. Video nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ khung cảnh nghỉ dưỡng đẹp mắt và sự thoải mái, vui vẻ của cặp đôi.

Clip đi bơi của Quang Hải và Chu Thanh Huyền

Tuy nhiên, điều khiến netizen bàn luận nhiều nhất lại là… động tác bơi của Chu Thanh Huyền và Quang Hải. Thậm chí, bên dưới đoạn clip, cư dân mạng nhanh chóng chia thành hai luồng ý kiến trái ngược.

Một bộ phận netizen liên tục để lại bình luận cho rằng kiểu bơi của cả hai vợ chồng chàng cầu thủ khá kỳ cục, so sánh như “mới học bơi xong”. Một số người còn tập trung vào vấn đề kỹ thuật khá gắt gao, cho rằng động tác của Chu Thanh Huyền chưa đúng, hoạt động nhiều nhưng bơi chậm và khó lấy hơi.

“Bơi gì kì cục vậy?”, “Bơi sai kỹ thuật, hoạt động nhiều nhưng lướt rất chậm”, “Không ai bơi ếch mà úp mặt xuống nước như vậy cả”, “Bơi kiểu gì khó coi vậy?”, “Nhìn mắc cười quá”, “Hai người này chắc mới học bơi”, “Bơi thế này chắc được 10m là hết cỡ. Không lấy hơi được”, “Còn hơi bị nhổm mông nữa. Chắc co chân về bụng nhiều. Nhưng mà nhìn bả bơi trông buồn cười thật”... là một số bình luận từ dân tình.

Ở chiều ngược lại, nhiều người lại cho rằng MXH đang quá khắt khe với một khoảnh khắc rất bình thường của vợ chồng Quang Hải. Theo họ, đây đơn giản chỉ là video ghi lại trải nghiệm du lịch gia đình chứ không phải cuộc thi bơi lội chuyên nghiệp nên việc soi kỹ thuật là không cần thiết. Một số bình luận ủng hộ quan điểm này:

- Tui thấy bơi được là giỏi lắm rồi mà nhiều người cứ đúng kỹ thuật với chả sai kỹ thuật! Bơi vui vui thôi chứ có phải đấu giải đâu!

- Quan trọng xuống nước không bị chìm, biết bơi là tuyệt rồi. Có phải vận động viên đâu mà soi kỹ thuật.

- Người ta bơi sao kệ người ta cái này liên quan gì tới kỹ thuật đâu. Ai bắt buộc bơi ếch là phải bơi ngẩng lên úp xuống chứ. Người ta bơi được thở được thì người ta không ngẩng lên thôi này là kỹ thuật tốt luôn rồi í chứ.

- Cứ bơi là phải đúng động tác như huấn luyện viên hay sao trời? Người ta chia sẻ vui vẻ mà các má săm soi kĩ vậy? Không biết bản thân đã biết bơi chưa nữa.

- Nhiều người có mục đích chỉ là biết bơi, nổi được trên mặt nước thường tự học hoặc chỉ lẫn nhau nên kỹ thuật, hình thể sẽ không chỉn chu như dân chuyên.

- Bơi sao cũng được, miễn bơi được là được.

Cư dân mạng tranh cãi chuyện bơi lội của Chu Thanh Huyền (Ảnh chụp màn hình)

Về phần mình, Chu Thanh Huyền không có bất cứ phản hồi nào với những tranh cãi này. Hiện tại gia đình Quang Hải cũng đã kết thúc chuyến đi và về lại Hà Nội.