Mỹ nhân showbiz 31 tuổi vẫn sành điệu ngang gái trẻ, không ai tin cô ấy đã làm mẹ 2 con

Không chỉ nhanh chóng lấy lại vóc dáng sau sinh, mỹ nhân này còn ngày càng thăng hạng về nhan sắc lẫn phong cách thời trang.

Trương Mỹ Nhân sinh năm 1995, là một trong những gương mặt nổi bật của làng giải trí Việt. Sở hữu chiều cao ấn tượng 1m78 cùng gương mặt sắc sảo, cô từng ghi dấu ấn khi giành ngôi vị Á quân The Face Vietnam 2017 và Á hậu 1 Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2018. Bên cạnh sự nghiệp ổn định, người đẹp còn được nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên diễn viên Phí Ngọc Hưng.

Hiện tại, Trương Mỹ Nhân đang tận hưởng cuộc sống viên mãn cùng chồng và hai con gái. Dù đã trải qua hai lần sinh nở, cô vẫn duy trì được vóc dáng thon gọn cùng nhan sắc trẻ trung, rạng rỡ. Không chỉ gây chú ý bởi ngoại hình ngày càng cuốn hút, mỹ nhân sinh năm 1995 còn ghi điểm với gu thời trang thanh lịch, sành điệu. Từ những set đồ dạo phố đơn giản đến trang phục dự sự kiện, cô đều biết cách lựa chọn và phối đồ khéo léo, tôn lên lợi thế hình thể và phong cách riêng.

Ngắm một số set đồ của Trương Mỹ Nhân, chị em sẽ bỏ túi được nhiều công thức mix match vừa xinh xịn vừa đơn giản.

Style của Trương Mỹ Nhân không cầu kỳ nhưng cực cuốn hút, sành điệu. Cô diện thiết kế đầm lệch vai, dáng ngắn cùng những lớp bồng xòe mang đến cảm giác yêu kiều, thanh lịch. Thiết kế thoải mái, mát mẻ lại xinh xắn, hợp diện trong nhiều hoàn cảnh từ đi chơi đến đi tiệc.

Sở hữu chiều cao 1m78 cùng vóc dáng thanh mảnh, Trương Mỹ Nhân dễ dàng mặc đẹp và "cân" được nhiều kiểu trang phục. Trong một outfit sành điệu và thanh lịch, cô chọn diện đầm trắng nổi bật với thiết kế cổ V cùng chi tiết bèo nhùn, giúp tổng thể mềm mại và thanh thoát. Cô hoàn thiện với giày móng ngựa để set đồ thêm hài hòa, trendy.

Vi vu dạo phố, Trương Mỹ Nhân diện combo vừa đẹp vừa đơn giản với áo 2 dây và quần jeans. Đây là cặp bài trùng được nhiều chị em yêu thích vì dễ mặc dễ phối lại cực kỳ tôn dáng. Thiết kế trơn màu, không cần họa tiết cầu kỳ vẫn đủ làm nổi bật vẻ ngoài trẻ trung, năng động của người mặc.

Trương Mỹ Nhân ghi điểm với set đen tối giản nhưng không hề nhàm chán. Người đẹp lựa chọn áo ống ôm sát kết hợp cùng quần suông cạp cao, tạo nên tổng thể thanh lịch và tôn dáng. Để bộ trang phục thêm cuốn hút, cô khéo léo phối cùng kính râm, dây chuyền và túi xách đồng điệu. Những món phụ kiện nhỏ nhưng đủ giúp diện mạo trở nên thời thượng, sang chảnh hơn mà vẫn giữ được nét tinh giản đặc trưng.

Theo Phác Thái Anh

Phụ nữ mới

Thông báo mới nhất từ KDL Đại Nam của bà Nguyễn Phương Hằng: Miễn phí cho đối tượng này

Không phải Hà Nội hay Huế, đây mới là đại diện duy nhất Việt Nam lọt top 15 điểm đến ẩm thực thế giới

Mối quan hệ của Ninh Dương Lan Ngọc và Steven Nguyễn đang chiếm sóng MXH

16:15 , 01/06/2026
Nóng: Đình chỉ hoạt động trong 3 tháng với 2 cơ sở bánh mỳ nổi tiếng, phạt 80 triệu đồng vì gây ngộ độc thực phẩm

15:32 , 01/06/2026
Nữ MC xinh đẹp VTV chia tay Chuyển động 24h sau 12 năm gắn bó là ai?

15:05 , 01/06/2026
Nữ NSƯT quây quần bên chồng con tại biệt thự hơn 50 tỷ ở Mỹ

14:50 , 01/06/2026

