Nữ NSƯT quây quần bên chồng con tại biệt thự hơn 50 tỷ ở Mỹ

Dù sinh ra, lớn lên ở Mỹ nhưng hai con của Ngọc Huyền vẫn giữ được nhiều nề nếp, phong tục Á Đông.

Sau một ngày hẹn hò cùng chồng, đi tham quan một khu nhà ở dành riêng cho giới giàu có ở Mỹ, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền đã về nhà quây quần cùng gia đình với hai con và chia sẻ những khoảnh khắc này đến với khán giả.

Ngọc Huyền bên chồng con

Nữ nghệ sĩ tỏ ra vô cùng hạnh phúc, mãn nguyện khi được quây quần với chồng con trong một bữa tối nhỏ. Cô thậm chí không cần làm gì vì đã có con gái lớn Hà Tiên và ông xã Don Nguyễn chuẩn bị đồ ăn.

Trong đó, con gái Hà Tiên tự tay làm một món sushi rất ngon để đãi cả nhà. Con gái Ngọc Huyền tỏ ra khá đảm đang, nữ công gia chánh thuần thục và biết cách chăm sóc mọi người trong gia đình từ bố mẹ tới em trai.

Dù sinh ra, lớn lên ở Mỹ nhưng hai con của Ngọc Huyền vẫn giữ được nhiều nề nếp, phong tục Á Đông, đặc biệt là luôn quây quần cùng gia đình.

Ngọc Huyền liên tục thốt lên: "Nhìn ngon quá, hấp dẫn quá, thơm quá! Hôm nay Hà Tiên đi làm về trễ, 8 giờ 30 mới về nên gia đình chúng tôi có bữa tối muộn như thế này, vui quá!".

Được biết, Ngọc Huyền hiện sống cùng gia đình trong biệt thự trị giá lên tới 2 triệu đô (hơn 50 tỷ đồng) nằm trong một khu nhà giàu ở Mỹ.

Sống cùng cô còn có cả bố mẹ ruột. Tuy nhiên, trong đoạn clip Ngọc Huyền chia sẻ lại chỉ có gia đình nhỏ của cô (gồm chồng và hai con) ăn tối cùng nhau còn bố mẹ nữ nghệ sĩ không có mặt.

Qua những chia sẻ trước đó của Ngọc Huyền thì cô con gái Hà Tiên không chỉ nói khá tốt tiếng Việt, nấu ăn ngon mà còn được mẹ dạy hát và diễn từ nhỏ. Thi thoảng, Hà Tiên vẫn theo mẹ đi hát ở một số show. Hà Tiên cũng từng hai lần về Việt Nam đóng phim do chính Ngọc Huyền đầu tư sản xuất và được nhiều khán giả, đồng nghiệp khen ngợi về diễn xuất.

Nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long từng nhận định: "Hà Tiên đúng là "sao nối ngôi" của Ngọc Huyền, kế thừa Ngọc Huyền để nối nghiệp diễn xuất. Tôi quay chung với Hà Tiên mà bất ngờ, không ngờ con bé lại diễn được tốt đến vậy. Nó diễn quá giỏi.

Chỉ tiếc một cái là phần tiếng nói của Hà Tiên chưa được chuẩn, vẫn bị lớ lớ. Nếu tiếng nói của Hà Tiên mà chuẩn là ngon luôn".

Theo Tùng Ninh

Thanh niên Việt

Thông báo mới nhất từ KDL Đại Nam của bà Nguyễn Phương Hằng: Miễn phí cho đối tượng này

Không phải Hà Nội hay Huế, đây mới là đại diện duy nhất Việt Nam lọt top 15 điểm đến ẩm thực thế giới

Hé lộ diễn biến khó lường trước khi xảy ra vụ khách Tây đập phá quán cafe ở Đà Nẵng

14:40 , 01/06/2026
Hiện tượng cây vạn tuế nở hoa

14:39 , 01/06/2026
Cặp vợ chồng cải tạo căn hộ 24m² với 7 cửa sổ: Đổi chỗ bếp và nhà tắm, bỏ luôn sofa mà nhà vẫn thoáng bất ngờ

14:38 , 01/06/2026
Động thái của Sơn Tùng M-TP liên quan hình ảnh chim Lạc gây tranh cãi

13:45 , 01/06/2026

