Nam nghệ sĩ Việt kết hôn với vợ đại gia kém 16 tuổi: Sở hữu biệt thự sân vườn hoành tráng, đẹp như resort 5*

Chi Bảo sinh năm 1973, là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt với hàng loạt bộ phim đình đám như Đồng tiền xương máu, Lục Vân Tiên, Cô gái xấu xí... Nhờ ngoại hình điển trai cùng lối diễn xuất tự nhiên, anh từng là một trong những nam diễn viên được đông đảo khán giả yêu mến. Hiện nay, Chi Bảo đã rút lui khỏi hoạt động nghệ thuật để tập trung cho công việc kinh doanh và các dự án cá nhân.

Sau hai lần đổ vỡ hôn nhân, năm 2021, nam diễn viên đăng ký kết hôn với doanh nhân Lý Thùy Chang. Bà xã của anh kém 16 tuổi, là CEO thành công trong lĩnh vực thẩm mỹ công nghệ cao. Sau nhiều năm gắn bó, cặp đôi hiện có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên hai con chung. Gia đình nhỏ đang sinh sống trong căn biệt thự sân vườn rộng lớn, được ví như "resort tại gia" khi góc nào cũng được chăm chút chỉn chu, bao quanh bởi cảnh quan xanh mát và không gian nghỉ dưỡng sang trọng.

Biệt thự sân vườn triệu đô của vợ chồng Chi Bảo - Lý Thùy Chang

Biệt thự của vợ chồng diễn viên Chi Bảo và doanh nhân Lý Thùy Chang gây ấn tượng bởi quy mô bề thế cùng không gian sống đậm chất nghỉ dưỡng. Ngay từ cổng vào, công trình đã toát lên vẻ sang trọng với thiết kế kiên cố, bề thế, kết hợp cùng những mảng cây xanh được cắt tỉa gọn gàng, tạo cảm giác riêng tư nhưng vẫn rất thoáng đãng.

Bước vào bên trong, khuôn viên mở ra với khoảng sân vườn rộng lớn được chăm chút kỹ lưỡng. Điểm nhấn nổi bật là hồ bơi nằm ở vị trí trung tâm, bao quanh bởi cây xanh và các khu vực thư giãn, mang đến cảm giác như đang ở một resort cao cấp. Không gian ngoài trời rộng rãi, thoáng mát cũng là nơi lý tưởng để gia đình tổ chức các buổi tiệc, gặp gỡ bạn bè hay tận hưởng những khoảnh khắc quây quần bên người thân giữa thiên nhiên xanh mát.

Không gian rộng rãi, tràn ngập cây xanh

Cơ ngơi đẹp như một khu resort thu nhỏ

Không gian sân vườn ngoài trời thường được chọn là nơi tổ chức party cùng bạn bè, người thân

Lý Thuỳ Chang check-in trong biệt thự triệu đô

Không chỉ có cây xanh và cảnh đẹp, vợ chồng diễn viên Chi Bảo còn bài trí ghế hồ bơi để thuận tiện cho việc nghỉ ngơi

Không gian bể bơi cực chill

Không chỉ sở hữu khuôn viên sân vườn ấn tượng, không gian bên trong biệt thự của gia đình Chi Bảo cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Ngôi nhà được thiết kế theo phong cách hiện đại với gam màu trắng chủ đạo, mang đến cảm giác nhẹ nhàng, tinh tế và rộng thoáng. Nội thất được lựa chọn kỹ lưỡng, vừa đảm bảo tính thẩm mỹ vừa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của gia đình. Điểm đặc biệt là cây xanh và hoa tươi hiện diện ở khắp nơi, từ khu vực phòng khách đến các khoảng sân và góc thư giãn. Nhờ đó, không gian sống luôn ngập tràn sức sống, tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên dù ở bất kỳ vị trí nào trong nhà.

Góc bếp rộng rãi trong biệt thự của Chi Bảo - Lý Thuỳ Chang

Trong nhà có nhiều tranh nghệ thuật và hoa tươi giúp không gian thêm sinh động