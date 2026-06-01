Cặp vợ chồng cải tạo căn hộ 24m² với 7 cửa sổ: Đổi chỗ bếp và nhà tắm, bỏ luôn sofa mà nhà vẫn thoáng bất ngờ

Nhiều người nghĩ sống trong căn hộ 24m² sẽ rất bí bách, đặc biệt ở những thành phố đắt đỏ như Hồng Kông. Nhưng một cặp vợ chồng trẻ đã khiến không ít người bất ngờ khi "lột xác" căn hộ cũ 43 năm tuổi thành không gian sống vừa sáng sủa, vừa tiện nghi, thậm chí còn có cả phòng thay đồ riêng. Điều đáng nói là họ gần như thay đổi hoàn toàn bố cục cũ của căn nhà – từ việc đổi vị trí bếp và nhà vệ sinh cho đến quyết định bỏ hẳn sofa để lấy không gian sống.

Căn hộ này nằm tại Chai Wan, Hồng Kông, Trung Quốc, rộng khoảng 24m² nhưng lại sở hữu tới 7 cửa sổ trải đều khắp các không gian. Chính lợi thế hiếm có này đã trở thành "vũ khí" lớn nhất trong cuộc cải tạo.

Đổi chỗ bếp và nhà vệ sinh để cứu cả căn nhà

Điểm thay đổi lớn nhất của căn hộ là việc hoán đổi vị trí giữa nhà bếp và phòng tắm. Theo chia sẻ, bố cục cũ có quá nhiều vách ngăn khiến không gian bị chia vụn, thiếu sáng và bí bách. Sau khi cải tạo, nhà bếp được chuyển ra khu vực gần phòng khách và thiết kế theo dạng mở.

Nghe thì có vẻ "liều", nhưng thực tế đây lại là quyết định giúp căn hộ thay đổi hoàn toàn cảm giác không gian.

Nhờ bếp mở, ánh sáng từ các cửa sổ có thể lan khắp căn nhà. Luồng gió cũng lưu thông tốt hơn giữa cửa sổ phòng khách và cửa sổ bếp. Với những căn hộ nhỏ, việc thông gió tự nhiên quan trọng không kém diện tích thực tế.

Phong cách tổng thể của căn hộ theo hướng hiện đại pha công nghiệp, sử dụng các gam màu đen, gỗ và xi măng làm chủ đạo. Không gian tuy nhỏ nhưng không hề có cảm giác ngột ngạt.

Bỏ sofa, bỏ bàn trà: Quyết định khiến căn nhà rộng hẳn ra

Một trong những chi tiết khiến nhiều người chú ý nhất là việc cặp đôi quyết định không đặt sofa và bàn trà trong phòng khách.

Ban đầu họ cũng muốn làm phòng khách "đúng chuẩn" với đủ ghế sofa, bàn trà và kệ TV. Nhưng sau nhiều lần đo đạc, họ nhận ra nếu cố nhồi tất cả vào thì căn nhà sẽ trở nên chật chội.

Cuối cùng, họ chỉ giữ lại kệ TV và thay sofa bằng một chiếc ghế đơn nhỏ gọn.

Nghe tưởng thiếu thốn, nhưng chính quyết định này lại khiến không gian rộng ra đáng kể. Đây cũng là xu hướng đang được nhiều căn hộ nhỏ tại châu Á áp dụng: ưu tiên khoảng trống để sống thoải mái hơn thay vì cố lấp đầy nhà bằng nội thất.

Thay vì đầu tư vào đồ trang trí, họ tập trung tối đa vào khả năng lưu trữ. Xung quanh khu vực TV được bố trí thêm hệ tủ kính để tận dụng mọi khoảng trống có thể.

Ngay cả mép cửa sổ cũng được đóng thêm một chiếc tủ hẹp có thể dùng như bàn trà mini để đặt cốc nước hoặc điều khiển TV. Những chi tiết nhỏ như vậy cho thấy việc cải tạo căn hộ nhỏ thực sự cần tính toán rất kỹ theo thói quen sinh hoạt hàng ngày.

Phòng ngủ bỏ vách ngăn, giường bục tích hợp kho chứa đồ

Một yêu cầu quan trọng của cặp đôi là phải có giường đôi rộng rãi. Nhưng nếu giữ nguyên phòng ngủ cũ thì gần như không thể kê vừa chiếc giường đúng ý.

Giải pháp của họ là tháo bỏ hoàn toàn vách ngăn giữa phòng khách và phòng ngủ.

Sau khi thông hai không gian làm một, căn hộ sáng hơn hẳn và đủ chỗ để đặt một chiếc giường bục cỡ lớn. Bên dưới giường còn được tận dụng làm kho chứa đồ với hai ngăn lớn để chăn ga, quần áo mùa đông.

Đây là kiểu thiết kế rất phổ biến ở các căn hộ diện tích nhỏ tại Hồng Kông, Nhật Bản hay Hàn Quốc: mọi món nội thất đều phải có thêm ít nhất một công năng lưu trữ.

Ngay cả đầu giường cũng được thiết kế tối giản với kệ nhỏ thay cho tab đầu giường truyền thống. Công tắc và ổ điện được tích hợp ngay cạnh giường để tiện sử dụng.

Căn hộ 24m² nhưng vẫn có phòng thay đồ riêng

Một chi tiết khác khiến nhiều người thích thú là căn hộ nhỏ này vẫn có hẳn một phòng thay đồ riêng biệt.

Không gian này vốn là một phòng ngủ nhỏ cũ, sau đó được chuyển đổi thành khu thay đồ theo yêu cầu của người vợ.

Hai bên đều được đóng tủ cao sát trần, phía dưới có thêm ngăn kéo để đồ nhỏ như tất, đồ lót. Thậm chí khu vực này còn có một bàn trang điểm đặt cạnh cửa sổ hướng Nam đón ánh sáng tự nhiên.

Điểm thú vị là chiếc gương không được treo cố định mà giấu khéo trong hệ tủ, chỉ cần kéo ra khi sử dụng. Với diện tích nhỏ, những chi tiết "ẩn" như vậy giúp căn nhà gọn gàng hơn rất nhiều.

Nhà tắm nhỏ nhưng vẫn tách được khô - ướt

Sau khi đổi vị trí với nhà bếp, phòng tắm mới được thiết kế theo dạng dài và hẹp, chia thành ba khu: lavabo ở ngoài, bồn cầu ở giữa và khu tắm kính phía trong cùng.

Điều quan trọng là phòng tắm vẫn có cửa sổ riêng để thông gió tự nhiên. Với những căn hộ nhỏ, đây gần như là "điểm cộng vàng" vì giúp không gian khô ráo, đỡ bí và giảm ẩm mốc đáng kể.

Chi phí cải tạo khiến nhiều người choáng

Sau tất cả, điều khiến cư dân mạng tranh cãi nhiều nhất lại là giá cải tạo.

Tổng chi phí để hoàn thiện căn hộ 24m² này lên tới khoảng 480.000 HKD, tương đương khoảng 1,6 tỷ đồng Việt Nam.

Với nhiều người, số tiền đó là quá đắt cho một căn hộ chỉ rộng 24m². Nhưng cũng có ý kiến cho rằng ở những nơi như Hồng Kông – nơi giá nhà thuộc hàng đắt đỏ nhất thế giới – thì việc biến một căn hộ cũ kỹ thành không gian sống sáng sủa, tiện nghi và "đủ để thở" đã là điều đáng giá.

Nhìn rộng hơn, câu chuyện này cũng phản ánh một xu hướng sống đang ngày càng phổ biến ở các đô thị lớn: nhà có thể nhỏ, nhưng nếu bố trí hợp lý, ưu tiên ánh sáng và tối giản đồ đạc, cảm giác sống vẫn có thể rất dễ chịu.