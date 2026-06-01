Nam ca sĩ mất tích 2 năm vừa comeback đã gây bão: Nhạc leo top 1 cả nước, vé concert bán hết chỉ trong 1 phút!

Concert của GREY D sold out trong 1 phút

Những thông tin về concert Ánh Sáng • Màn Đêm - GREY D’s Live Concert in HCMC đang trở thành chủ đề được người hâm mộ bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội. Vào ngày 17/5, GREY D đã đưa ra thông báo chính thức về việc tổ chức concert đầu tiên trong sự nghiệp của nam ca sĩ. Đêm nhạc mang tên Ánh Sáng • Màn Đêm - GREY D’s Live Concert in HCMC, sẽ diễn ra lúc 20h00 ngày 3/7/2026 tại Nhà hát Hòa Bình, TP.HCM.

GREY - D tổ chức concert đầu tiên trong sự nghiệp





Ngay khi được công bố, thông tin này nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ cộng đồng người hâm mộ. Với GREY D, đây là dấu mốc đáng chú ý sau thời gian dài hoạt động với vai trò ca sĩ, nhạc sĩ và nhà sản xuất trẻ của Vpop. Concert không chỉ đánh dấu lần đầu tiên nam ca sĩ có một đêm diễn riêng quy mô lớn, mà còn là bước mở rộng trực tiếp từ thế giới âm nhạc của album Ánh Sáng - Màn Đêm lên sân khấu live.

Trưa ngày 31/5, cổng bán vé chính thức cho concert được mở. Trước đó, ở đợt mở bán pre-sale, toàn bộ vé đã được bán hết trong vòng 3 phút. Đến đợt mở bán chính thức, sức nóng tiếp tục tăng mạnh khi toàn bộ hạng vé được ghi nhận sold out chỉ sau 1 phút. Con số này nhanh chóng khiến concert của GREY D trở thành một trong những chủ đề được bàn tán nhiều trên mạng xã hội.

Đêm concert đầu tiên của GREY D đã cháy vé chỉ trong 1 phút

Trên các mạng xã hội, nhiều khán giả cho biết họ không thể mua được vé dù đã chuẩn bị từ trước và truy cập ngay khi cổng bán vé mở. Một số người hâm mộ chia sẻ quá trình chờ thanh toán, lựa chọn chỗ ngồi nhưng không kịp hoàn tất giao dịch do lượng người truy cập quá lớn. Việc toàn bộ vé được bán hết trong thời gian ngắn cũng khiến nhiều fan liên tục đề xuất GREY D và ê-kíp cân nhắc tổ chức thêm đêm diễn thứ 2.

Trước phản hồi từ khán giả, vào lúc 20h00 cùng ngày, GREY D và ê-kíp chính thức thông báo bổ sung thêm đêm diễn thứ 2 cho Ánh Sáng • Màn Đêm – GREY D’s Live Concert in HCMC. Động thái này nhanh chóng nhận được sự chú ý, bởi nhu cầu mua vé vẫn còn lớn sau khi đêm diễn đầu tiên sold out.

Ánh Sáng • Màn Đêm - GREY D’s Live Concert in HCMC là concert đầu tiên trong sự nghiệp của GREY D. Đêm nhạc lấy cảm hứng từ thế giới âm nhạc trong album Ánh Sáng • Màn Đêm, hướng đến trải nghiệm kết hợp giữa âm nhạc, ánh sáng và câu chuyện thị giác. Theo định hướng được giới thiệu, concert sẽ đưa khán giả bước vào không gian trình diễn được xây dựng từ các ca khúc trong album, đồng thời có sự góp mặt của các nghệ sĩ khách mời là Duy Khang và Min.

Việc toàn bộ vé được bán hết nhanh chóng, sau đó mở thêm đêm diễn thứ 2, cho thấy sự quan tâm lớn mà khán giả dành cho concert đầu tay của GREY D

Việc toàn bộ vé được bán hết nhanh chóng, sau đó mở thêm đêm diễn thứ 2, cho thấy sự quan tâm lớn mà khán giả dành cho concert đầu tay của GREY D. Sau nhiều năm hoạt động với các sản phẩm được lan truyền mạnh trên nền tảng số, nam ca sĩ đang bước vào giai đoạn mới khi đưa âm nhạc của mình đến gần hơn với trải nghiệm sân khấu trực tiếp. Đây cũng là dịp để người hâm mộ chờ đợi những phiên bản live được đầu tư kỹ hơn cho các ca khúc quen thuộc.

GREY D trở lại bùng nổ sau thời gian im ắng

Trước khi công bố concert đầu tay, GREY D đã có màn tái xuất đáng chú ý trong năm nay sau thời gian dài ít xuất hiện trên đường đua âm nhạc. Vào tháng 3, nam ca sĩ phát hành Side A Ánh Sáng, phần đầu tiên của album Ánh Sáng - Màn Đêm. Dự án gồm 7 ca khúc, toàn bộ do GREY D tham gia sáng tác, thể hiện và sản xuất, cùng các cộng sự NewL, WOKEUP và 2pillz đảm nhận khâu hòa âm.

Tháng 3 năm nay, GREY D đã có màn tái xuất đáng chú ý trong năm nay sau thời gian dài ít xuất hiện trên đường đua âm nhạc

Ngay sau khi phát hành, Side A Ánh Sáng nhanh chóng ghi nhận nhiều thành tích trên các nền tảng nhạc số. Các ca khúc trong album lần lượt xuất hiện ở nhiều vị trí cao trên bảng xếp hạng, cho thấy sự quan tâm ổn định của khán giả với màn trở lại của GREY D. MV Hóa Ra hiện đã cán mốc khoảng 4,5 triệu lượt xem trên YouTube. Trong khi đó, trên Spotify, album Side A Ánh Sáng cũng vượt mốc 10 triệu lượt stream.

Chỉ với 7 track trong side A, GREY D nối dài kỷ lục xứng danh hoàng tử nhạc số. Ngay khi ra mắt, Side A đã thiết lập loạt thành tích nổi bật trên các bảng xếp hạng. Tại Apple Music Vietnam, ca khúc Hóa ra… vươn lên vị trí No.1, vượt qua sản phẩm quốc tế SWIM của BTS vào ngày 2/4/2026. Album cũng đạt No.1 Top Albums chỉ sau 12 giờ phát hành. Trên iTunes Vietnam, dự án ghi nhận vị trí No.1 pre-order ngay trước thềm ra mắt chính thức.

Theo cập nhật tuần từ 3/4 đến 9/4/2026, GREY D là nghệ sĩ Việt được stream nhiều nhất trên Spotify - một cột mốc quan trọng trong hành trình trở lại sau quãng nghỉ kéo dài từ 2024 đến 2026. Những thành tích này cho thấy GREY D vẫn giữ được sức hút sau thời gian dài không có nhiều hoạt động nghệ thuật nổi bật.

hóa ra... - GREY D

Tiếp nối hiệu ứng từ Side A, Side B của album Ánh Sáng - Màn Đêm cũng đang được GREY D và ê-kíp chuẩn bị cho giai đoạn ra mắt. Sau màu sắc trong trẻo của nửa đầu album, khán giả đang chờ đợi Side B sẽ mở ra một không gian âm nhạc khác biệt hơn, đồng thời hoàn thiện bức tranh cảm xúc mà GREY D xây dựng cho dự án lần này.

Song song với sức nóng từ dự án mới, các bản hit cũ của GREY D cũng ghi nhận sự tăng trưởng mạnh về lượt tiếp cận trên mạng xã hội. Đáng chú ý nhất là sự trở lại của Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay Mưa . Giai điệu của ca khúc này bất ngờ viral trở lại và được sử dụng rộng rãi trên nhiều nền tảng trong thời gian gần đây. Hàng loạt video ngắn dùng đoạn nhạc của Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay Mưa xuất hiện liên tục trên TikTok, Facebook Reels và Instagram Reels.

Từ album mới, concert đầu tay đến hiệu ứng viral của những ca khúc cũ, GREY D đang cho thấy sức hút ổn định sau thời gian dài vắng bóng

Từ album mới, concert đầu tay đến hiệu ứng viral của những ca khúc cũ, GREY D đang cho thấy sức hút ổn định sau thời gian dài vắng bóng. Ánh Sáng • Màn Đêm - GREY D’s Live Concert in HCMC vì vậy không chỉ là một đêm nhạc riêng, mà còn là điểm nhấn đặt biệt của loạt hoạt động âm nhạc đang được nam ca sĩ triển khai trong năm 2026.

Ảnh: FBNV