Vợ Anh Đức bị chê vô duyên

Mới đây, đoàn phim Ốc Mượn Hồn đã có buổi giao lưu với khán giả tại rạp chiếu. Dự án hiện thu hút sự chú ý của khán giả khi sở hữu dàn mỹ nhân tuyệt sắc như Hoa hậu Tiểu Vy, Yên Đan, Anh Phạm... Trong buổi giao lưu một tình huống bất ngờ xảy ra khi Anh Phạm nhắc nhở Yên Đan khiến khán giả đưa ra nhiều ý kiến trái chiều.

Clip có nội dung khen Anh Phạm tinh tế khi nhắc nhở Yên Đan, nhưng cư dân mạng lại có phản ứng ngược lại

Theo đó, các diễn viên đang lắng nghe câu hỏi của khán giả, có vẻ như Yên Đan cho rằng câu hỏi đã kết thúc và định trả lời. Nhưng Anh Phạm đã quay sang nhắc cô rằng: "Hãy để các bạn nói xong đã". Yên Đan ngay sau đó dừng lại nhưng có thể thấy gương mặt của cô khá ngượng ngùng.

Yên Đan sượng trân sau khi bị Anh Phạm nhắc nhở

Một số khán giả cho rằng Anh Phạm thể hiện sự tôn trọng khán giả và đang muốn nhắc nhở Yên Đan với ý tốt. Tuy nhiên, đa số lại đánh giá hành động yêu cầu Yên Đan ngừng nói của Anh Phạm thiếu tinh tế, vì làm đồng nghiệp rơi vào tình huống xấu hổ trước mặt khán giả. Trên các trang MXH, công chúng cũng đưa ra nhiều ý kiến cho rằng Anh Phạm có thể kéo tay, huých nhẹ hoặc đơn giản là để mọi chuyện diễn ra tự nhiên.

Tình huống gây tranh cãi giữa Anh Phạm và Yên Đan tại buổi giao lưu:

- Tinh tế là không chỉ ra lỗi sai của người khác, nhất là trước mặt rất nhiều người

- Thay vì nói trước mặt làm người khác sượng vậy thì nhéo nhẹ tay hay nhắc khéo người ta đó mới là tinh tế.

- Có những trường hợp mình phải thảo mai và có những trường hợp không cần. Tuỳ vào vấn đề gặp phải mà sống theo nó. Thời bây giờ không phải cứ thẳng thắn là tốt.

- Làm người ta sượng trân luôn vậy mà tinh tế hả? Đó là vô duyên.

- Thiệt ấy, có những cái tốt nhất không nên đụng vô, cứ im im lơ lơ để không làm quê đồng nghiệp. Đôi khi người ta không tính chị Yên Đan là vô duyên đâu, mà do Anh Phạm nhắc nên tất cả mới chú ý, giọng bà Yên Đan nhỏ xíu chưa lấn giọng gì mà nhắc vậy thấy hơi kỳ.

- Muốn góp ý chân thành thì nói lúc có hai người. Làm bẽ mặt người khác ngầm thể hiện mình tinh tế hơn người.

- Tôn trọng người khác để rồi mất tôn trọng với một người khác nữa, vậy là tinh tế dữ chưa

- Tinh tế phần mình thôi,làm người sượng kìa

- Thấy tội Yên Đan luôn ấy!

- Sao đợt này thấy báo về bạn này nhiều nhỉ? 1, 2 lần thấy khéo nhưng nhiều quá lại thấy hơi thảo mai

- Có thấy nói xong nhỏ Yên Đan sượng trân luôn không?

- Làm vậy thì người đối diện bị sượng, là chưa phải tinh tế

- Thấy khen cái làm mãi, vô duyên chứ tinh tế gì

- Vấn đề nằm ở người chen ngang không biết đọc tình huống mà chen vào, người bị cắt ngang có quyền được nhắc và nói thẳng với người mới cắt ngang mình. Chứ vợ anh Đức trong tình huống này thì không nên đứng ra nói như vậy có thể chọn góp ý với chị cắt ngang kia sau. Có hai loại nhé: nhắc nhở mà họ sửa được ngay lúc đó gọi lại tinh tế còn ngược lại nhắc nhở mà họ bị sượng không kịp xoay xở hay sửa ngay gọi là vô duyên đó bạn. Ra ngoài xã hội nhiều thì những việc này gặp như cơm bữa thôi.

- Kiểu tạo điểm nhấn cho mình.

- Riêng mình thấy Anh Phạm tôn trọng khán giả vì chưa nói hết, để họ nói hết rồi hãy phát biểu thêm á.

Anh Phạm từng theo học tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM trước khi bén duyên với diễn xuất. Cô tham gia nhiều dự án như phim điện ảnh Hoa Hậu Giang Hồ , phim truyền hình Đường Về Có Nhau hay xuất hiện trong MV Thích Thì Đến . Gần đây, nữ diễn viên gây chú ý khi vào vai nữ phụ trong phim Thám Tử Kiên của Victor Vũ.

Anh Phạm gây chú ý sau khi kết hôn với nam diễn viên Anh Đức

Trong khi đó, Yên Đan tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành Quan hệ Quốc tế (Đại học KHXH&NV TP.HCM) và ngành nghệ thuật biểu diễn Múa dân gian dân tộc (Trung cấp Múa TP.HCM). Yên Đan từng giành ngôi vị quán quân của chương trình thực tế Ngôi sao chốt đơn. Cô xuất thân là một diễn viên múa chuyên nghiệp, dancer kiêm beauty vlogger trước khi lấn sân sang điện ảnh. Yên Đan gây ấn tượng mạnh với khán giả màn ảnh nhỏ qua các vai diễn trong loạt phim truyền hình giờ vàng như nhân vật Như - cô nàng có tính cách đỏng đảnh, thực dụng khó chiều trong phim Đi Giữa Trời Rực Rỡ và vai Tường Vân trong Đi Về Miền Có Nắng .

Yên Đan đóng vai người vợ chính thất trong phim Ốc Mượn Hồn

Ốc Mượn Hồn bắt đầu bằng vụ mất tích đầy bí ẩn của An do Yên Đan thủ vai. Sau một tai nạn trên biển, cô được xác nhận đã tử vong nhưng điều kỳ lạ là thi thể lại không hề được tìm thấy. Biến cố khó lý giải này trở thành nút thắt mở ra chuỗi sự kiện nhuốm màu tâm linh và ám ảnh xuyên suốt bộ phim. Khi tất cả đều tin rằng An đã thực sự rời khỏi thế giới này, linh hồn cô bất ngờ quay trở lại và nhập vào cơ thể của Ngọc, nhân vật do Tiểu Vy đảm nhận. Trong thân xác của một người phụ nữ khác, An tìm cách quay về bên chồng mình, do Quốc Trường thủ vai, đồng thời từng bước ghép nối những mảnh ký ức còn dang dở để truy tìm sự thật đằng sau tai nạn năm ấy.

Tiểu Vy và Quốc Trường đóng chính trong phim

Càng đào sâu, cô càng nhận ra cuộc hôn nhân tưởng như hạnh phúc của mình thực chất đang che giấu nhiều bí mật. Người chồng mà An luôn tin tưởng hóa ra lại có mối quan hệ mờ ám với Diễm Quỳnh, nhân vật do Anh Phạm thể hiện. Sự xuất hiện của “tiểu tam” không chỉ đẩy mọi thứ vào hỗn loạn mà còn kéo theo hàng loạt góc khuất dần bị phơi bày, khiến bức tranh gia đình hoàn hảo từng chút một rạn nứt rồi sụp đổ hoàn toàn. Ốc Mượn Hồn hiện thu về hơn 2.5 tỷ đồng vào ngày đầu tiên công chiếu , hứa hẹn sẽ ăn nên làm ra hơn trong thời gian tới.