Nữ ca sĩ lâm bệnh nặng sau khi cháy nhà, mất hết thành quả 30 năm sự nghiệp

Ca sĩ người Nhật Bản ZOOCO (Kazue Muto) đã gây sốc cho công chúng khi tiết lộ vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi căn nhà của cô. Trên tờ Daily Shincho, ZOOCO cho biết: "Ngày 8/12 năm ngoái, khi tôi đang đi ra ngoài với chồng, tôi nhận được điện thoại từ hàng xóm nói rằng khói đang bốc lên từ nhà tôi". Nữ ca sĩ nói thêm: "Có rất nhiều xe cứu hỏa và xe cứu thương đậu trước nhà".

Nguyên nhân đám cháy đến từ 1 cục sạc dự phòng cũ. Cô cho biết cục sạc này được mua từ năm 2020: "Mặc dù nó chỉ được cất giữ chứ không được sạc, nhưng đột nhiên nó phát nổ do lỗi bên trong. Ngay lập tức, nhiệt độ cao lên tới 350 đến 400 độ đã được tạo ra, khiến lửa lan rộng khắp nhà".

ZOOCO lần đầu chia sẻ biến cố cháy nhà.

May mắn là trong nhà không có ai nhưng ngọn lửa dữ dội đã thiêu trụi tất cả của nữ ca sĩ. ZOOCO than thở: "Đồng phục học sinh và sách giáo khoa của con gái tôi, chiếc cặp sách mà con bé yêu quý từ nhỏ, những bức ảnh gia đình tích lũy qua nhiều thập kỷ, cũng như trang phục biểu diễn, bản nhạc và thiết bị âm thanh chứa đựng 30 năm sự nghiệp giải trí của tôi, tất cả đều bị thiêu rụi thành tro bụi".

Đặc biệt, cô bày tỏ nỗi buồn khi nói về con gái: "Con gái tôi, khi trở về sau một cuộc dạo chơi, đã tận mắt chứng kiến cảnh lính cứu hỏa cắt xuyên qua cánh cổng sắt để dập lửa. Từ đó, con bé đã bị tổn thương tinh thần nghiêm trọng, bao gồm cả rối loạn căng thẳng sau chấn thương và bệnh chàm khắp cơ thể".

Tất cả căn nhà, kỷ niệm, sự nghiệp 30 năm của nữ ca sĩ đã bị ngọn lửa thiêu rụi.

Bản thân ZOOCO cũng chịu ảnh hưởng lớn từ đám cháy. Cô bị mất thính lực đột ngột do căng thẳng tột độ trong quá trình dọn dẹp sau vụ hỏa hoạn. Do thính lực ở một số dải tần số nhất định ở cả hai tai bị tổn thương vĩnh viễn, buổi hòa nhạc kỷ niệm 32 năm của nữ ca sĩ đã bị hủy bỏ và các hoạt động giải trí của cô bị tạm dừng một thời gian.

Tuy nhiên giờ đây, ZOOCO đang dần trở lại sân khấu bằng cách thích nghi với thính lực đã bị tổn thương. Cô luyện thanh nhạc theo cách mới, mong sớm trở lại sân khấu. ZOOCO bày tỏ nỗi lòng nặng trĩu, nói rằng: "Tôi đã sống sót một cách kỳ diệu sau ngày hôm đó nhờ con chó của tôi đưa con gái tôi ra ngoài, nhưng những ký ức đáng quý ở nhà sẽ không bao giờ trở lại".

ZOOCO đang luyện tập để trở lại sân khấu.

Câu chuyện của ZOOCO nhanh chóng khiến khán giả ngỡ ngàng và bàng hoàng. Cô giữ kín biến cố suốt hơn nửa năm, đến nay mới chia sẻ cùng khán giả. Rất nhiều fan đã để lại lời động viên, an ủi nữ ca sĩ cùng gia đình vượt qua biến cố.

ZOOCO có tên thật là Kazue Muto, là một nữ ca sĩ nhạc soul người Nhật Bản. Cô ra mắt tại Anh năm 1994 và chính thức ra mắt tại Nhật Bản cùng năm đó. Ở thời mới ra mắt, cô hoạt động trong nhóm nhạc The Escalators. Sau khi nhóm tan rã, cô tiếp tục hoạt động với tư cách là ca sĩ solo và nghệ sĩ thu âm. ZOOCO còn người châu Á đầu tiên giành giải Grand Prix tại đêm nhạc nghiệp dư Apollo Theater ở New York năm 2008.

Rất nhiều fan đã để lại lời động viên, an ủi nữ ca sĩ cùng gia đình vượt qua biến cố.

