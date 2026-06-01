Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

“Nữ hoàng Wushu” là vợ cũ một ca sĩ đình đám tuyên bố không lấy chồng lần 3, không sinh con nữa

| | Lifestyle

Dù tuyên bố không lấy chồng lần nữa nhưng “Nữ hoàng Wushu” là vợ cũ một ca sĩ đình đám cho biết, cô không hề sợ đàn ông, không sợ yêu.

Mới đây, “Nữ hoàng Wushu” Nguyễn Thúy Hiền thu hút sự chú ý khi chia sẻ về quan điểm tình yêu và hôn nhân sau nhiều thăng trầm cuộc sống. Đáng chú ý, vợ cũ nhạc sĩ Tú Dưa khẳng định cô không còn ý định lấy chồng lần thứ ba hay sinh thêm con.

"Tôi sẽ không lấy chồng nữa, không sinh con nữa”, Thúy Hiền tâm sự trên tờ Ngoisao. Theo “Nữ hoàng Wushu” lý do cô không muốn kết hôn nữa không phải vì sợ đàn ông mà muốn yêu theo cách riêng của bản thân. Thúy Hiền cũng tiết lộ, với những người đàn ông cũ, cô vẫn coi là bạn.

Nguyễn Thúy Hiền sinh năm 1979 tại Hà Nội, là một trong những huyền thoại lớn nhất của thể thao Việt Nam. Cô được mệnh danh là “Nữ hoàng Wushu”, “Cô gái vàng” nhờ bảng thành tích đồ sộ với 7 chức vô địch thế giới cùng nhiều huy chương vàng tại các kỳ SEA Games và giải đấu châu Á.

Thúy Hiền sẽ không lấy chồng lần nữa.

Năm 1993, khi mới 14 tuổi, Thúy Hiền gây tiếng vang lớn khi giành Huy chương Vàng Đao thuật tại Giải vô địch Wushu thế giới ở Malaysia, trở thành vận động viên Việt Nam đầu tiên vô địch thế giới. Sau khi giải nghệ vào năm 2005, cô vẫn giữ sức hút đặc biệt với công chúng.

Những năm gần đây, Thúy Hiền tái xuất showbiz khi tham gia MV Cánh chim phượng hoàng của ca sĩ Tùng Dương – ca khúc do chồng cũ Tú Dưa sáng tác. Cô cũng nhận được sự quan tâm khi tham gia chương trình Chị đẹp đạp gió 2024 và lần đầu trải lòng về cuộc chiến kéo dài gần hai thập kỷ với chứng trầm cảm.

Về đời tư, Thúy Hiền kết hôn với nhạc sĩ Tú Dưa năm 2002 và có hai con gái chung. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân chỉ kéo dài khoảng 4 năm trước khi cả hai ly hôn vào năm 2006. Sau đó, cô từng trải qua một mối tình kéo dài 8 năm thì tan vỡ. Theo Znews, một phần lý do chia tay là vì Thúy Hiền không muốn kết hôn lần nữa.

Thế nhưng vào năm 2019, nhiều người bất ngờ khi Thúy Hiền tái hôn lần 2 với người bạn thanh mai trúc mã tên Tiến Dũng. Theo tờ Lao động đưa tin, Thúy Hiền là người chủ động chia sẻ về hạnh phúc trên trang cá nhân. Cô còn có chia sẻ hài hước: "Trăm phương ngàn kế anh giăng sẵn, việc tôi còn lại là chui vào". Thế nhưng cuộc hôn nhân này cũng không kéo dài, cả hai quay trở lại làm bạn.

Nam ca sĩ đình đám một thời đi bán cà phê tại đường Đinh Tiên Hoàng, TP.HCM: Khách đến mua không có chỗ đứng

Theo Hoa Bay

Phụ nữ mới

Từ Khóa:
nữ hoàng wushu

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thông báo mới nhất từ KDL Đại Nam của bà Nguyễn Phương Hằng: Miễn phí cho đối tượng này

Thông báo mới nhất từ KDL Đại Nam của bà Nguyễn Phương Hằng: Miễn phí cho đối tượng này Nổi bật

Nữ MC xinh đẹp VTV chia tay Chuyển động 24h sau 12 năm gắn bó là ai?

Nữ MC xinh đẹp VTV chia tay Chuyển động 24h sau 12 năm gắn bó là ai? Nổi bật

Đỗ Vinh Quang khoe ái nữ với hoa hậu Đỗ Mỹ Linh: Nhóc tỳ giống hệt nhà nội hào môn, biểu cảm cực đáng yêu

Đỗ Vinh Quang khoe ái nữ với hoa hậu Đỗ Mỹ Linh: Nhóc tỳ giống hệt nhà nội hào môn, biểu cảm cực đáng yêu

22:25 , 01/06/2026
Hà Tăng tập toàn bộ môn vạn người mê, giữ chuỗi quyết không để dáng xấu sau sinh

Hà Tăng tập toàn bộ môn vạn người mê, giữ chuỗi quyết không để dáng xấu sau sinh

22:09 , 01/06/2026
Chuyện hiếm có trong giới tư bản: 3 tỷ phú siêu giàu từ đối thủ thương trường thành "anh em" sau một đêm

Chuyện hiếm có trong giới tư bản: 3 tỷ phú siêu giàu từ đối thủ thương trường thành "anh em" sau một đêm

21:48 , 01/06/2026
Mỹ nhân từng khiến khán giả VTV ghét cay ghét đắng giờ gần như biến mấ

Mỹ nhân từng khiến khán giả VTV ghét cay ghét đắng giờ gần như biến mấ

21:25 , 01/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên