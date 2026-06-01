Hà Tăng tập toàn bộ môn vạn người mê, giữ chuỗi quyết không để dáng xấu sau sinh

Dù đã nhiều năm không tham gia các hoạt động giải trí nhưng Tăng Thanh Hà vẫn luôn là cái tên khiến công chúng đặc biệt quan tâm mỗi lần xuất hiện. Không chỉ giữ được sức hút của một “ngọc nữ” đình đám, bà mẹ 3 con còn nhiều lần gây ngạc nhiên bởi sắc vóc săn chắc, thần thái trẻ trung và nguồn năng lượng tích cực ở tuổi U40.

Mới đây, Tăng Thanh Hà tiếp tục nhận được nhiều lời khen khi chia sẻ khoảnh khắc tập luyện pilates - bộ môn đang được hàng loạt mỹ nhân, fashionista và giới thượng lưu yêu thích. Trong những hình ảnh được đăng tải, nữ diễn viên diện trang phục thể thao tối giản với tông màu trung tính, khoe vóc dáng gọn gàng cùng đôi chân thon dài đáng ngưỡng mộ. Dù không trang điểm cầu kỳ hay xuất hiện trong những bộ cánh xa xỉ, cô vẫn toát lên khí chất sang trọng rất riêng.

Hà Tăng bổ sung Pilates vào các bộ môn giữ dáng yêu thích của bản thân.

Pilates vốn được xem là bộ môn “nhẹ nhàng nhưng không hề dễ”. Những bài tập tập trung vào vùng cơ lõi, khả năng giữ thăng bằng và kiểm soát chuyển động giúp cơ thể săn chắc hơn mà không tạo áp lực lớn lên khớp. Đây cũng là lý do ngày càng nhiều phụ nữ lựa chọn pilates như một phương pháp duy trì vóc dáng lâu dài thay vì chỉ tập trung vào giảm cân. Theo chia sẻ từ nhiều huấn luyện viên, bộ môn này đặc biệt phù hợp với phụ nữ sau sinh nhờ khả năng cải thiện tư thế, tăng sức bền cơ bắp và hỗ trợ định hình cơ thể.

Thực tế, Pilates chỉ là một trong số nhiều bộ môn được Tăng Thanh Hà duy trì suốt nhiều năm qua. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên thường xuyên chia sẻ những buổi tập yoga từ sáng sớm, những chặng chạy bộ ngoài trời hay các buổi tập gym tập trung vào sức mạnh cơ bắp. Bên cạnh đó, bơi lội cũng là hoạt động được cô yêu thích bởi vừa giúp giải tỏa căng thẳng vừa hỗ trợ tăng cường sức bền cho cơ thể.

"Ngọc nữ" màn ảnh Việt kết hợp nhiều bộ môn để giữ dáng.

Đặc biệt gần đây, bộ môn pickleball đã xuất hiện trên trang cá nhân của Tăng Thanh Hà. Loạt khoảnh khắc diện chân váy thể thao, áo ôm dáng của ngọc nữ trên sân pickleball đã liên tục nhiều gây sốt mạng xã hội. Không ít người nhận xét nữ diễn viên sở hữu đôi chân dài săn chắc cùng thần thái rạng rỡ chẳng khác gì thời còn hoạt động nghệ thuật. Thậm chí, nhiều khán giả còn cho rằng cô ngày càng trẻ trung hơn nhờ lối sống năng động và tích cực.

Song song với việc tập luyện, Tăng Thanh Hà cũng nổi tiếng là người theo đuổi chế độ ăn uống lành mạnh trong nhiều năm. Thay vì những thực đơn giảm cân khắc nghiệt, cô ưu tiên thực phẩm tươi sạch, rau xanh, trái cây và các nguồn protein chất lượng. Trên mạng xã hội, nữ diễn viên thường xuyên chia sẻ những bữa ăn tự chuẩn bị với nguyên liệu đơn giản nhưng giàu dinh dưỡng. Bữa sáng của cô thường có trứng, bơ, rau xanh hoặc các loại sữa hạt. Ngoài ra, những ly sinh tố “xanh” từ cải xoăn, việt quất, yến mạch hay quả bơ cũng xuất hiện với tần suất dày đặc.

Có lẽ điều khiến Tăng Thanh Hà luôn giữ được sức hút không chỉ nằm ở ngoại hình. Sau hơn một thập kỷ làm dâu hào môn, cô vẫn duy trì hình ảnh kín tiếng, thanh lịch và không chạy theo những xu hướng phô trương. Dù xuất hiện trên sân tập hay trong những khoảnh khắc đời thường, nữ diễn viên vẫn mang đến cảm giác nhẹ nhàng, chỉn chu và đầy khí chất.

Ở tuổi 39, Tăng Thanh Hà không còn là hình mẫu của vẻ đẹp hào nhoáng kiểu showbiz. Thay vào đó, cô trở thành đại diện cho hình ảnh người phụ nữ biết chăm sóc bản thân, duy trì lối sống cân bằng và giữ gìn sức khỏe từ bên trong. Có lẽ chính sự bền bỉ ấy mới là bí quyết giúp “ngọc nữ màn ảnh Việt” giữ được phong độ suốt nhiều năm qua.