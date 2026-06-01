Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cục Quản lý xuất nhập cảnh có thông báo đặc biệt, áp dụng từ ngày 1/6

| | Sống

Các cá nhân, tổ chức cần giải quyết các thủ tục liên quan đến lĩnh vực xuất nhập cảnh và an ninh hàng không cần chú ý thông tin này.

Từ ngày 01/6/2026, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an chính thức làm việc tại trụ sở mới, địa chỉ: số 69 Mạc Thái Tổ, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội (Cổng số 01).

Bộ phận tiếp nhận, giải quyết thủ tục liên quan đến lĩnh vực xuất nhập cảnh và an ninh hàng không phục vụ cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp được thực hiện tại Cổng số 02 (phố Nguyễn Quốc Trị, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội).

Để tạo điều kiện cho công dân và doanh nghiệp, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đồng thời duy trì bộ phận tiếp nhận, xử lý, giải quyết thủ tục hành chính tại địa chỉ số 44 - 46 Trần Phú, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội, đến hết ngày 15/6/2026.

Kể từ ngày 16/6/2026, việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết thủ tục liên quan đến quản lý xuất nhập cảnh và an ninh hàng không thực hiện tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh, số 69 Mạc Thái Tổ, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội.

Theo Cổng TTĐT Bộ Công an ﻿

Đinh Anh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từ ngày mai, người dân đi xe máy, ô tô cần nắm rõ thay đổi mới

Từ ngày mai, người dân đi xe máy, ô tô cần nắm rõ thay đổi mới Nổi bật

Tôi là mẹ nội trợ kiếm được gần 1 tỷ đồng nhờ mạng xã hội - điều khiến tôi tiếc nhất là tại sao mình lại bắt đầu quá muộn

Tôi là mẹ nội trợ kiếm được gần 1 tỷ đồng nhờ mạng xã hội - điều khiến tôi tiếc nhất là tại sao mình lại bắt đầu quá muộn Nổi bật

Loài vật quý hiếm bậc nhất hành tinh, cả thế giới chỉ còn khoảng 800 cá thể

Loài vật quý hiếm bậc nhất hành tinh, cả thế giới chỉ còn khoảng 800 cá thể

09:26 , 01/06/2026
Nên để điều hòa bao nhiêu độ để ngủ ngon hơn khi trời nóng? Học người Nhật 7 mẹo "nhỏ mà có võ"

Nên để điều hòa bao nhiêu độ để ngủ ngon hơn khi trời nóng? Học người Nhật 7 mẹo "nhỏ mà có võ"

09:07 , 01/06/2026
Khi cây bưởi nở hoa

Khi cây bưởi nở hoa

08:32 , 01/06/2026
Tiến sĩ tốt nghiệp Thanh Hoa và Oxford không tìm được việc, phải đi làm shipper ở tuổi 40

Tiến sĩ tốt nghiệp Thanh Hoa và Oxford không tìm được việc, phải đi làm shipper ở tuổi 40

08:10 , 01/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên