Cục Quản lý xuất nhập cảnh có thông báo đặc biệt, áp dụng từ ngày 1/6
Các cá nhân, tổ chức cần giải quyết các thủ tục liên quan đến lĩnh vực xuất nhập cảnh và an ninh hàng không cần chú ý thông tin này.
Từ ngày 01/6/2026, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an chính thức làm việc tại trụ sở mới, địa chỉ: số 69 Mạc Thái Tổ, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội (Cổng số 01).
Bộ phận tiếp nhận, giải quyết thủ tục liên quan đến lĩnh vực xuất nhập cảnh và an ninh hàng không phục vụ cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp được thực hiện tại Cổng số 02 (phố Nguyễn Quốc Trị, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội).
Để tạo điều kiện cho công dân và doanh nghiệp, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đồng thời duy trì bộ phận tiếp nhận, xử lý, giải quyết thủ tục hành chính tại địa chỉ số 44 - 46 Trần Phú, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội, đến hết ngày 15/6/2026.
Kể từ ngày 16/6/2026, việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết thủ tục liên quan đến quản lý xuất nhập cảnh và an ninh hàng không thực hiện tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh, số 69 Mạc Thái Tổ, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội.
Theo Cổng TTĐT Bộ Công an
