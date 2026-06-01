Cậu bé Hà Tĩnh mới học LỚP 4 đã chinh phục 950/990 TOEIC, tưởng luyện đề triền miên, hóa ra bí kíp lại quá bất ngờ!

Kiều Tuấn Khôi, cậu học sinh lớp 4 ở Hà Tĩnh vừa ghi danh vào nhóm những thí sinh nhỏ tuổi nhất Việt Nam đạt IELTS 7.5 Academic mới đây khiến dư luận lại một lần nữa "ngả mũ" trước bảng thành tích mới. Không cần chuẩn bị trước, không ôn luyện giáo trình chuyên biệt, Tuấn Khôi vừa nhẹ nhàng chinh phục mức điểm... 950/990 TOEIC.

Đây vốn là mốc điểm mơ ước của biết bao sinh viên đại học và người đi làm để đạt chuẩn năng lực giao tiếp quốc tế xuất sắc. Thế nhưng, nó lại được chinh phục bởi một cậu bé 10 tuổi chỉ sau đúng một lần làm đề thi thử để... biết dạng bài. Sự thật ngã ngửa này đã phá vỡ hoàn toàn tư duy "luyện đề triền miên" hay "học tủ, học mẹo" mà nhiều người vẫn lầm tưởng bấy lâu nay.

Chuyến du lịch Hà Nội và tấm chứng chỉ "tiện tay" mang về chỉ sau 1 lần làm thử đề

Được biết, sau khi hoàn thành kỳ thi IELTS với số điểm 7.5 (trong đó có điểm Đọc tuyệt đối 9.0 và Nghe 8.5), hai bố con Tuấn Khôi đã tự thưởng cho mình một chuyến du lịch Hà Nội kéo dài một tuần để thăm người thân. Sẵn chuyến đi, người cha đã đưa ra một quyết định khá ngẫu hứng: Đăng ký cho con thử sức với bài thi TOEIC, một hệ thống đánh giá năng lực tiếng Anh giao tiếp quốc tế có cấu trúc và từ vựng hoàn toàn khác biệt với tính học thuật của IELTS.

Mục đích của lần thử sức này không có trong chủ định từ trước. Cậu bé lớp 4 bước vào phòng thi mà không hề ôn tập bất kỳ chuyên đề ngữ pháp, danh sách từ vựng kinh tế hay bẫy đề thi nào của TOEIC. Sự chuẩn bị duy nhất của Tuấn Khôi trước ngày thi chỉ là làm thử đúng 1 đề duy nhất để hình dung cấu trúc bài thi phân bổ ra sao.

Kết quả trả về khiến ngay cả những người lạc quan nhất cũng phải kinh ngạc: 950/990 điểm. Mức điểm này khi quy đổi tương đương với IELTS 8.0 - 8.5. Tại Việt Nam, chuẩn đầu ra TOEIC của các trường đại học lớn hiện nay đối với sinh viên tốt nghiệp thường chỉ dao động từ 450 đến 600 điểm.

Việc một học sinh tiểu học đạt 950 điểm đã biến Kiều Tuấn Khôi trở thành một trong những thí sinh nhỏ tuổi nhất nước ta sở hữu cột mốc kỷ lục này.

Tư duy "lái xe tải" và bản chất của việc thực học ngôn ngữ

Khi được hỏi về bí quyết và kinh nghiệm ôn luyện đặc biệt để con có thể chinh phục định dạng bài thi từ IELTS học thuật đến TOEIC giao tiếp thương mại, câu trả lời từ anh Kiều Lê Hoàng, bố của Tuấn Khôi khiến nhiều người bất ngờ:

"Kinh nghiệm là cứ tạo nền tảng năng lực thực sự thì thi cái gì cũng được. Giống như một người biết lái xe ô tô tải rồi, thì lái xe ô tô con không cần luyện tập nhiều, chỉ là tiếp xúc và làm quen sẽ lái được ngay".

Theo anh Hoàng, Tuấn Khôi được tiếp cận tiếng Anh từ sớm và tập trung xây dựng năng lực ngôn ngữ nền tảng thay vì chạy theo điểm số. Trước đó, cậu bé đã học IELTS khoảng một năm. Vì vậy, khi quyết định thử sức với TOEIC, gia đình gần như không dành thời gian ôn luyện riêng cho kỳ thi này.

"TOEIC là thừa hưởng từ IELTS và đi thi luôn, không ôn luyện. Con cũng không biết mấy điểm là cao, thi xong con hỏi 950 điểm là cao hay thấp. Nói chung đây là một kỳ thi ngẫu hứng chứ không đặt làm trọng tâm ban đầu như IELTS", anh Hoàng chia sẻ.

Anh cho rằng: Mọi người thường hiểu nhầm là chứng chỉ tiếng Anh nào cũng cần ôn luyện riêng. Nhưng thực ra, thực học tiếng Anh, thì thi nhiều chứng chỉ khác nhau "vô tư", vì đó chỉ là chuyển đổi dạng bài thôi, năng lực thì vẫn vậy.

Khi một đứa trẻ có năng lực thực học, có tư duy ngôn ngữ sâu sắc và một nền tảng vững vàng, việc thay đổi từ bài thi này sang bài thi khác chỉ đơn giản là sự chuyển đổi định dạng câu hỏi (dạng bài), còn bản chất năng lực bên trong vẫn giữ nguyên.

"Khi có năng lực tiếng Anh tự nhiên, con có thể thi nhiều loại chứng chỉ mà không cần ôn luyện quá nhiều. Minh chứng rõ ràng nhất là, kể cả với đề thi khó như IELTS Academic, con mình vẫn có thể làm phần Listening và Reading rất thoải mái, tự nhiên, không cần áp dụng mẹo hay công thức gì, nhưng vẫn đạt điểm số tốt", anh nói.

Người cha chia sẻ thêm, việc cho con thi TOEic không chuẩn bị chính là cách để khẳng định: Nếu IELTS điểm cao mà sang TOEIC điểm thấp thì chỉ có thể là học vẹt, học tủ. Còn một khi đã vững vàng, giống như một người lái xe giỏi ở Việt Nam thì khi sang nước ngoài, chỉ cần làm quen giao thông là họ sẽ lái được ngay lập tức.

Đâu là đỉnh cao nhất của mục đích học tiếng Anh?

Thành tích vượt trội của Tuấn Khôi cùng bộ sưu tập huy chương quốc tế đồ sộ (Giải Vàng Tin học HKICO, Quán quân Toán Kangaroo IKMC...) không phải là kết quả của áp lực thành tích. Đằng sau đó là cả một triết lý giáo dục đáng giá từ gia đình: Đừng coi tiếng Anh là một cuộc đua điểm số, cũng đừng chỉ dừng lại ở việc coi nó là một ngôn ngữ giao tiếp thông thường.

Anh Hoàng cho rằng: Giá trị của tiếng Anh không nằm ở tấm bằng mà nằm ở cách ứng dụng nó vào cuộc sống để tiếp cận kho tàng tri thức của nhân loại.

Tiếng Anh chính là chiếc chìa khóa vạn năng. Khi một tài liệu được dịch sang tiếng Việt đến tay bạn, có thể kiến thức đó đã cũ kỹ với thế giới. Học tốt tiếng Anh là để đi trước thời đại, học những điều đột phá nhất trên thế giới khi chúng còn chưa kịp được đặt tên thành môn học tại Việt Nam, từ đó thay đổi số phận và cuộc sống của chính mình. Đó mới là cái đích cao nhất mà gia đình hướng tới cho Tuấn Khôi, chứ không phải là những điểm số 7.5 hay 950 để mang đi khoe mẽ.

"Nếu hỏi mình vì sao muốn con học tốt tiếng Anh, câu trả lời rất đơn giản: Không phải chỉ để thi lấy thành tích. Không phải chỉ để lấy chứng chỉ nộp xin việc, du học… Mà để con có chìa khóa tiếp cận tri thức của thế giới - Tiếng Anh là ngôn ngữ phổ biến nhất trên thế giới nên những kiến thức mới mẻ nhất, đột phá nhất thường có ở tiếng Anh đầu tiên.

Có bạn lại nói: Học tiếng Anh để làm gì, chỉ là ngôn ngữ, học toán, lý, hóa, khoa học kỹ thuật mới giúp đất nước phát triển. Thực ra nếu coi tiếng Anh là ngôn ngữ thì mới nghĩ đơn giản vậy, nhưng nếu biết ứng dụng tiếng Anh vào thực tế, thì bạn còn học được những kiến thức rất mới trên thế giới, mà thậm chí còn chưa được đặt tên môn học nữa!", anh nói.

Sau khi câu chuyện của Tuấn Khôi được chia sẻ, không ít phụ huynh ở các tỉnh lẻ hoặc vùng sâu, vùng xa chạnh lòng cho rằng: Phải ở thành phố lớn, phải có điều kiện kinh tế dư dả, đi học trung tâm xịn thì mới đạt được những cột mốc như vậy.

Thực tế, cuộc sống vốn dĩ không công bằng và người cha của Tuấn Khôi thẳng thắn định hướng: "Vì cuộc sống không công bằng, bạn càng phải cố gắng. Người có điều kiện đi bằng ô tô vèo cái là đến đích, còn mình không có điều kiện phải đi bộ, thì mình lại càng phải kiên trì đi. Nếu chỉ đứng lại và than vãn thì mãi mãi dậm chân tại chỗ".

Sự thật là internet ngày nay đã san phẳng ranh giới học tập. Lộ trình học tiếng Anh cho Tuấn Khôi được công khai hoàn toàn dựa trên nền tảng cốt lõi của Cambridge. Đi từ gốc rễ Starters, Movers, Flyers ở cấp tiểu học, nâng cấp lên KET, PET ở cấp THCS, rồi đến FCE trước khi bước vào luyện đề IELTS chính thống.

Lộ trình học theo giáo trình Cambridge chuẩn quốc tế này hoàn toàn có thể tự học qua sách và các tài liệu miễn phí nếu phụ huynh chịu khó tìm tòi, đồng hành cùng con. Minh chứng thực tế là đã có rất nhiều học sinh ở vùng sâu vùng xa tự học theo lộ trình mà gia đình Tuấn Khôi chia sẻ và báo lại kết quả tiến bộ vượt bậc.

Câu chuyện của cậu bé lớp 4 đạt 950 điểm TOEIC không ôn luyện không phải là câu chuyện xa xỉ của một "thần đồng" được đầu tư tiền tỷ. Đó là quả ngọt của một tư duy giáo dục đúng đắn: Hãy cho con một năng lực thực học, một gốc rễ vững vàng và một chiếc chìa khóa để tự mở cánh cửa tri thức thế giới. Cột mốc 950 điểm ngày hôm nay không phải là đích đến, mà chỉ là một trạm dừng chân trên hành trình tự học và chinh phục thế giới của cậu bé 10 tuổi.