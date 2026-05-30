Việt Nam có 1 hệ thống trường vừa đạt danh hiệu trường học đẳng cấp quốc tế

Theo thông tin được đăng tải trên trang fanpage chính thức của trường Nguyễn Siêu, ngày 29/5 vừa qua, Hội đồng Kiểm định High Performance Learning (Vương quốc Anh) đã chính thức công nhận Trường THCS và THPT Nguyễn Siêu cùng Mầm non Song ngữ Lady Bird - LELC đạt danh hiệu “World Class School” - Trường học Đẳng cấp Thế giới.

Đây là cột mốc ý nghĩa ghi nhận nỗ lực không ngừng đổi mới, phát triển và bền bỉ theo đuổi triết lý Học tập Siêu hiệu quả (High Performance Learning) của Hệ thống Giáo dục Quốc tế Nguyễn Siêu trong hành trình theo đuổi và chinh phục các chuẩn mực quốc tế từ năm 2023.

Theo đánh giá từ Hội đồng Kiểm định HPL, Nhà trường đã thể hiện cam kết sâu sắc đối với mô hình Học tập Siêu hiệu quả (High Performance Learning - HPL) thông qua sự gắn kết chặt chẽ giữa tầm nhìn giáo dục, giá trị cốt lõi và chương trình đào tạo. Tinh thần HPL cũng được thể hiện rõ nét trong chương trình học và đời sống học đường, nơi học sinh luôn chủ động, tự tin, giàu năng lực phản tư và tích cực tham gia vào hành trình học tập của mình. Bên cạnh đó, Hội đồng cũng đánh giá cao cách Nhà trường lồng ghép và triển khai Triết lý “Vuông - Tròn” để tạo nên sự cân bằng hài hòa giữa thành tích học thuật với sự phát triển nhân cách của học sinh, từ đó xây dựng nên một môi trường giáo dục giàu bản sắc Việt nhưng vẫn hội nhập quốc tế.

Việc được công nhận danh hiệu “World Class School” là minh chứng rõ nét cho chất lượng giáo dục đạt chuẩn quốc tế của Trường Nguyễn Siêu và Mầm non Song ngữ Lady Bird theo hệ thống đánh giá của Tổ chức HPL. Với danh hiệu này, Nhà trường chính thức đủ điều kiện tham gia Fellowship và Cộng đồng Toàn cầu các trường HPL - nơi quy tụ các trường học đẳng cấp thế giới, đồng thời mở ra nhiều cơ hội kết nối, học hỏi và phát triển trong mạng lưới giáo dục quốc tế.