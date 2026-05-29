Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Con người thật của Khoai Lang Thang gây chú ý

| | Lifestyle

Gắn liền với hình ảnh hiền lành, tích cực trong các video du lịch, Khoai Lang Thang mới đây bất ngờ chia sẻ hàng loạt “sự thật” ít người biết về bản thân.

Mới đây, Youtuber Khoai Lang Thang đã thu hút sự chú ý khi đăng tải một bài viết dài chia sẻ nhiều điều ít người biết về bản thân sau nhiều năm làm sáng tạo nội dung. Không chỉ nói về hình ảnh trước ống kính, anh chàng quê Bến Tre còn thẳng thắn nhắc đến những góc tính cách “ba trợn” hay sự cứng đầu của mình ngoài đời thực. Anh cho biết đây là một số sự thật về bản thân.

Nhà sáng tạo nội dung Khoai Lang Thang

Mở đầu bài viết, Khoai Lang Thang tự nhận mình là “người nhà quê, con nhà nông chính hiệu”, tính tình hơi thô lỗ và hay tranh luận để làm rõ đúng sai. Anh cho biết khi còn trẻ từng rất cứng đầu, ít lắng nghe người khác mỗi khi xảy ra tranh cãi. “Giờ già thì vẫn cứng đầu nhưng đỡ hơn chút”, anh viết.

Chia sẻ về giai đoạn đầu làm video, nam YouTuber cho biết được khán giả khen cười tươi nên cứ lên clip là “cười khoe răng và để clip vui hơn”. Giờ đây khi nhìn lại anh lại thấy “hơi kỳ” nên đã tiết chế.

Về việc kiểm duyệt video, Khoai Lang Thang cho biết anh không đưa những nội dung như nói tục, nóng giận hay mất kiểm soát lên lên clip bởi sẽ ảnh hưởng đến nhiều khán giả nhỏ tuổi. Vì thế, mọi người vô tình nghĩ rằng chàng trai người miền Tây này xây dựng hình ảnh tốt đẹp trên mạng xã hội. Tuy nhiên, anh thừa nhận bản thân cũng “ba trợn, cũng phạm lỗi, cũng lúc này lúc nọ”.

Ngoài ra, Khoai Lang Thang cũng lý giải việc thường xuyên lên tiếng giải thích trước các tin đồn trên mạng xã hội. Anh cho biết bản thân từng chọn im lặng trước nhiều thông tin sai sự thật. Nhưng theo thời gian, những tin đồn này lại bị nhiều người mặc định là thật và tiếp tục gây ảnh hưởng đến hiện tại.

Nam YouTuber cũng nhấn mạnh anh không cổ súy cho lối sống “không màng ngày mai”. Quan điểm sống của anh là kết hợp giữa đam mê và lý trí. “Hãy làm mọi thứ với 50% đam mê, khờ dại và 50% lý trí, không có lý trí thì mọi thứ đều là trò chơi may rủi”, anh viết.

Bài viết này nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng với hơn 70.000 lượt tương tác. Nhiều khán giả cho rằng chính sự chân thành, không cố tô vẽ hình ảnh đã giúp Khoai Lang Thang duy trì được tình cảm từ người xem suốt nhiều năm làm sáng tạo nội dung.

Đinh Anh

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Không phải Đà Lạt, Việt Nam có 1 "thị trấn du lịch hàng đầu thế giới", quanh năm mát mẻ chỉ 25 độ C, 4 năm liền được vinh danh ở giải "Oscar của ngành du lịch"

Không phải Đà Lạt, Việt Nam có 1 "thị trấn du lịch hàng đầu thế giới", quanh năm mát mẻ chỉ 25 độ C, 4 năm liền được vinh danh ở giải "Oscar của ngành du lịch" Nổi bật

Một Chủ tịch Việt vừa tốt nghiệp Thạc sĩ Harvard tiết lộ: Khó nhất không phải kiến thức mà là điều này

Một Chủ tịch Việt vừa tốt nghiệp Thạc sĩ Harvard tiết lộ: Khó nhất không phải kiến thức mà là điều này Nổi bật

Nam NSƯT lên tiếng khi bị nói làm màu, giả nghèo giả khổ: "Trời ơi"

Nam NSƯT lên tiếng khi bị nói làm màu, giả nghèo giả khổ: "Trời ơi"

21:42 , 29/05/2026
Nữ du khách da màu "đẹp lạ" bị bóc phốt khi check-in nơi Sơn Tùng M-TP quay MV

Nữ du khách da màu "đẹp lạ" bị bóc phốt khi check-in nơi Sơn Tùng M-TP quay MV

21:25 , 29/05/2026
Khi Sơn Tùng đã đến điểm cuối cuộc chơi Vpop: Come My Way là phép thử để trở thành huyền thoại

Khi Sơn Tùng đã đến điểm cuối cuộc chơi Vpop: Come My Way là phép thử để trở thành huyền thoại

20:59 , 29/05/2026
Bí ẩn về cô con gái của tỷ phú có 20.000 căn nhà mặt phố Sài Gòn

Bí ẩn về cô con gái của tỷ phú có 20.000 căn nhà mặt phố Sài Gòn

20:34 , 29/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên