Con người thật của Khoai Lang Thang gây chú ý

Mới đây, Youtuber Khoai Lang Thang đã thu hút sự chú ý khi đăng tải một bài viết dài chia sẻ nhiều điều ít người biết về bản thân sau nhiều năm làm sáng tạo nội dung. Không chỉ nói về hình ảnh trước ống kính, anh chàng quê Bến Tre còn thẳng thắn nhắc đến những góc tính cách “ba trợn” hay sự cứng đầu của mình ngoài đời thực. Anh cho biết đây là một số sự thật về bản thân.

Mở đầu bài viết, Khoai Lang Thang tự nhận mình là “người nhà quê, con nhà nông chính hiệu”, tính tình hơi thô lỗ và hay tranh luận để làm rõ đúng sai. Anh cho biết khi còn trẻ từng rất cứng đầu, ít lắng nghe người khác mỗi khi xảy ra tranh cãi. “Giờ già thì vẫn cứng đầu nhưng đỡ hơn chút”, anh viết.

Chia sẻ về giai đoạn đầu làm video, nam YouTuber cho biết được khán giả khen cười tươi nên cứ lên clip là “cười khoe răng và để clip vui hơn”. Giờ đây khi nhìn lại anh lại thấy “hơi kỳ” nên đã tiết chế.

Về việc kiểm duyệt video, Khoai Lang Thang cho biết anh không đưa những nội dung như nói tục, nóng giận hay mất kiểm soát lên lên clip bởi sẽ ảnh hưởng đến nhiều khán giả nhỏ tuổi. Vì thế, mọi người vô tình nghĩ rằng chàng trai người miền Tây này xây dựng hình ảnh tốt đẹp trên mạng xã hội. Tuy nhiên, anh thừa nhận bản thân cũng “ba trợn, cũng phạm lỗi, cũng lúc này lúc nọ”.

Ngoài ra, Khoai Lang Thang cũng lý giải việc thường xuyên lên tiếng giải thích trước các tin đồn trên mạng xã hội. Anh cho biết bản thân từng chọn im lặng trước nhiều thông tin sai sự thật. Nhưng theo thời gian, những tin đồn này lại bị nhiều người mặc định là thật và tiếp tục gây ảnh hưởng đến hiện tại.

Nam YouTuber cũng nhấn mạnh anh không cổ súy cho lối sống “không màng ngày mai”. Quan điểm sống của anh là kết hợp giữa đam mê và lý trí. “Hãy làm mọi thứ với 50% đam mê, khờ dại và 50% lý trí, không có lý trí thì mọi thứ đều là trò chơi may rủi”, anh viết.

Bài viết này nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng với hơn 70.000 lượt tương tác. Nhiều khán giả cho rằng chính sự chân thành, không cố tô vẽ hình ảnh đã giúp Khoai Lang Thang duy trì được tình cảm từ người xem suốt nhiều năm làm sáng tạo nội dung.