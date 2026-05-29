Nữ du khách da màu "đẹp lạ" bị bóc phốt khi check-in nơi Sơn Tùng M-TP quay MV

Mạng xã hội Threads vừa qua đang lan truyền với tốc độ chóng mặt bài đăng của một nữ du khách da màu sở hữu làn da đen bóng, gương mặt sắc sảo cùng vóc dáng chuẩn chỉnh chuẩn siêu mẫu. Diện mạo của cô nhanh chóng khiến người xem liên tưởng đến những biểu tượng thời trang đẳng cấp quốc tế như Anok Yai hay Cựu Hoa hậu Hoàn vũ Zozibini Tunzi.

Mặc áo sơ mi trắng tối giản, đội nón lá truyền thống Việt Nam, mỹ nhân này còn gây ấn tượng mạnh bởi những vết bạch biến độc đáo trên mu bàn tay - một chi tiết càng khiến vẻ đẹp của cô trở nên khác biệt và thu hút sự tò mò lớn.

Bài đăng này nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng Việt Nam khi bối cảnh check-in của cô gái chính là khu danh thắng Tràng An, Ninh Bình - tọa độ du lịch đang "nóng" lên từng phút từng giây sau khi được quảng bá trong siêu phẩm MV Come My Way vừa ra mắt của Sơn Tùng M-TP.

Chỉ trong một thời gian ngắn, bài viết đã ghi nhận hơn 1,1 triệu lượt xem cùng hàng chục nghìn lượt tương tác. Dưới phần bình luận, hàng loạt netizen Việt đã không tiếc lời khen ngợi nhan sắc độc lạ này và nồng nhiệt gửi lời chào mừng cô đến với Việt Nam. Tài khoản này cũng tỏ ra vô cùng thân thiện khi liên tục tương tác qua lại. Thậm chí, khi được một khán giả hỏi thăm về làn da đặc biệt, cô nàng còn hóm hỉnh phản hồi rằng đó là do "bộ phận sơn của nhà máy gặp sự cố kỹ thuật, nhưng kết quả lại cho ra một kiệt tác".

Giữa cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng, các "thám tử" trên Threads đã nhanh chóng phát hiện ra sự thật ngỡ ngàng: Nữ du khách xinh đẹp tuyệt trần này thực chất chưa từng tồn tại ngoài đời thực. Hai bức ảnh gây bão kia hoàn toàn là sản phẩm được nhào nặn từ AI.

Khi soi kỹ vào các điểm ảnh thiếu hoàn chỉnh, sự bất hợp lý của thuật toán AI bắt đầu lộ rõ mồn một. Ở bức ảnh đầu tiên, chiếc nón lá hoàn toàn không hề có dây đeo, nhưng sang đến bức ảnh thứ hai thì sợi dây quai nón lại bất ngờ xuất hiện. Chưa dừng lại ở đó, cấu trúc và hình dáng của các vết bạch biến trên mu bàn tay phải của cô gái trong hai khung hình cũng không trùng khớp với nhau. Đến lúc này, nhiều người dùng mới ngã ngửa, nhận ra mình vừa bị dắt mũi bởi một nhan sắc ảo.

Làn sóng "Influencer ảo kiếm tiền thật" đang khuynh đảo thế giới

Thực chất, câu chuyện check-in Tràng An của cô nàng da màu AI này không phải là một hiện tượng đơn lẻ vô thưởng vô phạt. Nhìn rộng ra thế giới, đây chính là một phần của làn sóng ngầm đang bùng nổ mạnh mẽ: Sự trỗi dậy của các AI Influencer - những nhân vật không có thật nhưng lại đang có khả năng kiếm tiền thật, thậm chí là rất nhiều tiền.

Điển hình như tại lễ hội âm nhạc và thời trang lớn nhất hành tinh Coachella 2026 vừa qua, bên cạnh những khoảnh khắc bùng nổ của các ngôi sao bằng xương bằng thịt, giới mộ điệu đã chứng kiến sự đổ bộ của một thế hệ mẫu ảo. Họ xinh đẹp, phong cách, bắt trend thần tốc và xây dựng những bài đăng check-in sa mạc ảo diệu không khác gì một con người thực thụ.

Một ví dụ thành công vang dội là Aitana Lopez - cô nàng được mệnh danh là AI Influencer triệu đô đầu tiên trên thế giới. Dù không hề đặt chân đến Coachella, Aitana vẫn "tham dự" bằng cách đăng tải các trải nghiệm mô phỏng, chia sẻ hậu trường độc quyền cho người hâm mộ trên các nền tảng trả phí để thu về nguồn lợi nhuận khổng lồ.

Hay như Amara, chủ nhân tài khoản @ammarathegoat với hơn 174 nghìn lượt theo dõi. Cũng là một cô gái da màu với làn da nâu sâu thẳm cùng mái tóc xanh nổi bật, Amara sở hữu vẻ đẹp siêu thực tương tự như nguyên mẫu của các "ngọc trai đen" làng mốt, khiến hàng triệu người sập bẫy. Trên trang cá nhân, Amara cập nhật loạt ảnh tham gia lễ hội, thoải mái tương tác thân mật bên cạnh các ngôi sao hàng đầu như vợ chồng Justin Bieber hay chị em Kylie - Kendall Jenner. Nhưng sự thật là, cô ấy chưa từng tồn tại.

Sự tinh vi của công nghệ làm giả hình ảnh và video đang khiến ranh giới giữa thật và ảo trở nên mờ nhạt hơn bao giờ hết. Theo các chuyên gia, việc các mẫu ảo liên tục "ăn theo" các sự kiện hay địa điểm đang sốt xình xịch, như lễ hội Coachella hay tọa độ quay MV của Sơn Tùng M-TP - là một chiến lược định vị thương hiệu cực kỳ thông minh. Nó giúp các Influencer ảo nhanh chóng thu hút thuật toán, tăng độ nhận diện và tạo cảm giác gần gũi, chân thực trong mắt công chúng.

Đặc biệt, đây còn được xem là một mỏ vàng đối với các nhãn hàng thời trang và công nghệ ở thời điểm hiện tại. Thay vì chi trả những khoản thù lao khổng lồ cho các influencer thật, các thương hiệu giờ đây có thể bắt tay với những công ty quản lý tài năng AI. Lựa chọn này giúp họ kiểm soát hoàn toàn 100% về mặt hình ảnh, thông điệp truyền thông mà không sợ rủi ro về scandal đời tư.

Theo chia sẻ từ Lewis Davey, nhà sáng lập một công ty quản lý tài năng AI, các influencer ảo ngày nay hoàn toàn có thể đút túi hơn 40.000 USD (tương đương hơn 1 tỷ đồng) chỉ riêng trong mùa lễ hội Coachella nhờ vào doanh thu từ người đăng ký và các hợp đồng quảng cáo độc quyền. Một con số khổng lồ đủ để khiến bất kỳ một người mẫu thật nào cũng phải dè chừng.

Từ sàn diễn quốc tế cho đến những bức ảnh check-in Tràng An theo dấu chân Sơn Tùng M-TP, chúng ta đang bước vào một kỷ nguyên giải trí hoàn toàn mới. Nơi mà một nhân vật không cần phải tồn tại ngoài đời thực, không cần hít thở chung một bầu không khí với con người, nhưng vẫn có thể trở thành một ngôi sao internet và sở hữu quyền lực kiếm tiền đáng nể.

