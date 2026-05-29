Nhảy xuống đài phun nước nổi tiếng tại Rome để quay TikTok, nữ du khách đối mặt hình phạt bị cấm cửa vĩnh viễn

Nữ TikToker người Paraguay đang vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội sau khi nhảy xuống đài phun nước Trevi nổi tiếng ở Rome để quay video đăng mạng xã hội. Hành động này không chỉ vi phạm quy định bảo tồn di tích mà còn có thể khiến cô bị cấm đặt chân tới địa danh nổi tiếng này vĩnh viễn.

Vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý quốc tế sau khi đoạn video lan truyền mạnh trên mạng xã hội. Trong clip, nữ TikToker bước xuống làn nước bên trong đài phun nước Trevi, còn chồng cô đứng phía trên quay lại toàn bộ sự việc để đăng tải làm “content”.

Ban đầu, nhiều bài đăng cho rằng cô là người Colombia, tuy nhiên phần ghi chú trên nền tảng X sau đó đã đính chính cô đến từ Paraguay.

Đoạn video lập tức gây phẫn nộ với nhiều người dùng mạng. Không ít ý kiến cho rằng đây là hành động thiếu tôn trọng một công trình văn hóa lịch sử nổi tiếng của Italy chỉ để câu tương tác trên mạng xã hội. Nhiều bình luận cũng chỉ trích xu hướng ngày càng nhiều du khách bất chấp quy định để tạo nội dung viral tại các địa điểm di sản.

Việc người chồng đứng quay video càng khiến làn sóng phản ứng dữ dội hơn. Nhiều người cho rằng đây là ví dụ điển hình cho kiểu “săn content”, bất chấp hậu quả để thu hút lượt xem và sự chú ý trên mạng.

Đài phun nước Trevi là một trong những biểu tượng nổi tiếng nhất của Rome, đồng thời cũng là địa điểm du lịch đông khách bậc nhất Italy. Công trình mang phong cách Baroque này được hoàn thành vào thế kỷ 18 và hiện được bảo vệ nghiêm ngặt nhằm tránh tình trạng hư hại do lượng khách quá đông cũng như các hành vi phản cảm.

Theo quy định của chính quyền Rome, bất kỳ ai bước xuống khu vực nước bên trong đài phun nước đều có thể bị phạt 500 euro (khoảng 15 triệu đồng). Ngoài tiền phạt, người vi phạm còn có nguy cơ bị cấm quay lại địa điểm này trong tương lai.

Các báo cáo cho biết nữ TikToker trong vụ việc lần này có thể đối mặt với lệnh cấm vĩnh viễn, tùy theo đánh giá của cơ quan chức năng. Dù không phải mọi trường hợp đều bị cấm suốt đời, giới chức Italy trước đây từng áp dụng biện pháp mạnh nhằm răn đe những hành vi gây ảnh hưởng tới các điểm du lịch lịch sử nổi tiếng.

Sự việc lần này tiếp tục làm dấy lên tranh cãi về tình trạng du khách tạo nội dung mạng xã hội bất chấp quy định tại các di sản văn hóa ở châu Âu. Nhiều địa điểm nổi tiếng thời gian gần đây liên tục ghi nhận các vụ trèo rào, xâm nhập khu vực cấm hoặc thực hiện hành động nguy hiểm chỉ để quay video đăng mạng.

Nguồn: IBT

Theo Phạm Trang

Đời sống và Pháp luật

