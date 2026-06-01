Đoạn clip trên 1 chuyến bay gây sốc: Trẻ chưa kịp hư, người lớn đã "hư" trước mất rồi!

Mới đây, trên 1 chuyến bay từ Đài Bắc đến Hồng Kông (Trung Quốc), khi máy bay đã hạ cánh và đang lăn vào bãi đỗ, một nam hành khách do khó chịu vì tiếng khóc của một đứa trẻ 2 tuổi ngồi ghế phía trước đã liên tục gào thét, quát tháo dữ dội, khiến không ít hành khách xung quanh một phen khiếp vía.

Theo lời các nhân chứng, đứa trẻ suốt cả chuyến bay đều rất ngoan, chỉ đến lúc máy bay hạ cánh, do cơ thể khó chịu nên mới khóc vài tiếng. Ngược lại, chính người đàn ông kia mới là kẻ la hét, gây phiền toái cho cả khoang hành khách. Điều nực cười là ngay sau khi người này ngừng quát tháo, đứa trẻ cũng nhanh chóng im lặng.

Khi dư luận không còn đổ lỗi cho "đứa trẻ ngỗ nghịch"

Trước đây, trong các vụ lùm xùm liên quan đến việc "trẻ con làm loạn" nơi công cộng, đám đông thường có xu hướng chỉ trích các bậc phụ huynh không biết dạy con. Thế nhưng lần này, làn sóng dư luận lại đảo chiều gần như tuyệt đối. Netizen đồng loạt lên án người đàn ông hành xử thô lỗ, đầy dưỡng khí bạo lực và thiếu đi sự bao dung tối thiểu đối với một đứa trẻ.

Vì sao lại có sự chuyển biến này? Bởi vì suy cho cùng, trong lòng mỗi người đều có một cán cân công lý để phân biệt rõ ràng: Đâu là hành vi bảo vệ trật tự công cộng, và đâu là hành vi bắt nạt một đứa trẻ.

Trước hết, đứa trẻ bật khóc trong câu chuyện mới chỉ là một em bé hơn 2 tuổi. Ở độ tuổi quá nhỏ như vậy, nhận thức của con chưa đủ để tự kiểm soát hành vi, cũng chưa thể biểu đạt rõ ràng nhu cầu của mình. Ngay cả khi cha mẹ có xót ruột muốn con nín ngay lập tức, cũng chẳng có phép màu nào bắt một đứa trẻ 2 tuổi "tắt tiếng" trong một nốt nhạc. Việc đòi hỏi một đứa trẻ ở độ tuổi này phải giữ im lặng tuyệt đối suốt cả hành trình bay là một yêu cầu cực đoan, nhẫn tâm và phi lý.

Thứ hai, quá trình máy bay cất - hạ cánh luôn có sự thay đổi đột ngột về áp suất, gây áp lực lên màng nhĩ và tạo ra cảm giác đau nhức, ù tai khó chịu. Đến người trưởng thành đôi khi còn thấy khó dung nạp, huống chi là một đứa trẻ có hệ thống vòi nhĩ chưa phát triển hoàn thiện? Tiếng khóc của con lúc đó chỉ là phản xạ bản năng của cơ thể trước nỗi đau, là cách duy nhất để một đứa trẻ bất lực phát đi tín hiệu cầu cứu. Tại sao chúng ta lại không thể dung thứ?

Điều nực cười và mỉa mai hơn cả là: Đứa trẻ chỉ khóc vài tiếng lúc hạ cánh, trong khi người đàn ông kia lại liên tục gào rú, xả cơn giận dữ với những âm thanh chói tai, rầm rĩ hơn gấp nhiều lần. Nhiều hành khách thẳng thắn nhận xét: Người đàn ông đó mới là kẻ ồn ào nhất chuyến bay. Rõ ràng, thứ làm nhiễu loạn trật tự cabin không phải tiếng khóc của một đứa trẻ, mà chính là sự cộc cằn, mất kiểm soát cảm xúc và sự xuống cấp về mặt đạo đức của một người trưởng thành.

Đứa trẻ chỉ khóc vài tiếng lúc hạ cánh, trong khi người đàn ông kia lại liên tục gào rú, xả cơn giận dữ với những âm thanh chói tai, rầm rĩ hơn gấp nhiều lần. (Ảnh chụp màn hình từ video)

Văn minh của một xã hội được đo bằng cách người mạnh đối xử với kẻ yếu

Từ trước đến nay, những tranh chấp trên tàu cao tốc hay máy bay xuất phát từ tiếng khóc của trẻ nhỏ chưa bao giờ là chuyện hiếm. Thế nhưng, dù luận về tình hay lý, chúng ta không thể vơ đũa cả nắm. Không phải đứa trẻ nào khóc cũng là "đứa trẻ hư", và không phải bậc cha mẹ nào chưa thể bắt con nín ngay lập tức cũng là "phụ huynh tồi".

Đối với những đứa trẻ đã lớn, có nhận thức mà cố tình làm loạn, hay những bậc cha mẹ ích kỷ dung túng cho con làm phiền người khác, xã hội chắc chắn phải lên án. Nhưng đối với những đứa trẻ sơ sinh hay trẻ chập chững biết đi, khóc là bản năng bẩm sinh khi gặp bất ổn. Thứ chúng ta cần trao đi lúc đó không phải là những lời quát tháo, mắng nhiếc, mà là sự bao dung và những bàn tay giúp đỡ.

Tháng 4 vừa qua, trên một chuyến tàu cao tốc tại Cam Túc, một em bé sơ sinh khóc ngặt nghẽo không ngừng làm ảnh hưởng đến cả khoang tàu, khiến người mẹ bất lực bật khóc theo. Ngay lúc đó, một chàng trai làm nghề nhiếp ảnh trẻ em đã chủ động tiến đến, dùng kỹ năng của mình dỗ dành đứa trẻ nín bặt chỉ trong vòng 30 giây trước sự thán phục của tất cả mọi người.

Thực tế chứng minh, không gian công cộng không bao giờ có thể yên tĩnh một cách tuyệt đối. Nó cần phải có đủ khoảng trống để bao dung cho tiếng khóc không thể tự kiểm soát của một đứa trẻ, và cần có đủ sự thấu hiểu để nâng đỡ những gia đình đang nuôi con nhỏ.

Người trưởng thành là thực thể làm chủ trật tự công cộng, còn trẻ nhỏ là đối tượng yếu thế cần được chúng ta chở che. Sự quan tâm, nhường nhịn của kẻ mạnh dành cho người yếu chính là thước đo căn bản nhất của một nền văn minh. Việc bắt một đứa trẻ phải giữ im lặng "bình đẳng" như một người lớn, bề ngoài thì tưởng là theo đuổi sự công bằng về quy tắc, nhưng thực chất lại là một sự bất công tột cùng.

Xã hội được cấu thành từ nhiều mảnh ghép khác nhau. Khi bước chân ra nơi công cộng, chúng ta cần học cách tôn trọng lẫn nhau và biết chấp nhận một mức độ chịu đựng hợp lý, nếu không, guồng quay xã hội sẽ không thể vận hành một cách hài hòa. Chỉ khi mỗi người chúng ta bớt đi một chút khắt khe, dành thêm một chút kiên nhẫn cho những đứa trẻ và thấu hiểu cho nỗi lòng của người khác, không gian công cộng mới bớt đi những tranh chấp, cự cãi, để nhường chỗ cho sự ấm áp và bình yên.

Hiểu Đan (theo 163)