Đỗ Vinh Quang khoe ái nữ với hoa hậu Đỗ Mỹ Linh: Nhóc tỳ giống hệt nhà nội hào môn, biểu cảm cực đáng yêu

Hiếm hoi khoe ảnh ái nữ dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Chủ tịch CLB Hà Nội Đỗ Vinh Quang nhanh chóng thu hút sự chú ý với khoảnh khắc gia đình đầy ấm áp bên các nhóc tỳ nhà bầu Hiển.

Trong bức ảnh được chia sẻ trên trang cá nhân, Đỗ Vinh Quang xuất hiện rạng rỡ bên ba em nhỏ thế hệ F3 của gia đình. Bé gái nhỏ tuổi nhất, đứng ở giữa và diện váy hoa, chính là con gái của anh và Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh. Cô bé gây chú ý với vẻ ngoài bụ bẫm, đôi môi chu đáng yêu cùng biểu cảm vô cùng lém lỉnh. Cô bé có biệt danh là Ti Mướp có gương mặt được dân tình nhận xét giống hệt bà nội và bố.

Hai em nhỏ còn lại là cặp song sinh Gấu – Thỏ, con của anh trai Đỗ Vinh Quang là Đỗ Quang Vinh. Nhiều người nhận ra ái nữ nhà Đỗ Mỹ Linh còn mặc váy hoa đồng điệu với chị họ, tạo nên khung hình gia đình vừa gần gũi vừa đáng yêu.

Đỗ Vinh Quang khoe ảnh gia đình (Ảnh: FBNV)

Đây được xem là một trong số rất ít lần Đỗ Vinh Quang công khai hình ảnh con gái trên mạng xã hội. Vốn kín tiếng về đời tư, đặc biệt là chuyện gia đình nhỏ, nên khoảnh khắc này nhanh chóng nhận được nhiều sự yêu thích từ cộng đồng mạng.

Kể từ khi kết hôn với Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh vào cuối năm 2022 và đón con gái đầu lòng vào tháng 7/2023, cuộc sống của vị chủ tịch trẻ tuổi ở V.League có nhiều thay đổi theo hướng viên mãn hơn. Không còn chỉ gắn với hình ảnh doanh nhân trên khán đài hay trong các cuộc họp, Đỗ Vinh Quang nhiều lần khiến công chúng thích thú khi hé lộ khoảnh khắc đời thường trong vai trò một ông bố bỉm sữa. Sự xuất hiện của bé Ti Mướp được cho là khiến nam doanh nhân trở nên mềm mại, ấm áp và dành nhiều thời gian hơn cho gia đình sau những giờ làm việc bận rộn.

Chủ tịch Hà Nội FC và con gái

Phu nhân nhà bầu Hiển cùng các con cháu

Tổ ấm nhỏ của Vinh Quang và Mỹ Linh

Vợ chồng chủ tịch Hà Nội FC đã có một bé gái đầu lòng

Trong khi đó, Đỗ Mỹ Linh sau khi lập gia đình cũng dần lui về hậu phương, hạn chế các hoạt động showbiz để tập trung chăm sóc tổ ấm nhỏ. Nàng hậu thường xuyên xuất hiện trên khán đài để đồng hành cùng chồng trong các trận đấu của CLB Hà Nội, đồng thời ghi điểm bởi sự khéo léo và tinh tế khi sống cùng đại gia đình nhà chồng.

Cuộc sống hiện tại của Đỗ Vinh Quang và Đỗ Mỹ Linh được nhiều người ngưỡng mộ bởi sự kín tiếng nhưng hạnh phúc. Đặc biệt từ khi có thêm cô con gái đầu lòng, tổ ấm của cặp đôi càng thêm trọn vẹn và ngập tràn tiếng cười.

Ảnh: FBNV