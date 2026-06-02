Trai tài cưới gái giỏi: Cặp đôi Vbiz khiến nhiều người ngưỡng mộ, vừa tậu biệt thự chục tỷ đẹp từng centimet

Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My là một trong những cặp đôi được yêu thích của làng thể thao - giải trí Việt. Sau chuyện tình 5 năm ngọt ngào và 2 năm về chung nhà, cả hai hiện có cuộc sống viên mãn bên con trai đầu lòng. Bên cạnh những khoảnh khắc gia đình hạnh phúc, cặp đôi còn khiến dân tình trầm trồ khi hé lộ căn biệt thự tại Hà Nội.

Được biết, vợ chồng Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My bắt đầu xây dựng tổ ấm mới từ đầu năm 2025 trong một khu dân cư cao cấp tại Hà Nội. Sau khi hoàn thiện nội thất, cặp đôi chính thức dọn về căn biệt thự này vào dịp kỷ niệm 2 năm ngày cưới. Nam cầu thủ từng chia sẻ, từng chi tiết trong căn nhà đều là kết quả của rất nhiều ngày hai vợ chồng cùng lựa chọn, chăm chút và hoàn thiện.

Nhìn từ bên ngoài, căn biệt thự của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My gây ấn tượng bởi vẻ ngoài khang trang, thanh lịch. Công trình gồm 4 tầng, có tổng diện tích mặt sàn 142m², được thiết kế theo phong cách sang trọng nhưng vẫn giữ cảm giác gần gũi.

Ngôi nhà sử dụng gam màu trắng chủ đạo, kết hợp những đường nét kiến trúc mang hơi hướng châu Âu hiện đại. Không gian bên ngoài còn có sân vườn, lối đi lát đá cùng cây xanh bao quanh, mang đến cảm giác thoáng đãng và bình yên cho gia đình nhỏ.

Bước vào bên trong, khu vực phòng khách là nơi thể hiện rõ gu thẩm mỹ của vợ chồng nam cầu thủ. Không gian sử dụng tông kem làm chủ đạo, từ màu tường, sàn đá đến nội thất đều được phối hài hòa để tạo cảm giác sáng sủa, hiện đại.

Điểm nhấn lớn nhất là bộ sofa da kích thước lớn, có thể đủ chỗ cho nhiều người cùng ngồi quây quần. Bên cạnh đó, chiếc bàn đá vân xám cũng là món đồ nội thất mà Đoàn Văn Hậu đặc biệt yêu thích. Nam cầu thủ từng chia sẻ trong quá trình làm nhà, anh khá kỹ tính và đặt tiêu chuẩn cao khi lựa chọn từng vật dụng để đảm bảo vừa đẹp mắt vừa đáp ứng công năng sử dụng.

Một chi tiết nổi bật khác trong phòng khách là hệ thống đèn LED đổi màu mô phỏng bầu trời sao, có giá trị hàng trăm triệu đồng. Thiết kế này giúp không gian thêm phần ấn tượng, gợi liên tưởng đến những khu nghỉ dưỡng hay khách sạn cao cấp.

Liền kề phòng khách là khu vực bếp và bàn ăn được thiết kế theo phong cách mở, tạo sự kết nối giữa các thành viên trong gia đình. Đây cũng là nơi Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My thường xuyên quây quần sau những ngày làm việc bận rộn.

Khu bếp sử dụng hệ tủ âm tường với tông màu nhã nhặn, kết hợp các thiết bị hiện đại. Toàn bộ mặt bếp, bàn đảo và bàn ăn được ốp cùng một loại đá, tạo nên sự đồng bộ và liền mạch cho tổng thể.

Khu bếp nấu kết nối trực tiếp với bàn ăn và phòng khách.

Để có được căn bếp ưng ý, Đoàn Văn Hậu tiết lộ hai vợ chồng từng phải cân nhắc và thay đổi vật liệu thi công. Thành quả cuối cùng là một không gian vừa sang trọng, sạch sẽ nhưng vẫn giữ được cảm giác ấm cúng.

Bàn ăn rộng rãi.

Không chỉ những khu vực chính, các chi tiết kết nối trong nhà cũng được đầu tư chỉn chu. Cầu thang dẫn lên các tầng được thiết kế xoắn cong mềm mại với tông xám chủ đạo. Phần tường được ốp gỗ nhằm tạo sự liên kết với tổng thể, đồng thời giúp không gian thêm ấm áp.

Sự kết hợp giữa đá, gỗ, kính và ánh sáng khiến căn biệt thự giữ được tinh thần hiện đại nhưng không lạnh lẽo, đúng với mong muốn tạo nên một tổ ấm của cặp đôi trẻ.

Tầng trên là khu vực sinh hoạt riêng tư của gia đình. Căn biệt thự có 3 phòng ngủ cùng một phòng thay đồ riêng để Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My lưu trữ quần áo, phụ kiện.

Không gian phòng ngủ tiếp tục theo đuổi bảng màu trung tính, kết hợp ánh sáng nhẹ nhàng để tạo cảm giác thư giãn. Riêng phòng thay đồ được thiết kế với hệ tủ lớn, giúp cặp đôi dễ dàng sắp xếp các món đồ thời trang cá nhân.

Một trong những góc được Đoàn Văn Hậu yêu thích nhất trong căn biệt thự chính là phòng tắm. Khu vực này được thiết kế tối giản, sử dụng nội thất hiện đại nhằm tạo cảm giác tiện nghi và dễ chịu.

Nam cầu thủ từng chia sẻ mỗi khi bước vào phòng tắm, anh cảm thấy thư giãn sau những ngày dài tập luyện. Đặc biệt, bồn tắm là góc yêu thích của hai vợ chồng - nơi cả hai có thể tận hưởng những phút giây riêng tư và thoải mái.

Sau nhiều năm đồng hành, căn biệt thự không chỉ là tài sản giá trị mà còn là dấu mốc ý nghĩa trong hành trình xây dựng gia đình của Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My. Từng góc nhỏ trong nhà đều thể hiện sự đầu tư, chăm chút và mong muốn tạo nên một không gian bình yên để trở về sau những bộn bề công việc.