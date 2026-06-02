Nhà hàng fine dining trong hang động 150 triệu năm tuổi ở Quảng Ninh gây sốt: Thực khách vừa ăn tối, vừa đắm chìm trong không gian huyền thoại

Cách Hạ Long chưa đầy một giờ di chuyển, Cẩm Phả từ lâu được biết đến như thủ phủ của ngành than. Nhưng bên dưới những lớp trầm tích của vùng đất công nghiệp ấy còn có một Quảng Ninh khác đang dần được đánh thức - nơi thiên nhiên, văn hóa và du lịch trải nghiệm trở thành những giá trị mới của tương lai.

Dragon Pearl Cave - Mô hình Cave Dining – ăn tối trong hang động – được hình thành trong hành trình chuyển mình đó. Dự án mang tham vọng tạo nên một trải nghiệm khác biệt, nơi nghệ thuật trình diễn, ẩm thực và câu chuyện văn hóa bản địa cùng hiện diện trong một không gian duy nhất.

Song phía sau ý tưởng ấy là hàng loạt bài toán chưa có tiền lệ mà bà Hoàng Thị Năm, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hang Ngọc Rồng, cùng đội ngũ phải tìm lời giải để vừa khai thác du lịch, vừa bảo tồn nguyên vẹn giá trị của thiên nhiên.

Trải nghiệm độc bản: Vừa ăn tối, vừa nghe truyền thuyết triệu năm trong “cung điện” thiên nhiên kỳ vỹ

Tại Dragon Pearl Cave, thử thách lớn nhất không nằm ở việc tạo ra một show diễn đủ ấn tượng hay một thực đơn đủ cao cấp, mà là làm sao để hai yếu tố đó không "lấn át" nhau. Sau gần một năm vận hành, đội ngũ dự án liên tục quan sát hành vi khách hàng và điều chỉnh trải nghiệm để tìm ra điểm cân bằng giữa nghệ thuật trình diễn và ẩm thực.

Theo bà Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hang Ngọc Rồng, một trong những thay đổi quan trọng nhất là cách Dragon Pearl Cave tiếp cận với ẩm thực.

"Chúng tôi nhận ra một điều rất quan trọng: ẩm thực không nên đứng tách biệt khỏi show diễn, mà bản thân món ăn cũng phải trở thành một phần của trải nghiệm kể chuyện", bà cho biết.

Không dừng lại ở một thực đơn fine dining đơn thuần, hành trình ẩm thực tại đây còn được xây dựng như một cách kể chuyện về vùng đất Đông Bắc. Từ nguyên liệu, cách chế biến đến ý tưởng trình bày, mỗi món ăn đều mang theo những lát cắt văn hóa và hơi thở của biển Quảng Ninh.

Đằng sau trải nghiệm ấy là một hệ thống vận hành được thiết kế riêng cho môi trường hang động. Từ quy trình chế biến, thời gian ra món, lộ trình phục vụ đến các giải pháp giữ nhiệt đều được tính toán kỹ lưỡng nhằm đảm bảo chất lượng món ăn khi đến tay thực khách. Song song với đó, Dragon Pearl Cave theo đuổi triết lý "customer-centralized" – lấy trải nghiệm của du khách làm trung tâm cho mọi quyết định vận hành.

“Mục tiêu cuối cùng của chúng tôi là dù ở trong một không gian trình diễn quy mô lớn, thực khách vẫn có thể cảm nhận món ăn ở trạng thái tốt nhất — đúng nhiệt độ, đúng hương vị và đúng cảm xúc mà đầu bếp mong muốn truyền tải”, bà Hoàng Thị Năm chia sẻ.

Nếu bài toán vận hành tại Dragon Pearl Cave đã phức tạp, bài toán nhân sự còn khó hơn. Theo Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hang Ngọc Rồng, đây không phải mô hình nhà hàng thông thường, nhưng cũng không đơn thuần là một show diễn nghệ thuật. Vì vậy, đội ngũ nhân sự phải đồng thời đáp ứng tiêu chuẩn của ngành dịch vụ cao cấp, khả năng phối hợp sân khấu và kỹ năng làm việc trong điều kiện địa hình đặc thù của hang động.

Để giải quyết bài toán đó, Hang Ngọc Rồng xây dựng quy trình đào tạo nội bộ mang tên "service choreography" – phục vụ theo ngôn ngữ của một màn trình diễn. Từng bước di chuyển, thời điểm ra món, cách giao tiếp với khách hay tốc độ phục vụ đều phải được đồng bộ với âm thanh, ánh sáng và nhịp diễn trên sân khấu.

"Điều chúng tôi hướng đến không chỉ là 'phục vụ món ăn', mà là tạo nên một trải nghiệm xuyên suốt, nơi thực khách gần như không cảm nhận được ranh giới giữa show diễn, âm nhạc, ánh sáng và dịch vụ. Tất cả phải vận hành như một dòng cảm xúc liên tục", nữ Tổng Giám Đốc nói.

“Đánh thức” hang động 150 triệu năm tuổi mà không làm xáo động thiên nhiên

Ngay từ khi bắt đầu xây dựng dự án, đội ngũ phát triển Dragon Pearl Cave đã phải đối diện với câu hỏi cốt lõi: làm thế nào để có thể tạo nên một trải nghiệm fine dining trong lòng hang động mà vẫn tuyệt đối tôn trọng thiên nhiên nguyên bản của hang.

Khác với các nhà hàng fine dining thông thường, Dragon Pearl Cave nằm trong một hang động tự nhiên với hệ thống thạch nhũ hình thành qua hàng triệu năm. Điều đó đồng nghĩa mọi hoạt động kinh doanh đều phải đặt yêu cầu bảo tồn lên hàng đầu.

"Bảo tồn không phải là điều đi sau kinh doanh, mà là điều kiện tiên quyết để dự án có thể tồn tại", bà Hoàng Thị Năm nhấn mạnh.

Chính vì vậy, toàn bộ thiết kế của dự án được xây dựng dựa trên nguyên tắc “không can thiệp vào cấu trúc nguyên bản của hang”. Từ sân khấu, ánh sáng đến hệ thống kỹ thuật đều được nghiên cứu rất kỹ để hạn chế tối đa tác động đến độ ẩm, nhiệt độ cũng như bề mặt thạch nhũ. Không những vậy, toàn bộ hạ tầng bên trong đều được thiết kế theo dạng tháo lắp, không xây dựng cố định, để đảm bảo không gian tự nhiên của hang luôn được giữ gìn gần như nguyên vẹn.

Trong điều kiện không thể sử dụng lửa lớn hay tổ chức nấu nướng trực tiếp bên trong hang, toàn bộ hệ thống bếp được bố trí bên ngoài. Điều này tạo áp lực đáng kể cho đội ngũ đầu bếp và vận hành. Mỗi món ăn đều phải được tính toán kỹ lưỡng từ thời gian chế biến, nhiệt độ bảo quản đến lộ trình phục vụ để khi đến tay thực khách vẫn giữ được chất lượng fine dining.

Không chỉ đối mặt với thách thức về ẩm thực, dự án còn phải giải quyết bài toán môi trường. Với đặc thù là không gian tự nhiên khép kín, việc xử lý rác thải và vệ sinh sau mỗi chương trình được thực hiện theo quy trình riêng biệt.

Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hang Ngọc Rồng cho biết đơn vị áp dụng nguyên tắc nghiêm ngặt: "Thứ gì được đưa vào hang, phải được đưa ra khỏi hang". Sau mỗi buổi biểu diễn hay mỗi trải nghiệm dining, đội ngũ vận hành đều tiến hành thu gom, kiểm soát rác thải và vệ sinh theo tiêu chuẩn riêng, không có ngoại lệ.

Theo bà, giá trị lớn nhất của Dragon Pearl Cave không chỉ nằm ở trải nghiệm hiện tại mà còn ở việc giữ gìn nguyên trạng để nhiều năm sau hang động vẫn bảo tồn được vẻ đẹp tự nhiên vốn có.

Không chạy theo số đông, không bán sự tò mò mà nuôi dưỡng sự mong đợi của khách hàng

Khác với phần lớn mô hình du lịch hay nhà hàng truyền thống, nơi doanh thu thường tỷ lệ thuận với khả năng mở rộng công suất, Dragon Pearl Cave ngay từ đầu đã chấp nhận những giới hạn nhất định để bảo vệ không gian tự nhiên của hang động và duy trì chất lượng trải nghiệm cho du khách.

Điều này khiến bài toán kinh doanh trở nên đặc thù hơn. Để vận hành một hành trình kết hợp giữa nghệ thuật trình diễn và fine dining trong lòng hang động, doanh nghiệp phải đầu tư lớn cho hệ thống âm thanh, ánh sáng, đội ngũ biểu diễn và các tiêu chuẩn vận hành cao cấp. Trong khi đó, yêu cầu về an toàn và bảo tồn lại không cho phép mô hình mở rộng công suất theo hướng đại trà.

Theo bà Hoàng Thị Năm, ngay từ đầu doanh nghiệp đã xác định đây không phải là mô hình kinh doanh dựa trên số lượng khách: "Dragon Pearl Cave là một mô hình có tính đặc thù rất cao, nên ngay từ đầu chúng tôi đã hiểu rằng đây không phải bài toán kinh doanh theo hướng tối đa số lượng, mà là tối ưu giá trị trải nghiệm."

Chính vì vậy, thay vì chạy theo công suất lớn, đơn vị này tập trung vào việc tạo ra một sản phẩm đủ đặc biệt để khách hàng sẵn sàng dành thời gian, chi phí và hành trình để trải nghiệm.

Hiện tại, Dragon Pearl Cave vận hành hai khung trải nghiệm mỗi ngày vào buổi trưa và buổi tối. Cả hai đều là một hành trình hoàn chỉnh bao gồm show diễn Đi tìm Dấu Ngọc, trải nghiệm fine dining và khám phá vẻ đẹp tự nhiên của hang động. Dù tham gia vào bất kỳ khung giờ nào, du khách cũng được đảm bảo chất lượng dịch vụ và những cung bậc cảm xúc trọn vẹn như nhau.

Bên cạnh khách lẻ, Dragon Pearl Cave còn khai thác các sự kiện MICE, gala doanh nghiệp, tiệc cưới cao cấp và những chương trình được cá nhân hóa. Đây được xem là hướng đi giúp tối ưu hiệu quả vận hành nhưng vẫn giữ được tính độc bản cũng như giới hạn trải nghiệm của địa điểm.

“Khi một sản phẩm đủ khác biệt, du khách sẽ không còn nhìn nó như một bữa ăn đơn thuần, mà là một trải nghiệm đáng để dành riêng thời gian cho nó. Và đó cũng là cách chúng tôi tiếp cận bài toán tài chính và tối ưu công suất một cách bền vững hơn”, bà Hoàng Thị Năm chia sẻ.

Bên cạnh đó, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hang Ngọc Rồng cho biết những sản phẩm du lịch gây ấn tượng mạnh về mặt thị giác thường dễ thu hút khách ở lần đầu tiên nhưng khó duy trì tỷ lệ khách quay lại. Đó là lý do Dragon Pearl Cave liên tục làm mới cả show diễn lẫn thực đơn theo mùa.

Để duy trì sức hút dài hạn, Dragon Pearl Cave liên tục làm mới các lớp trải nghiệm. Show diễn Đi tìm Dấu Ngọc - được xem là "xương sống" của toàn bộ hành trình - thường xuyên được cập nhật bằng công nghệ 3D Mapping, hệ thống ánh sáng và các phiên bản nội dung theo mùa hoặc những dịp đặc biệt.

Trong khi đó, thực đơn cũng được đội ngũ bếp nghiên cứu để thay đổi nguyên liệu theo mùa, bổ sung những câu chuyện mới về văn hoá và đặc sản vùng Đông Bắc, nhằm mang đến nhiều tầng trải nghiệm vị giác hơn cho du khách quay lại.

"Chúng tôi tin rằng tính bền vững của du lịch không nằm ở việc tạo ra một khoảnh khắc gây choáng ngợp, mà là khả năng khiến du khách muốn quay trở lại để tiếp tục cảm nhận nhiều lớp trải nghiệm mới theo thời gian", bà Hoàng Thị Năm khẳng định.

Theo bà, mục tiêu trong 5-10 năm tới không chỉ dừng lại ở việc xây dựng một nhà hàng trong hang động hay một điểm đến gây tò mò trên mạng xã hội. Tầm nhìn của Dragon Pearl Cave là trở thành một mô hình du lịch trải nghiệm có chiều sâu văn hóa, nơi thiên nhiên, công nghệ, nghệ thuật trình diễn và ẩm thực cùng tồn tại để kể câu chuyện về vùng đất Quảng Ninh theo một cách khác biệt hơn.



