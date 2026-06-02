Người duy nhất đè bẹp được nhan sắc Lan Ngọc và Chi Pu: Mọi đường nét đều là kiệt tác, soi cả ngày không ra góc chết

Sắc vóc của mỹ nhân này được cho là có thể lấn át cả Lan Ngọc lẫn Chi Pu.

Ngay từ khi những thông tin đầu tiên được hé lộ, Chị Chị Em Em 3 đã nhanh chóng trở thành một trong những dự án điện ảnh nhận được nhiều sự quan tâm nhất trên thị trường. Sau thành công của hai phần trước với dàn diễn viên đình đám, phần phim mới tiếp tục khiến khán giả tò mò về câu chuyện sẽ được khai thác cũng như những gương mặt được lựa chọn đồng hành cùng dự án.

Ngày 31/5, ê-kíp chính thức tổ chức lễ khai máy, đánh dấu cột mốc khởi động quá trình sản xuất. Cũng tại đây, Kỳ Duyên được xác nhận đảm nhận vai nữ chính Thị Mầu - nhân vật quen thuộc trong văn hóa dân gian Việt Nam. Không chỉ gây chú ý bởi sự xuất hiện của Kỳ Duyên, dự án còn khiến mạng xã hội xôn xao khi nhiều gương mặt nổi tiếng cũng xuất hiện như Ninh Dương Lan Ngọc, Chi Pu, Steven Nguyễn, Quốc Anh, NSND Lê Khanh... Tuy nhiên, gây bất ngờ nhất phải nói đến Bảo Anh vì đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối cô nàng đóng phim.

Trong loạt hình ảnh hậu trường được lan truyền, Bảo Anh xuất hiện với diện mạo giản dị, khác hẳn vẻ hào nhoáng thường thấy tại các sự kiện giải trí. Nữ ca sĩ để tóc ngắn ngang vai có phần hơi rối, để mặt mộc hoàn toàn nhưng vẫn nổi bật nhờ làn da trắng sáng cùng các đường nét thanh tú. Gương mặt nhỏ nhắn, sống mũi cao và đôi mắt to tròn giúp nữ ca sĩ giữ được vẻ ngoài trẻ trung dù chỉ diện chiếc sơ mi sọc oversized đơn giản.

Ngay cả trong những khoảnh khắc đời thường được ghi lại qua camera thường, nhan sắc của Bảo Anh vẫn nhận về nhiều lời khen bởi sự nhẹ nhàng, nữ tính nhưng không kém phần cuốn hút. Đặc biệt, vóc dáng thon gọn cùng đôi chân dài nuột nà tiếp tục là điểm mạnh giúp Bảo Anh không bị lép vế giữa dàn mỹ nhân xuất hiện tại buổi ghi hình.

Trên MXH, nhan sắc của Bảo Anh nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi. Nhiều cư dân mạng dành lời khen cho vẻ ngoài tự nhiên của nữ ca sĩ khi xuất hiện với gương mặt gần như không chút son phấn. Một số bình luận cho rằng Bảo Anh vẫn giữ được phong độ nhan sắc sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, thậm chí càng ngày càng mặn mà và có khí chất riêng.

Một số bình luận của netizen:

- Mặt mộc đẹp phát cọc luôn.

- Đầu bù tóc rối, đã thế còn không makeup mà vẫn đẹp xuất sắc.

- Theo tui thì Bảo Anh xinh hơn Lan Ngọc với Chi Pu.

- Ui lâu lắm mới thấy Bảo Anh đi đóng phim nhỉ.

- Rồi phim này còn chị đẹp nào nữa không vậy.

Bảo Anh tên thật là Nguyễn Hoài Bảo Anh, sinh năm 1992 tại TP.HCM. Cô được khán giả biết đến rộng rãi sau khi tham gia chương trình Giọng Hát Việt 2012 và nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt nổi bật của thế hệ ca sĩ nữ Vpop thập niên 2010. Sở hữu ngoại hình sáng, chất giọng ngọt và màu sắc ballad dễ chạm đến cảm xúc người nghe, Bảo Anh từng được xem là một trong những "nữ hoàng nhạc suy" của Vpop với loạt bản hit đình đám như Anh Muốn Em Sống Sao, Trái Tim Em Cũng Biết Đau, Yêu Một Người Vô Tâm, Sống Xa Anh Chẳng Dễ Dàng, Như Lời Đồn....

Không đóng khung bản thân trong dòng ballad, Bảo Anh nhiều lần thay đổi hình ảnh, thử sức với các màu sắc âm nhạc hiện đại hơn như dance-pop, EDM và những concept quyến rũ, trưởng thành. Nhờ khả năng làm mới bản thân liên tục, cô duy trì sức hút suốt hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật và luôn là cái tên có lượng người hâm mộ ổn định trên thị trường nhạc Việt.

Bên cạnh ca hát, Bảo Anh còn lấn sân sang diễn xuất từ khá sớm. Cô từng góp mặt trong các dự án như Nhà Có 5 Nàng Tiên, Vừa Đi Vừa Khóc, Chàng Trai Năm Ấy và đặc biệt gây chú ý khi xuất hiện trong Bẫy Ngọt Ngào - tác phẩm điện ảnh từng tạo nhiều bàn luận nhờ khai thác những góc khuất của các mối quan hệ độc hại. Dù không hoạt động diễn xuất quá dày đặc, Bảo Anh vẫn được đánh giá là nghệ sĩ đa năng khi có khả năng cân bằng giữa âm nhạc, điện ảnh và các chương trình truyền hình thực tế.

Những năm gần đây, Bảo Anh trải qua không ít biến động trong sự nghiệp lẫn cuộc sống cá nhân. Có giai đoạn cô gần như vắng bóng khỏi đường đua Vpop để tập trung cho cuộc sống riêng. Tuy nhiên từ năm 2025 đến nay, nữ ca sĩ dần hoạt động sôi nổi trở lại, liên tục xuất hiện trong các chương trình giải trí, sự kiện và nhiều dự án mới. Sau hơn 13 năm kể từ thời điểm bước ra từ Giọng Hát Việt, Bảo Anh vẫn giữ được vị trí riêng trong lòng khán giả nhờ nhan sắc ngày càng mặn mà, hình ảnh trưởng thành cùng độ nhận diện cao trong showbiz Việt.

Mộng Điềm

Theo Mộng Điềm

Đời sống pháp luật

