Việt Nam có mỹ nhân sang trọng đỉnh cao thế này: Cất giọng hàng nghìn người đổ rạp, đưa về 50 năm trước vẫn thành danh

Bùi Lan Hương hát nhạc Trịnh gây sốt

Mạng xã hội thời gian qua bất ngờ dành nhiều sự chú ý cho một đoạn clip ghi lại màn trình diễn của Bùi Lan Hương với ca khúc Ta Đã Thấy Gì Trong Đêm Nay tại sự kiện quảng bá phim Em Và Trịnh. Đoạn video đã thu hút lượng tương tác lớn, kéo theo nhiều cuộc thảo luận xoay quanh giọng hát và phong cách biểu diễn của nữ ca sĩ.

Trong màn trình diễn này, Bùi Lan Hương xuất hiện với hình ảnh tối giản với tà áo dài đỏ cùng mái tóc được búi gọn. Trên sân khấu không quá cầu kỳ, sự chú ý gần như dồn trọn vào giọng hát của nữ ca sĩ.

Ta Thấy Gì Đêm Nay (Trịnh Công Sơn) - Bùi Lan Hương

Với Ta Đã Thấy Gì Trong Đêm Nay , màu giọng trầm đặc trưng của Bùi Lan Hương tạo nên môt cảm giác hoài niệm rõ nét. Cách nhả chữ rành mạch, những đoạn luyến láy vừa đủ cùng độ khàn nhẹ quen thuộc giúp phần thể hiện giữ được sự mộc mạc, gai góc nhưng vẫn phảng phất nét sang trọng riêng.

Màn trình diễn nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Dưới phần bình luận, không ít người bày tỏ sự yêu thích với chất giọng ấm áp, giàu cảm xúc cùng phong thái cổ điển mà Bùi Lan Hương mang lên sân khấu. Một số ý kiến còn cho rằng nữ ca sĩ gợi nhớ đến hình ảnh các danh ca nổi tiếng của những thập niên trước như Khánh Ly hay Thái Thanh. Thậm chí, nhiều bình luận hài hước cho rằng nếu "xuyên không" về 50 năm trước, Bùi Lan Hương vẫn hoàn toàn có thể trở thành một giọng ca nổi bật của thời đại đó.

Giọng hát của Bùi Lan Hương được khen ngợi

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, ngoại hình và thần thái của nữ ca sĩ cũng nhận được nhiều lời khen. Nhiều khán giả cho rằng cô sở hữu sự kết hợp hiếm có giữa nhan sắc, phong cách trình diễn và giọng hát. Tính đến thời điểm hiện tại, đoạn video đã vượt mốc 600.000 lượt xem, thu về hơn 50.000 lượt thích cùng hàng nghìn lượt chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội.

Đây cũng không phải lần đầu Bùi Lan Hương có sự kết nối với di sản âm nhạc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Trong dự án điện ảnh Em Và Trịnh, cô đảm nhận vai danh ca Khánh Ly thời trẻ. Trong lịch sử âm nhạc Việt Nam, Khánh Ly chính là người đầu tiên thể hiện và cũng là chủ nhân của phiên bản Ta Đã Thấy Gì Trong Đêm Nay được đông đảo công chúng biết đến nhất.

Bùi Lan Hương đảm nhận vai diễn danh ca Khánh Ly trong bộ phim Em và Trịnh

Đứng trước dấu ấn quá lớn mà người tiền bối để lại, màn hóa thân của Bùi Lan Hương vẫn nhận được nhiều phản hồi tích cực nhờ lối diễn tiết chế cùng màu giọng mang hơi thở hoài cổ. Vai diễn này cũng giúp cô giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam.

Dù rất thành công với dòng nhạc cá nhân, việc cô thể hiện các bản tình ca kinh điển (như nhạc Trịnh Công Sơn) từng gây ra một số tranh luận. Một số khán giả và nhạc sĩ như Đức Trí đánh giá rất cao sự biến hóa, cảm xúc rung cảm và sự hoài niệm mà chất giọng của cô mang lại.

Ngược lại, một số người nghe cho rằng chất giọng luyến láy mang màu sắc hiện đại và cách hát đặc trưng của cô đôi khi bị "lạm dụng", làm mất đi sự mộc mạc nguyên bản của một số dòng nhạc truyền thống.

Giọng hát và khí chất đặc trưng làm nên thương hiệu của Bùi Lan Hương

Trong thị trường nhạc Việt hiện tại, Bùi Lan Hương là một trong những nghệ sĩ hiếm hoi theo đuổi nhất quán màu sắc âm nhạc riêng suốt nhiều năm. Thay vì lựa chọn những xu hướng đang thịnh hành trên thị trường, cô từng bước xây dựng cho mình một không gian nghệ thuật mang dấu ấn cá nhân rõ rệt.

Bùi Lan Hương là một trong những nghệ sĩ hiếm hoi theo đuổi nhất quán màu sắc âm nhạc riêng suốt nhiều năm

Bùi Lan Hương sở hữu chất giọng Mezzo-Soprano. Màu giọng của cô có độ dày, tối tự nhiên cùng sắc thái khàn nhẹ đặc trưng, tạo nên cảm giác bí ẩn và giàu chiều sâu. Nữ ca sĩ được giới chuyên môn ghi nhận là một giọng ca có nền tảng đào tạo bài bản khi từng là thủ khoa thanh nhạc hệ Thính phòng. Tuy nhiên, thay vì tập trung phô diễn kỹ thuật, cô lại lựa chọn lối hát chậm rãi, mềm mại và giàu tính tự sự. Chính hướng đi này đã góp phần định hình phong cách Dream Pop đặc trưng của Bùi Lan Hương tại thị trường Việt Nam.

Bùi Lan Hương là nghệ sĩ hiếm hoi tại Vpop theo đuổi dòng nhạc Dream Pop

Không chỉ hoạt động với vai trò ca sĩ, Bùi Lan Hương còn ghi dấu ấn như một nghệ sĩ tự sáng tác và thể hiện các sản phẩm của mình. Trước khi cô xuất hiện, Dream Pop vẫn là một khái niệm khá xa lạ với số đông khán giả Việt. Phải đến khi album đầu tay Thiên Thần Sa Ngã ra mắt năm 2018, dòng nhạc này mới bắt đầu được nhắc đến nhiều hơn trong đời sống âm nhạc đại chúng. Các sáng tác của Bùi Lan Hương thường mở ra những không gian âm thanh bảng lảng, giàu tính điện ảnh. Những dấu ấn đó có thể được tìm thấy qua các ca khúc như Ngày Chưa Giông Bão, Mê Muội hay Bùa Xưa Học Đường .

Bên cạnh âm nhạc, Bùi Lan Hương những năm gần đây cũng thường xuyên trở thành tâm điểm chú ý nhờ ngoại hình ngày càng thăng hạng. Nữ ca sĩ theo đuổi hình ảnh mang hơi hướng cổ điển, gợi cảm nhưng không phô trương, tạo nên dấu ấn khác biệt giữa thị trường giải trí.

Nhan sắc và thần thái ngày càng thăng hạng của Bùi Lan Hương giúp tên tuổi của cô thường xuyên là tâm điểm chú ý trên mạng xã hội

Sở hữu gương mặt sắc sảo, làn da trắng cùng vóc dáng thanh thoát, Bùi Lan Hương nhiều lần gây chú ý với nhan sắc ngày càng mặn mà theo thời gian. Tuy nhiên, điểm khiến cô nổi bật hơn cả lại nằm ở thần thái cuốn hút đặc trưng. Từ ánh mắt, biểu cảm đến cách xuất hiện trước công chúng đều toát lên vẻ sang trọng, bí ẩn và có phần ma mị. Chính thần thái "ngút ngàn" ấy giúp nữ ca sĩ luôn trở thành tâm điểm trong mỗi khi trình diễn trên sân khấu.

Đáng chú ý, ở tuổi ngoài 30, Bùi Lan Hương vẫn nhận được nhiều lời khen về nhan sắc trẻ trung cùng thần thái cuốn hút. Mỗi lần xuất hiện, nữ ca sĩ thường trở thành chủ đề bàn luận trên các diễn đàn bởi sự kết hợp hài hòa giữa ngoại hình, gu thời trang và khí chất nghệ sĩ. Chính hình ảnh khác biệt này góp phần giúp Bùi Lan Hương duy trì sức hút riêng bên cạnh dấu ấn về chuyên môn âm nhạc.

Ảnh: FBNV