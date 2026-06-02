Người giàu không làm nail: Topic hút 18,5 triệu view ở Hàn Quốc nảy sinh những quan điểm ngỡ ngàng

Nếu như những năm trước trong thế giới làm đẹp, các bộ nail đính đá, vẽ 3D hay nối móng cầu kỳ từng được xem là biểu tượng của sự chăm chút và xa xỉ, thì gần đây, một quan điểm hoàn toàn trái ngược đang bất ngờ trở thành chủ đề nóng với nhiều netizen Hàn. Bài đăng xoay quanh xu hướng "Bare Nails" (móng tay mộc) đã thu hút hơn 18,5 triệu lượt xem trên nền tảng X, mở ra cuộc tranh luận sôi nổi về mối liên hệ giữa vẻ đẹp tối giản và sự giàu có.

Bài đăng trên X viral với hơn 18,5 triệu lượt xem.

Những bộ nail đính đá, vẽ và design cầu kỳ từng rất được ưa chuộng. (Ảnh: Instagram)

Nội dung bài đăng từ người dùng Hàn Quốc đưa ra một tuyên bố gây chú ý: "Người giàu thật sự không tốn tiền làm nail". Theo đó, thay vì những bộ móng nhiều màu sắc hay được trang trí cầu kỳ, một bộ móng tự nhiên, sạch sẽ, khỏe mạnh mới được xem là biểu tượng mới của giới thượng lưu.

(Ảnh: Instagram)

Lập luận này xuất phát từ sự phát triển của trào lưu "quiet luxury" - phong cách sang trọng thầm lặng đã thống trị thời trang và làm đẹp trong vài năm trở lại đây. Nếu trước kia sự giàu có thường được thể hiện qua những món đồ có logo lớn, hàng hiệu dễ nhận biết hay những chi tiết hào nhoáng, thì giờ đây giới thượng lưu được cho là đang hướng đến những thứ tinh tế hơn, khó nhận biết về thương hiệu hay giá trị vật chất hơn.

Theo chủ bài đăng, bộ móng tự nhiên không còn bị xem là dấu hiệu của sự xuề xòa hay thiếu chăm sóc bản thân. Ngược lại, chúng được coi là thành quả của quá trình chăm sóc bản thân kỹ lưỡng. Quan niệm "càng tự nhiên càng sang" cũng đang lan rộng. Thay vì bỏ nhiều tiền bạc và thời gian để làm đẹp một cách nhân tạo, việc sở hữu vẻ ngoài khỏe mạnh, nguyên bản lại được đánh giá là xa xỉ hơn nhiều. Một bộ móng khỏe mạnh, bóng bẩy tự nhiên, không bong tróc hay xước xát được xem như lời khẳng định rằng chủ nhân có đủ thời gian, điều kiện và sự đầu tư để duy trì vẻ ngoài hoàn hảo mà không cần dựa vào các lớp trang trí bên ngoài.

(Ảnh: Instagram)

Trên mạng xã hội, phong cách tối giản và tiết chế này thường gắn liền với hình ảnh của giới thượng lưu, đặc biệt là aesthetic "Old Money" đang rất được yêu thích. Từ quần áo, túi xách đến kiểu tóc hay bộ móng tay, tất cả đều hướng đến tinh thần "ít nhưng chất". Thứ tạo nên cảm giác giàu có thực sự không còn là lớp vỏ lấp lánh bên ngoài, mà là sự khỏe mạnh, tinh gọn và khí chất được chăm chút từ những chi tiết nhỏ nhất.

(Ảnh: Instagram)

Kim Ji Won xuất hiện với 1 bộ nail siêu tự nhiên tại sự kiện của BVLGARI vừa qua. (Ảnh: Instagram)

Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng tình với cách diễn giải này.

Dưới phần bình luận, nhiều người cho rằng việc gắn hình ảnh "phụ nữ giàu có" với bộ móng tự nhiên chỉ đơn giản là phản ánh một tư tưởng từ thời xưa. Theo họ, trong nhiều thập kỷ, phụ nữ thường được kỳ vọng phải gắn với gia đình, công việc nội trợ và hình ảnh giản dị, tiết chế. Vì thế, việc đề cao một chuẩn mực "càng đơn giản càng sang" đôi khi khiến người ta cảm thấy phụ nữ tiếp tục bị đánh giá dựa trên mức độ kín đáo hay cần tiết chế vẻ ngoài.

Một số ý kiến còn đặt câu hỏi: Nếu đã thực sự giàu có, tại sao phải tuân theo bất kỳ quy tắc nào để chứng minh bản thân giàu? Người có điều kiện hoàn toàn có thể làm những bộ nail đính đá cầu kỳ, sơn đỏ nổi bật hay để móng tay tự nhiên nếu họ thích. Giá trị của một người vốn không nằm ở việc có làm nail hay không.

Netizen Việt cũng thể hiện nhiều quan điểm cá nhân với chủ đề này. (Ảnh: Threads)

Ở chiều ngược lại, một bộ phận netizen lại cho rằng cộng đồng mạng đang hiểu sai về khái niệm "Bare Nails". Bởi trên thực tế, những bộ móng được gọi là tự nhiên trên TikTok, Instagram hay Pinterest lại hiếm khi "để mộc" hoàn toàn.

Đằng sau vẻ ngoài tưởng như đơn giản ấy thường là cả một quy trình chăm sóc khá công phu. Móng được cắt tỉa cẩn thận, làm sạch da chết, dưỡng biểu bì, tạo phom móng cân đối, đánh bóng bề mặt và phủ các lớp sơn trong suốt hoặc màu sheer rất nhẹ. Nhiều salon cao cấp hiện nay thậm chí còn cung cấp các dịch vụ "nail no-makeup" với chi phí không hề rẻ.

Netizen cho rằng thực chất, bộ nail mọi người tưởng là "mộc" đều đã được chăm sóc kĩ lưỡng, thậm chí với giá khá cao.

Xu hướng Bare Nails không phải là để móng mộc hoàn toàn. (Ảnh: Instagram)

Nói cách khác, vẻ đẹp tối giản đôi khi lại đòi hỏi nhiều công sức và tiền bạc hơn những gì người ngoài nhìn thấy. Một bộ móng đỏ có thể được nhận ra ngay lập tức, nhưng để duy trì một bộ móng tự nhiên hoàn hảo, khách hàng thường phải quay lại salon thường xuyên để xử lý phần da thừa quanh móng, dưỡng móng thật và giữ cho đôi tay luôn ở trạng thái đẹp nhất.

Đây cũng là lý do nhiều chuyên gia cho rằng xu hướng Bare Nails thực chất là sự mở rộng của aesthetic Clean Girl đã thống trị mạng xã hội suốt vài năm gần đây. Điểm chung của những trào lưu này nằm ở việc tạo ra cảm giác tự nhiên, khỏe mạnh và "như không cố gắng". Thế nhưng phía sau vẻ ngoài tối giản ấy lại là cả một quá trình chăm sóc thật sự công phu và tốn kém.

(Ảnh: Instagram)

Có lẽ vì vậy mà tranh cãi xung quanh Bare Nails vẫn chưa có hồi kết. Với một số người, đây là biểu tượng mới của sự sang trọng tinh tế. Với số khác, đó đơn giản chỉ là một xu hướng làm đẹp được mạng xã hội gắn thêm ý nghĩa về địa vị và đẳng cấp.

Những bộ nail tối giản, nhẹ nhàng đang là xu hướng hiện nay. (Ảnh: Instagram)

Sau cùng, điều thú vị nhất có lẽ không nằm ở chuyện người giàu có làm nail hay không. Thứ đáng chú ý hơn là cách các tiêu chuẩn thẩm mỹ liên tục thay đổi theo thời gian. Nếu vài năm trước những bộ nail cầu kỳ là biểu tượng của sự chăm chút, thì ngày nay vẻ đẹp "có như không" lại được tôn vinh. Nhưng dù xu hướng có thay đổi thế nào, việc lựa chọn làm đẹp ra sao vẫn nên xuất phát từ sở thích cá nhân hơn là nhu cầu chứng minh bản thân thuộc về một tầng lớp nào đó.