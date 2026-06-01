Ở tuổi 42, tôi kiếm thêm gần 10 triệu/tháng nhờ 5 việc làm thêm khi đang nuôi 2 con nhỏ

Chị Lin (42 tuổi, Hồ Nam, Trung Quốc) từng có 8 năm chỉ xoay quanh chuyện đưa đón con, nấu cơm, dọn nhà và lo từng khoản học phí. Áp lực tài chính khiến chị từng rất ngại mỗi khi con muốn học thêm hay mua món đồ mới. Nhưng rồi, từ những việc tưởng nhỏ như sửa bài tập, bán bánh ăn nhẹ hay thanh lý đồ cũ, chị dần tạo ra nguồn thu nhập phụ đều đặn gần 10 triệu đồng/tháng.

"Tôi từng nghĩ ngoài 40 tuổi thì rất khó kiếm thêm tiền"

Chị Lin kể, có thời điểm cả gia đình chỉ dựa vào lương chồng trong khi tiền trả góp nhà, tiền học cho con và chi phí sinh hoạt ngày càng tăng.

"Có những lần con xin học thêm tiếng Anh mà tôi phải ngồi tính rất lâu. Không phải vì số tiền quá lớn, mà vì mình biết tháng đó còn cả chục khoản phải chi", chị nói.

Năm ngoái, chị bắt đầu thử tìm việc làm thêm tại nhà. Ban đầu cũng từng gặp vài cú lừa kiểu "đóng tiền trước", "gõ văn bản online", "tăng đơn hàng"… nhưng sau nhiều lần thất vọng, chị nhận ra: Những công việc kiếm tiền bền vững thường là việc rất đời thường, xuất phát từ chính kỹ năng hàng ngày của phụ nữ.

1. Nhận sửa và tổng hợp bài tập cho học sinh tiểu học

Đây hiện là công việc mang lại thu nhập ổn định nhất cho chị.

Mỗi ngày, phụ huynh gửi ảnh bài tập của con qua tin nhắn. Chị in ra, kiểm tra lỗi sai, ghi chú lại rồi gửi ảnh phản hồi cho phụ huynh vào buổi tối.

Nghe đơn giản nhưng nhiều bố mẹ đi làm cả ngày thực sự không có thời gian làm kỹ phần này.

"Ban đầu tôi chỉ giúp con của hàng xóm. Sau đó người này giới thiệu người kia", chị kể.

Hiện chị nhận hỗ trợ cho 3 học sinh tiểu học, thu khoảng 2,5–3 triệu đồng/tháng.

Chi phí đầu tư gần như không đáng kể:

- Máy in cũ

- Giấy A4

- Bút đỏ

- Và sự kiên nhẫn

Ở Hà Nội hay TP.HCM, nhiều mẹ bỉm hiện cũng đang làm kiểu này theo nhóm cư dân chung cư hoặc trường học quanh nhà.

2. Làm "điểm nhận hàng" cho cư dân chung cư

Một số ứng dụng mua hàng hiện cho phép cá nhân đăng ký làm điểm nhận hàng cộng đồng.

Công việc chủ yếu là:

- Nhận hàng buổi sáng

- Sắp xếp theo đơn

- Hỗ trợ cư dân lấy hàng

Thu nhập không quá lớn nhưng khá đều, khoảng 1–2 triệu đồng/tháng nếu khu dân cư đông.

Điểm lợi là phù hợp với người ở nhà nhiều, đặc biệt là phụ nữ đang chăm con nhỏ hoặc nghỉ việc tạm thời.

"Có hôm tôi vừa trông con vừa sắp rau củ cho hàng xóm, hết khoảng 30 phút là xong", chị cười.

3. Làm đồ ăn nhẹ cho học sinh sau giờ tan trường

Ý tưởng này xuất phát từ chính nhu cầu của con chị.

Tan học từ 3–4 giờ chiều nhưng chưa tới bữa tối, nhiều trẻ thường đói bụng. Thay vì mua snack ngoài cổng trường, nhiều phụ huynh thích đặt đồ ăn homemade hơn.

Chị bắt đầu làm:

- Bánh cupcake

- Bánh ruốc

- Sữa chua

- Bánh mềm cho trẻ nhỏ

Mỗi tuần chị đăng menu lên nhóm phụ huynh, ai cần sẽ đặt trước.

Hiện chị có khoảng hơn 10 khách quen, thu nhập sau khi trừ chi phí còn khoảng 3–4 triệu đồng/tháng.

Điều thú vị là nhiều phụ nữ trung niên đang chuyển từ kiểu "bán hàng online đại trà" sang mô hình rất nhỏ nhưng đều tiền, ít áp lực và tận dụng chính kỹ năng chăm sóc gia đình.

4. Thanh lý đồ trẻ em và đồ gia dụng cũ

Quần áo trẻ em, sách tranh, đồ chơi, xe đạp mini… là những món rất dễ tồn trong nhà.

Chị Lin bắt đầu giặt sạch, chụp ảnh tử tế rồi đăng lên các hội nhóm hoặc ứng dụng đồ cũ.

"Một món chỉ lời vài chục nghìn nhưng gom lại mỗi tháng cũng thêm được kha khá", chị nói.

Sau này chị còn nhận bán hộ đồ cho hàng xóm và lấy phần trăm hoa hồng. Đây là kiểu thu nhập nhỏ nhưng cực hợp với phụ nữ có tính gọn gàng, chăm chỉ và biết chụp ảnh.

Quan trọng hơn: Nó giúp nhiều gia đình giảm lãng phí đáng kể.

5. Làm tài liệu học tập online

Đây là công việc cần biết dùng Word hoặc Canva cơ bản.

Chị Lin tổng hợp:

- Bộ đề ôn tập

- File luyện đọc

- Danh sách thơ văn

- Checklist học tập cho học sinh tiểu học

Sau đó thiết kế đơn giản thành file PDF rồi bán online.

Có file chỉ bán vài chục nghìn nhưng nếu nội dung hữu ích, nhiều phụ huynh sẵn sàng mua.

"Có hôm tôi ngủ dậy vẫn thấy có người chuyển khoản mua file", chị kể.

Không phải ai cũng phù hợp với việc này, nhưng đây là ví dụ cho thấy phụ nữ trung niên hiện nay đang tận dụng tốt hơn kỹ năng tích lũy từ việc nuôi con nhiều năm.

Điều quan trọng nhất không phải kiếm thật nhiều tiền

Sau gần một năm làm thêm, điều khiến chị Lin thay đổi nhiều nhất không phải số tiền kiếm được.

Mà là cảm giác chủ động.

"Trước đây mua gì tôi cũng phải cân nhắc rất lâu. Giờ có khoản riêng, tôi thấy mình tự tin hơn hẳn", chị nói.

Khoản thu nhập phụ gần 10 triệu đồng/tháng không biến chị thành người giàu. Nhưng nó giúp:

- Bớt áp lực tiền học cho con

- Chủ động chi tiêu cá nhân

- Có khoản dự phòng nhỏ

- Không còn cảm giác bị động về tài chính

Và có lẽ, đây cũng là điều nhiều phụ nữ tuổi 40+ hiện nay đang tìm kiếm: Không cần kiếm thật nhiều, chỉ cần có một nguồn tiền khiến mình thấy an tâm hơn mỗi tháng.