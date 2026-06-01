4 loại cây cản tài lộc, không nên trồng trong nhà

Cây xanh từ lâu được xem là yếu tố giúp không gian sống trở nên trong lành, gần gũi với thiên nhiên và mang lại cảm giác thư thái cho gia chủ. Tuy nhiên, không phải loại cây nào cũng phù hợp để trồng hoặc đặt trong nhà. Một số loại cây được cho là mang ý nghĩa không may mắn, dễ làm ảnh hưởng đến tài lộc, vận khí và sự hòa thuận của gia đình.

Cây đã khô héo, chết dần nhưng vẫn giữ lại trong nhà

Cây xanh tượng trưng cho sức sống, sự sinh sôi và phát triển. Ngược lại, những chậu cây đã úa vàng, khô héo hoặc chết dần được xem là dấu hiệu của nguồn năng lượng suy giảm.

Không ít gia đình bỏ quên cây chết trong góc nhà hoặc chưa kịp thay mới. Điều này không chỉ làm mất mỹ quan mà còn tạo cảm giác tiêu cực cho không gian sống. Khi phát hiện cây có dấu hiệu hư hỏng, gia chủ nên cắt tỉa, chăm sóc hoặc thay thế bằng cây mới để duy trì nguồn sinh khí.

Cây có hoa hoặc lá tỏa mùi quá nồng

Nhiều người lựa chọn cây cảnh vì hương thơm dễ chịu. Tuy nhiên, những loại cây có mùi hương quá đậm, đặc biệt trong không gian kín, có thể gây cảm giác khó chịu, đau đầu hoặc ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của một số người.

Dưới góc độ phong thủy, không gian sống lý tưởng cần tạo sự cân bằng và dễ chịu. Mùi hương quá mạnh có thể khiến năng lượng trong nhà mất đi sự hài hòa. Vì vậy, nên ưu tiên những loại cây có hương thơm nhẹ hoặc đặt cây ở nơi thông thoáng.

Cây có quá nhiều gai nhọn

Những loại cây có gai nhọn thường được nhiều người lựa chọn nhờ vẻ ngoài độc đáo và khả năng thích nghi tốt với nhiều điều kiện môi trường. Tuy nhiên, khi đặt trong nhà, đặc biệt tại những khu vực sinh hoạt chung, chúng không phải lúc nào cũng là lựa chọn phù hợp.

Trong quan niệm dân gian, các vật có hình dáng nhọn thường tạo ra "sát khí", dễ làm gián đoạn dòng năng lượng tích cực trong nhà. Bên cạnh đó, các loại cây có gai cũng tiềm ẩn nguy cơ gây trầy xước, nhất là với gia đình có trẻ nhỏ hoặc vật nuôi.

Vì vậy, nếu yêu thích những loại cây này, gia chủ nên bố trí ở ban công, sân vườn hoặc những khu vực ít người qua lại để vừa đảm bảo tính thẩm mỹ vừa thuận tiện trong sinh hoạt hàng ngày.

Cây có tán quá rậm, che khuất ánh sáng

Ánh sáng tự nhiên được xem là nguồn năng lượng quan trọng đối với mỗi ngôi nhà. Những loại cây có tán lá quá lớn hoặc phát triển um tùm ngay trước cửa chính, cửa sổ có thể cản trở ánh sáng và luồng không khí lưu thông.

Theo quan niệm dân gian, điều này dễ khiến ngôi nhà trở nên âm u, bí bách và ảnh hưởng đến vận khí. Bên cạnh yếu tố phong thủy, việc che chắn quá nhiều ánh sáng cũng khiến môi trường sống kém thông thoáng, dễ phát sinh nấm mốc và côn trùng.

Thông tin mang tính chất chiêm nghiệm