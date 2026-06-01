Một bộ phim Hàn bất ngờ lọt đề thi chuyên Văn vào lớp 10 tại Hà Nội

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027 tại Hà Nội luôn là một trong những cuộc đua căng thẳng và nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận. Sau khi hoàn thành các môn thi chung hệ công lập không chuyên vào hai ngày 30 và 31/5, bước sang ngày 1/6, nhiều sĩ tử tiếp tục bước vào chặng đua giành tấm vé vào các trường, lớp chuyên với bài thi điều kiện.

Ngay sau khi tiếng trống kết thúc buổi thi môn Ngữ văn (Chuyên) vang lên vào trưa hôm nay, mạng xã hội đã lập tức bùng nổ khi hình ảnh đề thi chính thức lộ diện. Điều khiến cộng đồng mạng, đặc biệt là các mọt phim Hàn vô cùng thích thú và bất ngờ, chính là sự xuất hiện của một bộ phim truyền hình xứ kim chi ngay trong câu nghị luận xã hội.

Cụ thể, tại Câu I (4,0 điểm) của đề thi, đề đã đưa vào phần trích dẫn nội dung từ bộ phim Can This Love Be Translated? (Tên tiếng Việt: Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không?) của đạo diễn Yoo Young Eun. Đoạn trích giới thiệu về nhân vật chính Joo Ho Jin, một phiên dịch viên thông thạo nhiều thứ tiếng và câu trả lời đầy chiêm nghiệm của anh: "Có bao nhiêu người trên thế giới thì có bấy nhiêu tiếng, vì mỗi người đều nói ngôn ngữ của riêng họ".

Từ gợi dẫn mang tính hiện đại và gần gũi này, đề thi yêu cầu các thí sinh viết bài văn nghị luận trình bày suy nghĩ về "khả năng lắng nghe những tiếng nói xung quanh của mỗi người". Việc lồng ghép một tác phẩm phim ảnh đang được chú ý vào đề thi chuyên văn không chỉ giảm bớt sự khô khan, mà còn khơi gợi được tư duy mở và khả năng thấu hiểu cuộc sống của học sinh.

Bên cạnh câu nghị luận xã hội độc đáo, Câu II (6,0 điểm) của đề thi lại mang đậm chất chuyên môn và chiều sâu văn học với phần nghị luận văn học. Đề bài trích dẫn một nhận định của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều trong bài Tiếng Sấm Trong Đêm Gần Sáng bàn về vai trò và quyền lực đầy tính huyền ảo của thơ ca trong việc đánh thức tiềm thức người đọc.

Để làm sáng tỏ nhận định này, các sĩ tử được yêu cầu phân tích một đoạn trích trong tác phẩm Hà Nội của nhà thơ Thanh Tùng. Sự kết hợp giữa một tư duy nghị luận xã hội mang hơi thở thời đại và một đề bài nghị luận văn học đậm đà tình yêu, ký ức về Hà Nội đã tạo nên một cấu trúc đề thi vừa mềm mại, vừa phân hóa cao đúng tầm một kỳ thi chuyên.

Ngay sau khi đề thi được chia sẻ rộng rãi, netizen đã để lại hàng loạt bình luận sôi nổi. Đa số ý kiến đều dành lời khen ngợi cho sự sáng tạo, tư duy cởi mở của thầy cô trong hội đồng ra đề khi đã kịp thời cập nhật những chất liệu nghệ thuật đương đại vào đề bài.

Dưới các bài đăng, cư dân mạng liên tục để lại những phản ứng đầy thích thú:

- Đề thi chuyên Văn bây giờ bắt trend đỉnh thật sự, đưa hẳn phim đang hot vào làm chất liệu nghị luận xã hội luôn.

- Ai là mọt phim Hàn trúng tủ câu này chắc khóc thét vì sung sướng, đọc đề thôi đã thấy tràn đầy cảm hứng làm bài rồi.

- Yêu cầu về khả năng lắng nghe rất nhân văn và sâu sắc. Đề bài vừa mềm mại, vừa có tính gợi mở cao chứ không hề bị rập khuôn.

- Đúng là học văn không chỉ có trong sách vở, xem phim mà biết cách chiêm nghiệm thì đi thi vẫn có tư liệu xịn như thường.

Việc đề thi chuyên Văn tại Hà Nội khéo léo đan xen giữa hơi thở điện ảnh hiện đại và chiều sâu văn học truyền thống không chỉ mang lại sự bất ngờ, mà còn giúp các thí sinh có thêm không gian để thể hiện góc nhìn cá nhân một cách tự nhiên, sâu sắc nhất.

Đề thi môn Ngữ văn trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2026-2027 ở TP Hồ Chí Minh đang gây xôn xao trên các diễn đàn MXH.

Theo Thiên An

Đời sống pháp luật

