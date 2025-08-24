Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hà Nội: Không học các môn văn hoá ngay sau lễ khai giảng

24-08-2025 - 10:27 AM | Sống

Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các trường học, ngay sau lễ khai giảng năm học mới sáng ngày 5/9, tiết học đầu tiên của học sinh sẽ học về phòng cháy chữa cháy, phòng chống tai nạn thương tích.

Theo ông Cương, trường học các cấp của Hà Nội sẽ tổ chức lễ khai giảng năm học mớ i vào sáng 5/9, cùng học sinh các trường trên toàn quốc đảm bảo bảo không khí vui tươi, thực sự là ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường.

Lễ khai giảng năm nay đặc biệt vì đúng 8 giờ sáng, các trường sẽ tiếp sóng chương trình Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập và Lễ khai giảng của Bộ GD&ĐT.

Do đó, các trường có thể tập trung học sinh trong khung từ 7 - 8 giờ để có các hoạt động riêng như đón chào học sinh đầu cấp lớp 1, lớp 6, lớp 10; hiệu trưởng phát biểu chúc mừng, đánh trống khai trường… Tất cả các hoạt động riêng của trường sẽ kết thúc trước 8 giờ để tiếp sóng chương trình của Bộ GD&ĐT.

Hà Nội: Không học các môn văn hoá ngay sau lễ khai giảng- Ảnh 1.

Cô trò Trường THCS - THPT Nguyễn Siêu trong chương trình giao lưu với ca sĩ Tùng Dương chuẩn bị cho năm học mới.

Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ có hướng dẫn để các nhà trường triển khai đảm bảo linh hoạt, phù hợp với điều kiện thời tiết mưa, nắng thất thường. Chương trình của Bộ GD&ĐT kéo dài trong vòng 1,5 giờ nên học sinh nhỏ tuổi có thể theo dõi chương trình qua màn hình tivi tại các lớp học.

Cũng theo Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, ngay sau lễ khai giảng, tiết học đầu tiên các trường không vội học các môn văn hoá mà cho học sinh học về kỹ năng phòng chống cháy nổ, phòng chống tai nạn thương tích, tìm hiểu về văn hoá người Hà Nội…

Các vấn đề liên quan an ninh, an toàn trường học, bạo lực học đường, đua xe trái phép, chấp hành pháp luật… cũng được đặt ra, yêu cầu các trường học quan tâm, có giải pháp tuyên truyền cho toàn bộ học sinh.

Đối với vấn đề thiếu giáo viên, hiện nay Hà Nội đang chuẩn bị thi tuyển gần 1.000 giáo viên cho trường học các cấp. Riêng các môn như Âm nhạc, mỹ thuật… sắp tới cần có chính sách mời nghệ sĩ, ca sĩ tham gia dạy học trong các nhà trường vừa tạo “làn gió” tươi mới vừa giải bài toán thiếu giáo viên đứng lớp .

Có tin vui với người dân đến Hà Nội dịp Quốc khánh: miễn phí dịch vụ này từ 30/8 đến 2/9

Theo Hà Linh

Tiền Phong

Mang hơn 4 tỷ đồng tiền đền bù đất đi gửi tiết kiệm với lãi suất hơn 8%, 1 năm sau đến rút thì được thông báo: "Chúng tôi chưa từng triển khai gói tiền gửi trên"

Bảng chi tiêu viết tay của ông bố 21 tuổi khiến nhiều người "mắt tròn mắt dẹt"

3 con giáp may mắn nhất tháng 7 âm: Tài lộc rực rỡ, tiền bạc đủ đầy, cuộc sống hạnh phúc viên mãn

Nhà văn nổi tiếng nói: Chỉ cần nhìn 1 điểm của người đàn ông, biết ngay gia đình hạnh phúc, con cái ngoan ngoãn hay không

Ngày tổng hợp luyện lần 2: Máy bay tập luyện trên bầu trời, Quảng trường Ba Đình đông nghẹt người đổ về từ 4 giờ sáng

Nữ sinh 26 điểm nhưng vẫn trượt gần hết NV, vớt vát được cơ hội cuối lại bị gia đình cản, sáng hôm sau mâu thuẫn bùng nổ

