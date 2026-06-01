Việt Nam có 1 loại rau rẻ bèo, cực quen thuộc, hóa ra là "siêu thực phẩm" mà Trung Quốc cực thích

"Siêu thực phẩm" chứa nhiều lợi ích sức khỏe

Bác sĩ Trương Gia Minh (Trung Quốc) cho biết rau lang là một loại thực phẩm càng nghiên cứu càng phát hiện thêm nhiều lợi ích đáng chú ý. Nhờ chứa nhiều dưỡng chất quan trọng, rau lang có tác dụng hỗ trợ kiểm soát đường huyết, bảo vệ tim mạch, góp phần phòng ngừa ung thư, đồng thời tốt cho thị lực và làn da. Chính vì vậy, nó được xem như một “siêu thực phẩm” trong chế độ ăn uống hằng ngày.

Ông nhấn mạnh rằng rau lang không chỉ có giá thành hợp lý, dễ ăn mà còn có giá trị dinh dưỡng cao. Ban đầu, loại rau này chỉ được biết đến như nguồn cung cấp chất xơ, nhưng các nghiên cứu sau đó đã chỉ ra nhiều lợi ích khác như khả năng chống viêm, chống oxy hóa và hỗ trợ giảm đường huyết.

Đáng chú ý hơn, các nghiên cứu chuyên sâu gần đây cho thấy rau lang còn có thể kích thích cơ thể sản sinh hormone GLP-1, đây là cơ chế quan trọng đang được ứng dụng trong các phương pháp hỗ trợ giảm cân hiện nay.

Theo China Times, bác sĩ La Bội Lâm (Trung Quốc) cũng cho biết rau lang là thực phẩm giàu chất chống oxy hóa, có khả năng giúp giảm viêm và hỗ trợ kiểm soát đường huyết, đặc biệt ở người mắc bệnh tiểu đường. Một số công trình nghiên cứu còn cho thấy các hợp chất như polyphenol và anthocyanin trong loại rau này có thể kìm hãm sự phát triển của các tế bào ung thư như ung thư đại tràng, ung thư vú và ung thư phổi.

Không chỉ dừng lại ở đó, những hoạt chất này còn góp phần thúc đẩy quá trình tự hủy của tế bào ung thư, đồng thời hạn chế nguy cơ đột biến tế bào. Vì vậy, theo bác sĩ La, rau lang là lựa chọn phù hợp cho những ai muốn nâng cao sức khỏe, giảm viêm và phòng ngừa ung thư.

Ngoài ra, rau lang còn chứa nhiều hợp chất sinh học quan trọng như polyphenol, axit chlorogenic, anthocyanin và flavonoid. Những thành phần này có tác dụng hỗ trợ thanh lọc cơ thể, ổn định đường huyết, chống viêm và tăng cường khả năng phòng bệnh. Bác sĩ La cũng chia sẻ rằng bà duy trì thói quen ăn rau lang ít nhất ba lần mỗi tuần để bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Một số lý do nên bổ sung rau khoai lang vào thực đơn mùa hè

Giúp thanh nhiệt, làm mát cơ thể

Thời tiết mùa hè thường nóng ẩm, dễ khiến cơ thể tích nhiệt, gây ra tình trạng nóng trong, nổi mụn hoặc rôm sảy. Theo quan niệm Đông y, rau lang có tính mát, vị ngọt nhẹ, không độc, có tác dụng bồi bổ cơ thể, tăng cường khí lực và đặc biệt là hỗ trợ thanh nhiệt. Những món ăn như canh rau lang nấu tôm hay rau lang luộc đơn giản không chỉ dễ ăn mà còn giúp cơ thể giải nhiệt hiệu quả, mang lại cảm giác dễ chịu trong những ngày oi bức.

Tốt cho hệ tiêu hóa

Mất nước trong mùa nóng dễ dẫn đến táo bón và rối loạn tiêu hóa. Rau lang giàu chất xơ, giúp kích thích nhu động ruột, làm mềm phân và cải thiện tình trạng táo bón. Đặc biệt, phần nhựa trắng trong lá rau còn có tác dụng nhuận tràng tự nhiên, không gây khó chịu. Việc bổ sung rau lang vào bữa ăn hằng ngày là cách đơn giản để duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh.

Hỗ trợ ổn định đường huyết và bảo vệ tim mạch

Vào mùa hè, nhiều người có xu hướng tiêu thụ nhiều đồ uống ngọt hoặc trái cây chứa nhiều đường. Rau lang lại có khả năng hỗ trợ kiểm soát đường huyết nhờ chứa các hợp chất có tác dụng tương tự insulin, đặc biệt ở phần lá già và ngọn. Bên cạnh đó, các chất chống oxy hóa và flavonoid trong rau còn giúp giảm cholesterol xấu, hạn chế nguy cơ xơ vữa động mạch và bảo vệ tim mạch.

Tăng cường thị lực và cải thiện làn da

Ánh nắng gay gắt mùa hè dễ gây hại cho mắt và da. Rau lang chứa nhiều beta-carotene và lutein… giúp bảo vệ võng mạc, giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng. Đồng thời, vitamin C và các chất chống oxy hóa trong rau hỗ trợ kích thích sản sinh collagen, hỗ trợ phục hồi da, giúp làn da sáng khỏe và hạn chế sạm nám.

Hỗ trợ giảm cân tự nhiên

Rau lang có hàm lượng calo thấp nhưng giàu vitamin và khoáng chất, giúp tạo cảm giác no lâu và giảm cảm giác thèm ăn. Việc ăn rau lang trước bữa chính có thể giúp hạn chế lượng tinh bột nạp vào cơ thể, từ đó hỗ trợ kiểm soát cân nặng hiệu quả mà vẫn đảm bảo năng lượng cần thiết cho cơ thể.

(Tổng hợp)