Tác giả đoạn văn giàu cảm xúc trong đề thi văn ở TP HCM là ai?

Đề thi văn ý nghĩa

Sáng 1/6, hơn 151.000 thí sinh TP.HCM bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2026-2027. Điều khiến nhiều người bất ngờ là ngữ liệu chính của đề thi Ngữ văn lại đến từ tác phẩm “Chú robot tưởng mình là người” của GS-TS Lê Anh Vinh – giáo sư toán học trẻ nhất Việt Nam năm 2020.

Đề thi ngữ văn vào lớp 10 công lập TP.HCM năm 2026 mang chủ đề “Những sắc màu cảm xúc”. Phần đọc hiểu và nghị luận văn học sử dụng ngữ liệu trích từ “Chú robot tưởng mình là người”.

Đoạn trích kể về Biết Điều, một robot bắt đầu có cảm xúc, biết băn khoăn về ký ức, bản ngã và ý nghĩa của việc trở thành con người. Từ cuộc trò chuyện với một người ông lớn tuổi, nhân vật đặt ra những câu hỏi sâu sắc về cảm xúc, trí nhớ và điều làm nên bản sắc của mỗi cá thể.

Đề thi yêu cầu thí sinh trình bày suy nghĩ trước câu hỏi của tác giả: “Khi máy móc ngày càng giống con người, thì con người có đang dần sống như máy móc không?”. Đây là câu hỏi mang tính triết học sâu sắc, phù hợp với tư duy của một giáo sư toán học có am hiểu về công nghệ và nhân văn.

Tác giả đoạn trích trong đề Văn là Giáo sư Toán tài năng

GS Lê Anh Vinh sinh năm 1983, là cựu học sinh chuyên toán Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội). Năm 2001, khi đang học lớp 12, ông giành Huy chương Bạc Olympic Toán quốc tế (IMO) và Huy chương Vàng Toán châu Á - Thái Bình Dương. Thành tích xuất sắc này giúp ông được tuyển thẳng vào khoa Toán – Cơ – Tin học, Đại học Khoa học Tự nhiên.

Năm 2003, ông nhận được học bổng toàn phần của Chính phủ Australia để du học ngành Công nghệ thông tin tại Đại học New South Wales. Sau 3 năm học tập, ông tốt nghiệp với danh hiệu cử nhân 2 chuyên ngành Toán và Công nghệ thông tin với số điểm gần như tuyệt đối.

Sau khi tốt nghiệp, Lê Anh Vinh nhận được học bổng toàn phần từ nhiều trường đại học danh giá hàng đầu thế giới như MIT, Stanford, Yale, Harvard, Cambridge, Oxford. Ông quyết định chọn Đại học Harvard (Mỹ) làm nơi tiếp tục con đường học vấn. Tháng 5/2010, ông nhận bằng Tiến sĩ Toán học tại Harvard khi mới 27 tuổi, trở thành một trong những người Việt Nam trẻ nhất nhận bằng Tiến sĩ tại ngôi trường danh giá này.

Một năm sau khi nhận bằng Tiến sĩ, GS Lê Anh Vinh từ chối nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn tại Mỹ và trở về Việt Nam, làm việc tại Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội). Đây là quyết định thể hiện lòng yêu nước và mong muốn đóng góp cho nền giáo dục quê hương.

Năm 2013, ông trở thành người trẻ nhất Việt Nam được công nhận chức danh Phó giáo sư khi mới tròn 30 tuổi. Năm 2017, ông đảm nhận vai trò “thuyền trưởng” đoàn Olympic Toán Quốc tế (IMO) Việt Nam. Đáng chú ý, năm đó đoàn Việt Nam xuất sắc đứng thứ 3/112 nước tham dự – thành tích cao nhất trong lịch sử 41 lần tham gia Olympic Toán quốc tế.

Cũng trong năm 2017, ông được bổ nhiệm chức vụ Phó Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. Từ ngày 1/11/2020, ông được Bộ GD&ĐT giao phụ trách Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam với vai trò Viện trưởng.

Năm 2020, Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa công bố danh sách 39 ứng viên giáo sư và 300 ứng viên phó giáo sư đạt đủ phiếu tín nhiệm. Trong đó, Lê Anh Vinh là giáo sư trẻ tuổi nhất, ở tuổi 37, trở thành giáo sư toán học trẻ nhất Việt Nam thời điểm đó.

Ông là một trong ba ứng viên được xét công nhận chức danh giáo sư ngành Toán năm 2020, bên cạnh những tên tuổi lớn trong giới toán học Việt Nam.

Bên cạnh công tác nghiên cứu và quản lý giáo dục, GS Lê Anh Vinh dành nhiều tâm huyết cho các dự án giáo dục dành cho trẻ em. Ông viết nhiều đầu sách thiếu nhi liên quan tới toán học, với mong muốn giúp trẻ em yêu thích bộ môn này.

Tác phẩm “Chú robot tưởng mình là người” được ông viết khi con gái út mới 8 tháng tuổi và hoàn thành bản thảo khi cô bé 14 tháng tuổi. Hiện ông đang viết tiếp phần hai của tác phẩm.

Cuốn sách được xuất bản bởi Nhà xuất bản Kim Đồng. Trước khi xuất hiện trong đề thi Ngữ văn TP.HCM, tác phẩm đã được Hội đồng giám khảo Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn lần thứ 7 - 2026 trao Giải Khát vọng Dế Mèn.

