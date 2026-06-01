Đề văn lớp 10 tại TPHCM nói về sự cằn cỗi của cảm xúc

Thí sinh dự kỳ tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM đã kết thúc môn thi đầu tiên sáng 1-6. Mời xem đề thi ngữ văn.

Giây phút chờ đợi thí sinh bước ra cổng trường

Thí sinh phấn khởi ra khỏi cổng trường thi tại điểm thi Trường THCS Võ Trường Toản:

Thí sinh phấn khởi rời khỏi phòng thi. CLip: Huế Xuân

Thí sinh Nguyễn Lê Nhật Trường (Trường THCS Lê Quý Đôn) chia sẻ em cảm thấy đề Ngữ văn năm nay vừa sức, cấu trúc quen thuộc và không gây quá nhiều khó khăn cho đa số thí sinh.

Thí sinh tại điểm Trường THCS Lê Quý Đôn. Ảnh: Vân Nhi

Thí sinh tại điểm thi Trường THCS Võ Trường Toản. Ảnh Huế Xuân

Thầy Võ Kim Bảo – Tổ trưởng chuyên môn tổ Ngữ văn, trường THCS Nguyễn Du, phường Bến thành – nhận xét đề thi tuyển sinh lớp 10 có cấu trúc sát với đề minh họa mà Sở GD-ĐT đã ban hành từ học kì 1, học sinh đã được thầy cô giáo rèn luyện nhiều nên chắc chắn sẽ không bị bỡ ngỡ với cấu trúc đề, dạng đề, các dạng câu hỏi…

Đề thi có cấu trúc và nội dung đảm bảo yêu cầu cần đạt của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 nên rất vừa sức với học sinh. Học sinh học ở bất kỳ bộ sách nào trong ba bộ sách (Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức với cuộc sống, Cánh diều) đều có thể đáp ứng tốt các yêu cầu của đề.

Đề có độ “bao phủ” rộng về nội dung nhằm kiểm tra toàn diện kiến thức mà học sinh đã được học ở chương trình Ngữ văn 9 nói riêng và chương trình Ngữ văn cấp THCS nói chung.

Tuy có độ “bao phủ” rộng nhưng người ra đề lại chú trọng việc phát triển phẩm chất và năng lực người học nên các câu hỏi đều không bắt học sinh học thuộc lòng mà đòi hỏi kĩ năng, năng lực thực chất trong việc giải quyết vấn đề mà đề bài đưa ra. Nhờ vậy, học sinh có thể thể hiện được ra năng, tư duy độc lập, năng lực sáng tạo của bản thân mà không phải học thuộc lòng văn mẫu. Tất nhiên là không còn tình trạng đề cho “Trình bày suy nghĩ của em” nhưng phải làm đúng suy nghĩ của thầy/cô như trước đây.

Đề có tính phân hóa cao, nhất là đối với môn Ngữ văn, tính phân hóa lại càng rõ rệt khi xét về các mặt như: trải nghiệm văn học, năng lực ngôn ngữ, năng lực sáng tạo, hiểu biết về đời sống xã hội,… Tính phân hóa của đề được thể hiện rõ ở câu 1d (hiểu biết về đời sống xã hội), câu 2 phần 1 (trải nghiệm văn học, năng lực ngôn ngữ và sáng tạo), câu 2 phần 2 (hiểu biết về đời sống xã hội).

Theo nhóm PV

Người Lao động

