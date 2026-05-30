Thi vào lớp 10 Hà Nội buổi đầu tiên: Bắt đầu thời gian làm bài môn Văn, chủ đề nào sẽ được "gọi tên"?

Sáng 30/5, hơn 140.000 học sinh Hà Nội chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027. Đây là một trong những kỳ thi có mức độ cạnh tranh lớn nhất cả nước khi số lượng thí sinh đăng ký dự thi tiếp tục ở mức kỷ lục.

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, kỳ tuyển sinh lớp 10 năm nay ghi nhận 140.849 lượt thí sinh đăng ký dự thi trên toàn thành phố. Trong đó, hơn 124.000 em đăng ký vào các trường THPT công lập không chuyên, hơn 16.000 lượt thí sinh đăng ký dự thi vào các khối chuyên. Với tổng chỉ tiêu khoảng 82.660, tỷ lệ học sinh có suất học công lập chỉ khoảng 56% - mức thấp nhất cả nước hiện nay.

Sáng nay, các thí sinh bắt đầu làm bài thi môn Ngữ văn. Thời gian bắt đầu tính giờ làm bài từ 8h, kết thúc lúc 10h với tổng thời gian làm bài 120 phút.

Hà Nội đã bố trí 224 điểm thi với khoảng 5.300 phòng thi chính thức, tăng hơn 20 điểm thi so với năm trước. Thành phố đồng thời huy động gần 18.000 cán bộ, giáo viên và nhân viên tham gia công tác tổ chức kỳ thi.

8h00

Đúng 8h, thời gian làm bài môn thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2026 của Hà Nội chính thức bắt đầu. Thời gian làm bài kéo dài 120 phút với hình thức tự luận.

7h45

Đóng cổng trường thi.

Ảnh: Đức Anh

Ảnh: Đức Anh

7h00

Trời bắt đầu hửng nắng và nhiệt độ tăng dần, dù vậy, phần đông phụ huynh vẫn chọn ở lại quanh khu vực thi để chờ con em mình.

Ảnh: Nhật Long

Ảnh: Nhật Long

Ảnh: Nhật Long

Ảnh: Đức Anh

Ảnh: Đức Anh

6h40

Tại điểm thi trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, xuất hiện một thí sinh phải di chuyển bằng xe lăn. Em được lực lượng chức năng và tình nguyện viên cũng như người phụ trách tại điểm thi hỗ trợ nhiệt tình.

Ảnh: Nhật Long

6h30

Tại điểm thi trường THPT Phan Đình Phùng, các sĩ tử được lực lượng tình nguyện viên đón và cổ vũ ngay từ cổng, tạo nên không khí đầy tích cực, góp phần giúp các em bước vào môn thi đầu tiên với tâm thế vui vẻ, thoải mái.

Ảnh: Đức Anh

Ảnh: Đức Anh

Ảnh: Đức Anh

6h20

Để chủ động thời gian, tránh các sự cố không cần thiết, phần lớn thí sinh đều được phụ huynh đưa tới địa điểm thi từ rất sớm. Ghi nhận tại điểm thi trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, thời tiết buổi sáng khá mát mẻ. Dù là ngày cuối tuần nhưng do lượng người đổ dồn về địa điểm thi khá đông nên khu vực cổng trường tắc nhẹ.

Ảnh: Nhật Long

Ảnh: Nhật Long

Ảnh: Nhật Long

Năm nay, Hà Nội tiếp tục tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 với 3 bài thi độc lập gồm Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Ở môn Ngoại ngữ, học sinh được lựa chọn đăng ký dự thi một trong các ngôn ngữ gồm tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nhật hoặc tiếng Hàn.

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, đề thi năm nay được xây dựng bám sát Chương trình giáo dục phổ thông 2018, chủ yếu thuộc kiến thức lớp 9, bảo đảm phù hợp với học sinh nhưng vẫn có tính phân hóa để phục vụ công tác tuyển sinh.

Điểm thi và điểm chuẩn lớp 10 công lập tại Hà Nội dự kiến sẽ được công bố trong khoảng từ ngày 19 đến 22/6.