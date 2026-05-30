Kiểu uống cà phê làm tăng nguy cơ mất trí nhớ và bệnh tim mạch: Nhiều người uống mỗi ngày

Mỗi buổi sáng, không ít người bắt đầu ngày mới bằng một cốc cà phê nóng mua mang đi. Nhanh, tiện và tưởng như không có gì đáng ngại, nhưng theo TS.BS Zhang Jiaming, Trưởng khoa Di truyền, Bệnh viện Đa khoa Cựu chiến binh Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc), thói quen uống đồ nóng bằng cốc giấy có thể làm tăng cơ hội cơ thể tiếp xúc với hạt vi nhựa.

Cà phê nóng đựng trong cốc giấy.

Theo TS Zhang, hạt vi nhựa hiện diện ở nhiều nơi trong đời sống hằng ngày. Với cốc giấy dùng để đựng cà phê nóng, lớp màng phủ bên trong thường được làm từ polyethylene. Khi tiếp xúc với nhiệt độ cao, lớp màng này có thể làm tăng khả năng giải phóng các hạt vi nhựa vào đồ uống.

Điều này đồng nghĩa, người dùng không chỉ uống cà phê mà có thể vô tình đưa thêm những hạt nhựa cực nhỏ vào cơ thể, đặc biệt nếu duy trì thói quen này thường xuyên.

Hạt vi nhựa có thể tạo phản ứng viêm trong cơ thể

Theo TS Zhang, hạt vi nhựa có kích thước rất nhỏ, có thể đi qua nhiều hàng rào bảo vệ của cơ thể và xâm nhập vào hệ tuần hoàn máu.

Ông giải thích: “Hạt vi nhựa có thể mang theo chất hóa dẻo, thậm chí hấp phụ thêm các độc chất khác từ môi trường. Khi đi vào cơ thể, chúng bị nhận diện là vật chất bất thường, khiến cơ thể kích hoạt cơ chế phòng vệ và hình thành tình trạng viêm mạn tính”.

Đáng chú ý, TS Zhang cho biết một số nghiên cứu ghi nhận trong mẫu mô não của những người đã qua đời mắc chứng sa sút trí tuệ, các hạt vi nhựa tập trung quanh mạch máu.

Theo ông, điều này cho thấy vi nhựa không chỉ có thể đi vào não mà còn có khả năng lắng đọng tại một số vị trí, kéo theo phản ứng viêm cục bộ. Nếu tình trạng viêm mạn tính kéo dài, nguy cơ sa sút trí tuệ và các vấn đề sức khỏe như đột quỵ, đái tháo đường có thể gia tăng.

Làm gì để giảm tiếp xúc với hạt vi nhựa?

Hạt vi nhựa.

Theo khuyến nghị của TS Zhang, người dùng nên chủ động mang theo cốc thủy tinh hoặc bình inox khi mua đồ uống nóng, thay vì phụ thuộc vào cốc giấy có lớp phủ nhựa hoặc chai nhựa dùng một lần.

Với thực phẩm, nên tránh dùng hộp nhựa kém chất lượng, đặc biệt không hâm nóng trực tiếp thức ăn trong hộp nhựa này bằng lò vi sóng. Nếu cần làm nóng thức ăn, có thể chuyển sang hộp thủy tinh hoặc vật dụng phù hợp hơn.

TS Zhang cũng cho rằng nên hạn chế xem nước đóng chai là nguồn nước uống duy nhất hằng ngày, từ đó giảm mức độ tiếp xúc với vật liệu nhựa. Với những vi nhựa đã đi vào cơ thể, việc uống đủ nước và duy trì vận động đều đặn được ông nhắc đến như cách hỗ trợ tuần hoàn, chuyển hóa.

Điều cần hiểu rõ là cà phê nóng không phải nguyên nhân trực tiếp gây sa sút trí tuệ hay bệnh tim mạch. Nguy cơ được cảnh báo nằm ở cách đựng và sử dụng đồ uống nóng trong vật dụng có thể giải phóng vi nhựa. Thay đổi một thói quen nhỏ, như dùng cốc cá nhân bằng thủy tinh hoặc inox, có thể giúp giảm bớt sự tiếp xúc không cần thiết trong đời sống hằng ngày.