Sáng nay (29/5), gần 125.000 thí sinh Hà Nội làm thủ tục dự thi vào lớp 10

Theo kế hoạch, vào 9h sáng 29/5, tất cả điểm thi sẽ tổ chức cho thí sinh học quy chế, làm thủ tục dự thi và kiểm tra thông tin cá nhân.

Tại buổi làm thủ tục, thí sinh cần mang theo giấy báo dự thi, kiểm tra kỹ họ tên, số báo danh, nguyện vọng, điểm thi và báo ngay cho giám thị nếu phát hiện sai sót.

Sở GD&ĐT Hà Nội cũng lưu ý thí sinh cần đến đúng giờ, chủ động khảo sát đường đi và địa điểm thi để tránh nhầm lẫn hoặc đến muộn trong ngày thi chính thức.

Năm nay, thành phố đưa vào sử dụng tiện ích "Tra cứu địa điểm thi lớp 10 THPT" trên ứng dụng iHanoi. Thông qua bản đồ số, học sinh và phụ huynh có thể tra cứu nhanh vị trí điểm thi, mã điểm thi, số phòng thi và lên kế hoạch di chuyển phù hợp.

Gần 125.000 thí sinh cạnh tranh hơn 79.000 suất học công lập

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027 tại Hà Nội sẽ diễn ra trong hai ngày 30 và 31/5. Những thí sinh đăng ký dự thi vào các trường chuyên tiếp tục thi môn chuyên vào ngày 1/6.

Theo thống kê của Sở GD&ĐT Hà Nội, năm nay toàn thành phố có hơn 124.000 học sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 công lập không chuyên, trong khi tổng chỉ tiêu của 122 trường công lập không chuyên chỉ khoảng 79.533 học sinh. Ngoài ra còn có hơn 16.000 lượt đăng ký vào các khối chuyên.

Tính chung, Hà Nội ghi nhận hơn 140.800 lượt thí sinh đăng ký dự thi lớp 10, cao hơn năm trước. Thành phố đã bố trí 224 điểm thi với khoảng 5.300 phòng thi và huy động hơn 17.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên phục vụ kỳ thi.

Theo đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội, năm nay chưa xuất hiện biến động lớn về tỷ lệ chọi. Hai trường có mức cạnh tranh cao nhất tiếp tục là THPT Yên Hòa và THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông.

Nhiều điểm mới trong quy chế và cách làm bài thi

Năm 2026, Hà Nội tổ chức 3 bài thi độc lập gồm Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Trong đó, môn Toán và Ngữ văn thi tự luận trong 120 phút; môn Ngoại ngữ thi trắc nghiệm 60 phút với nhiều mã đề khác nhau trong cùng phòng thi.

Đề thi được xây dựng theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, bám sát cấu trúc đề minh họa đã công bố và chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9.

Một điểm mới đáng chú ý là ở các môn Khoa học tự nhiên, Ngoại ngữ và Lịch sử - Địa lý của kỳ thi chuyên, thí sinh sẽ làm bài trực tiếp vào đề thi thay vì giấy thi riêng như trước.

Thí sinh làm thủ tục trước khi vào phòng thi.

Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu thí sinh phải kiểm tra đề thi trong 5 phút đầu sau khi nhận đề, đặc biệt với bài thi trắc nghiệm cần rà soát kỹ mã đề giữa các trang để tránh sai sót.

Thí sinh cũng phải tô đúng mã đề, số báo danh và đáp án trên phiếu trả lời trắc nghiệm. Những trường hợp tô mờ, lệch dòng hoặc ghi sai thông tin có thể ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả chấm thi bằng máy.

Không mang Atlat, bảng tuần hoàn vào phòng thi

Theo quy định năm nay, thí sinh không được mang Atlat Địa lý, bảng tuần hoàn hóa học hoặc bảng tính tan vào phòng thi, kể cả với các môn chuyên.

Các vật dụng được phép mang vào phòng thi gồm bút viết, bút chì, compa, êke, thước kẻ, dụng cụ vẽ hình và máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản hay kết nối dữ liệu.

Những thiết bị thu phát thông tin, điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc tài liệu đều bị cấm tuyệt đối.

Với bài thi tự luận, thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi khi đã làm bài ít nhất 2/3 thời gian. Riêng môn trắc nghiệm, thí sinh chỉ được rời phòng sau khi hết giờ làm bài.

Thí sinh nghe phổ biến quy chế thi.

Sau hiệu lệnh kết thúc, thí sinh không được viết hoặc tô thêm bất kỳ nội dung nào vào bài thi. Những trường hợp cố tình tiếp tục làm bài có thể bị xử lý theo quy chế.

Có thí sinh gãy tay vẫn được bố trí thi riêng

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, trước kỳ thi đã ghi nhận 6 học sinh bị tai nạn gãy tay nhưng vẫn đủ điều kiện dự thi.

Những trường hợp không thể tự viết bài sẽ được bố trí phòng thi riêng và có học sinh lớp dưới hỗ trợ chép bài. Quá trình này được giám sát, ghi âm và có lực lượng an ninh theo dõi để bảo đảm khách quan.

Hà Nội bỏ phân tuyến, tăng cơ hội trúng tuyển cho học sinh

Năm nay, Hà Nội tiếp tục áp dụng nhiều thay đổi trong tuyển sinh lớp 10 nhằm giảm áp lực cho học sinh.

Thay vì phân chia khu vực tuyển sinh như trước, học sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng bất kỳ vào các trường THPT công lập không chuyên trên toàn thành phố.

Nếu không trúng tuyển nguyện vọng 1, thí sinh được xét nguyện vọng 2 với điều kiện điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn nguyện vọng 1 ít nhất 0,5 điểm; nguyện vọng 3 cao hơn ít nhất 1 điểm.

Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết việc bỏ điều kiện hộ khẩu thường trú và mở rộng lựa chọn trường giúp tăng cơ hội học tập, hướng tới tuyển sinh công bằng và giảm áp lực tâm lý cho học sinh, phụ huynh.

Theo kế hoạch, điểm thi và điểm chuẩn lớp 10 công lập dự kiến được công bố trong khoảng từ 19 đến 22/6. Thí sinh xác nhận nhập học từ ngày 25 đến 27/6 và nộp hồ sơ nhập học từ ngày 4 đến 6/7.