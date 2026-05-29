5 công việc mà chị em có thể bắt đầu chỉ với một chiếc điện thoại và vài giờ rảnh mỗi ngày

Điều đáng nói là: phần lớn những công việc này không đòi hỏi bằng cấp cao hay công nghệ quá phức tạp. Quan trọng nhất là sự đều đặn, biết tận dụng thời gian và chọn đúng việc phù hợp với tính cách của mình.

1. Làm cộng tác viên bán hàng online: Không cần ôm hàng vẫn có thể có thu nhập

Đây có lẽ là công việc phụ phổ biến nhất với phụ nữ hiện nay, đặc biệt là các mẹ bỉm hoặc dân văn phòng.

Nhiều người bắt đầu rất đơn giản: đăng lại sản phẩm lên Facebook cá nhân, TikTok hoặc các hội nhóm địa phương. Có người bán mỹ phẩm, đồ gia dụng, thực phẩm healthy, quần áo trẻ em, đồ decor… nhưng cũng có người chỉ chuyên nhận đơn hộ cho các shop.

Điểm dễ bắt đầu của công việc này là không cần thuê mặt bằng, không phải nhập hàng số lượng lớn. Nhiều shop hiện cho cộng tác viên lấy ảnh, lấy video sẵn để đăng.

Chị Thanh, 42 tuổi ở Hà Nội, từng nghĩ bán online là việc của người trẻ. Nhưng sau khi công ty cắt giảm thưởng, chị thử bán thêm hộp cơm giữ nhiệt và đồ nhà bếp trên TikTok.

"Mỗi tối tôi dành khoảng 2 tiếng trả tin nhắn và đăng bài. Có tháng kiếm thêm được 6–7 triệu đồng. Không giàu lên ngay nhưng cảm giác chủ động tài chính khiến mình đỡ áp lực hẳn", chị kể.

Điều quan trọng nhất với công việc này không phải nói hay, mà là tạo được sự tin tưởng.

2. Viết nội dung thuê: Công việc âm thầm nhưng nhiều người đang kiếm thêm rất ổn

Nhiều fanpage, shop online, chủ doanh nghiệp nhỏ hiện cần người viết caption, bài Facebook, mô tả sản phẩm hoặc kịch bản video ngắn.

Không ít phụ nữ đang nhận việc theo kiểu "làm thêm buổi tối", mỗi ngày viết vài bài ngắn bằng điện thoại.

Người có khả năng viết tốt có thể nhận:

- Viết bài fanpage

- Viết caption bán hàng

- Viết review sản phẩm

- Viết nội dung TikTok

- Quản lý page nhỏ cho cửa hàng

Ban đầu thu nhập có thể chỉ vài trăm nghìn mỗi tuần, nhưng nếu làm đều và có khách quen, mức thu nhập 5–10 triệu đồng/tháng không quá hiếm.

Đây là công việc khá hợp với phụ nữ trung niên vì ưu thế lớn nhất lại nằm ở trải nghiệm sống, khả năng kể chuyện đời thường và hiểu tâm lý người mua.

3. Làm video ngắn chia sẻ đời sống: Người thật, chuyện thật lại dễ có người xem

Nhiều phụ nữ nghĩ phải xinh đẹp hoặc nói chuyện chuyên nghiệp mới làm được TikTok. Nhưng thực tế, rất nhiều tài khoản tăng follow nhờ những nội dung rất bình thường:

Một ngày đi chợ hết bao nhiêu tiền

- Mẹo dọn nhà

- Nấu cơm cho gia đình

- Chia sẻ chi tiêu

- Cuộc sống tuổi 40–50

- Kinh nghiệm chăm con, chăm bố mẹ già

- Làm thêm sau giờ làm

Điều khiến người xem ở lại thường không phải kỹ xảo, mà là cảm giác chân thật.

Có những chị chỉ quay cảnh chuẩn bị cơm tối, ghi chú vài dòng chi tiêu và đều đặn đăng mỗi ngày. Sau vài tháng bắt đầu có quảng cáo nhỏ, nhận review sản phẩm hoặc gắn giỏ hàng.

Đây không phải công việc giúp "giàu nhanh", nhưng lại là hướng nhiều phụ nữ đang theo vì có thể làm ngay tại nhà, tranh thủ lúc rảnh.

4. Nhận quản lý đơn hàng, trả lời tin nhắn cho shop online

Rất nhiều shop bán hàng hiện thiếu người trực page buổi tối hoặc cuối tuần.

Công việc thường gồm:

- Trả lời khách

- Xác nhận đơn

- Theo dõi vận chuyển

- Nhắc khách nhận hàng

- Chốt đơn theo kịch bản có sẵn

Nhiều nơi cho phép làm từ xa hoàn toàn, chỉ cần điện thoại và mạng ổn định.

Đây là kiểu việc khá hợp với phụ nữ từng làm văn phòng hoặc có tính cẩn thận, kiên nhẫn. Thu nhập thường tính theo ca hoặc theo số lượng đơn.

Một số người bắt đầu từ 2–3 tiếng buổi tối, sau đó nhận thêm nhiều shop cùng lúc để tăng thu nhập.

Điểm lợi lớn là không cần xuất hiện trước camera, không áp lực ngoại hình, cũng không cần vốn.

5. Làm affiliate (tiếp thị liên kết): Không cần sở hữu sản phẩm vẫn có thể kiếm tiền

Đây là công việc đang phát triển rất mạnh vài năm gần đây.

Hiểu đơn giản, người làm affiliate sẽ giới thiệu sản phẩm qua link cá nhân. Khi có người mua hàng qua link đó, họ nhận hoa hồng.

Nhiều phụ nữ hiện làm affiliate theo kiểu rất đời thường:

- Review món đồ đang dùng thật

- Quay video "đồ dùng nên mua"

- Chia sẻ sản phẩm giúp tiết kiệm thời gian

- Gợi ý đồ gia dụng tiện cho mẹ bỉm

- Chia sẻ đồ du lịch, chăm sóc da, nấu ăn…

Người có ít thời gian thường chọn cách quay video ngắn bằng điện thoại rồi đăng đều mỗi ngày.

Tất nhiên, không phải ai cũng kiếm được tiền ngay. Nhưng đây là công việc có ưu điểm lớn: gần như không cần vốn nhập hàng.

Thực tế, rất nhiều người bắt đầu chỉ với suy nghĩ đơn giản: "Thử xem sao". Nhưng sau vài tháng, khoản thu nhập thêm 3–5 triệu đồng lại trở thành phần rất quan trọng trong cuộc sống.

Một chiếc điện thoại có thể chỉ là công cụ giải trí. Nhưng với không ít phụ nữ, đó cũng đang là "cánh cửa" để mở thêm một nguồn thu nhập mới - âm thầm, nhỏ lúc đầu nhưng đủ để tạo cảm giác an tâm hơn mỗi ngày.