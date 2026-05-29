U30 thành tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới, nữ CEO gốc Á tiết lộ điều người trẻ nên làm để đổi đời

Ở tuổi 30, Lucy Guo đã trở thành nữ tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới theo xếp hạng của Forbes năm 2025, với khối tài sản ước tính khoảng 1.25 tỷ USD. Thành công của cô không chỉ đến từ những quyết định táo bạo trong kinh doanh, mà còn từ cách nhìn rất thực tế về giáo dục, các mối quan hệ và tương lai nghề nghiệp của người trẻ.

Lucy Guo là đồng sáng lập công ty trí tuệ nhân tạo Scale AI có trụ sở tại California. Sau thương vụ được Meta định giá tới 29 tỷ USD, cô chính thức bước vào hàng ngũ những tỷ phú công nghệ trẻ tuổi nổi bật nhất thế giới. Hiện Guo tiếp tục điều hành nền tảng Passes - ứng dụng hỗ trợ nhà sáng tạo nội dung kiếm tiền, ra mắt từ năm 2022.

Điều đáng chú ý là Guo chưa từng hoàn thành chương trình đại học. Cô từng theo học ngành khoa học máy tính tại Carnegie Mellon University nhưng bỏ học sau hai năm để tham gia chương trình học bổng do Peter Thiel sáng lập.

Chương trình Thiel Fellowship trao 200.000 USD cho những người trẻ muốn theo đuổi dự án riêng thay vì tiếp tục học đại học theo lối truyền thống. Với Guo, đó là “một cú đặt cược vào chính bản thân mình”.

Dù vậy, nữ tỷ phú cho rằng đại học vẫn mang lại một giá trị vô cùng lớn mà nhiều người trẻ thường bỏ qua: các mối quan hệ.

“Đại học là nơi gặp những người giỏi nhất”

Chia sẻ với CNBC, Guo cho biết điều quý giá nhất cô nhận được từ quãng thời gian đại học không nằm ở bằng cấp, mà ở mạng lưới bạn bè và cộng đồng.

“Đại học thực sự rất tuyệt vời, bởi vì chúng ta sẽ có được những người bạn tốt nhất ở môi trường này, và gặp những người thông minh nhất ở đó”, cô nói.

Theo Guo, sau khi đi làm, việc xây dựng những mối quan hệ thân thiết sẽ khó hơn rất nhiều, bởi môi trường công sở không còn là nơi mọi người chủ động kết bạn như thời sinh viên.

Nữ doanh nhân khuyên người trẻ hãy tận dụng quãng thời gian đại học để kết nối với những người xuất sắc nhất xung quanh mình, bởi rất có thể đó sẽ là cộng sự, đối tác hoặc nhân sự quan trọng trong tương lai.

“Tài sản lớn nhất của công ty là con người”

Lucy Guo cho rằng một trong những nguồn tuyển dụng tốt nhất chính là bạn bè cùng trường hoặc những người từng học chung.

“Hãy làm quen với những người bạn giỏi giang nhất và thực sự kết bạn với họ. Cá nhân tôi nghĩ nơi tốt nhất để làm điều này chính là trường đại học”, cô chia sẻ.

Theo nữ tỷ phú, những cộng đồng có tư duy lớn sẽ thúc đẩy con người dám nghĩ khác và dám làm những điều táo bạo hơn. Chính môi trường của chương trình Thiel Fellowship đã giúp cô hình thành tư duy xây dựng công ty tỷ USD.

“Bạn trở thành một phần của cộng đồng nơi việc xây dựng một công ty kỳ lân là điều quá đỗi bình thường”, Guo nói.

Nhiều cựu học viên của chương trình này sau đó cũng trở thành những nhà sáng lập nổi tiếng thế giới, như Vitalik Buterin với Ethereum, Dylan Field hay Ritesh Agarwal.

Câu chuyện của Lucy Guo cho thấy thành công không nhất thiết phải đi theo một con đường giống nhau. Nhưng dù chọn học đại học hay khởi nghiệp sớm, điều quan trọng nhất với người trẻ vẫn là môi trường mình đang ở và những con người mình chọn đồng hành.