U30 nên lắng nghe lời khuyên này: Chia sẻ của tỷ phú 30 tuổi dành cho người trẻ

Một số tỷ phú và doanh nhân thành đạt chưa bao giờ có bằng đại học chính quy, từ Bill Gates đến Mark Zuckerberg — và gần đây, Lucy Guo, 30 tuổi, đã gia nhập hàng ngũ của họ.

Lucy Guo là người sáng lập Scale AI có trụ sở tại California, đã trở thành tỷ phú tự thân trẻ nhất theo đánh giá của Forbes vào tháng 6/2025. Giá trị tài sản ròng của cô là 1,25 tỷ USD sau khi công ty được Meta mua lại trong một thỏa thuận định giá ở mức 29 tỷ USD.

Hiện tại, Guo là người sáng lập Passes - nền tảng cho phép kiếm tiền từ người sáng tạo nội dung. Ứng dụng được ra mắt năm 2022.

Chia sẻ với CNBC, cô nói rằng bản thân không theo con đường truyền thống là hoàn thành chương trình giáo dục đại học. Guo theo học ngành khoa học máy tính tại Đại học Carnegie Mellon ở Pennsylvania, nhưng đã nghỉ học sau hai năm. Vào thời điểm đó, hành động của cô đã khiến cha mẹ cô, những người nhập cư gốc Hoa, vô cùng sốc.

Thay vào đó, Guo quyết định theo đuổi chương trình Thiel Fellowship do tỷ phú đồng sáng lập PayPal - Peter Thiel - khởi xướng nhằm cung cấp cho những người trẻ tuổi 200.000 USD để xây dựng các dự án sáng tạo.

Nữ tỷ phú cho rằng quyết định này là đang đặt cược vào bản thân và nếu thành công sẽ tối ưu hóa tương lai tốt đẹp hơn cho chính mình.

Nhưng ngay cả như vậy, dù đã bỏ học đại học, Guo vẫn nhận thấy một số lợi ích nhất định của giáo dục đại học, từ đó đưa ra lời khuyên cho người trẻ:

Tạo cơ hội kết nối tốt nhất

Guo cho biết việc học đại học đã giúp cô tiếp cận được một mạng lưới mà với tư cách là người sáng lập, nó càng trở nên có giá trị hơn.

Cô khuyên rằng: “Đại học thực sự rất tuyệt vời, bởi vì chúng ta sẽ có được những người bạn tốt nhất ở môi trường này, và sẽ gặp gỡ những người thông minh nhất ở đó. Ai cũng đi học đại học vì họ muốn gặp gỡ mọi người”.

“Khi đến làm việc tại một công ty mới, không phải ai cũng khao khát tìm kiếm bạn mới”, cô nói thêm.

Trở thành nhân viên trong tương lai

Tài sản lớn nhất của một công ty là những nhân sự được tuyển dụng. Đối với Guo, nguồn tuyển dụng tốt nhất chính là mối quan hệ cùng trường đại học.

“Hãy làm quen với những người bạn giỏi giang nhất và thực sự kết bạn với họ. Cá nhân tôi nghĩ, nơi tốt nhất để làm điều này chính là ở trường đại học”, cô nói. Thậm chí, đó còn là nơi có nhiều khả năng tuyển dụng được nhân tài nhất trong tương lai.

Guo cho biết bạn bè trong chương trình Thiel Fellowship kéo dài hai năm đã thúc đẩy cô trở thành một doanh nhân thành công.

“Bạn trở thành một phần của cộng đồng nơi việc xây dựng một công ty kỳ lân là điều quá đỗi bình thường, bởi vì để xây dựng một công ty, bạn phải hơi điên rồ và kiêu ngạo một chút. Và thật dễ dàng để tin vào điều đó, khi xung quanh bạn có rất nhiều người như vậy. Tôi nghĩ đó chính là vẻ đẹp của San Francisco và chương trình Học bổng Thiel”.

Giống như Guo, những cựu sinh viên khác của chương trình đã tiếp tục tạo ra những công ty khởi nghiệp kỳ lân có giá trị hơn 1 tỷ USD - từ Ethereum của Vitalik Buterin đến Figma của Dylan Field và Oyo Rooms của Ritesh Agarwal.

Theo: CNBC