Dự đoán đề Toán thi vào lớp 10 ở Hà Nội: sẽ có nhiều câu mang tính thực tế

Chỉ còn hơn 2 tuần nữa, gần 125.000 học sinh Hà Nội sẽ dự Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT. Thầy Trần Mạnh Tùng, giáo viên có kinh nghiệm dạy học bộ môn Toán chia sẻ chiến thuật "chạy nước rút" hiệu quả và cách làm bài thi không bị mất điểm oan cho thí sinh.



Chiến thuật ôn thi nước rút

Theo thầy Tùng, ở giai đoạn này, học sinh lớp 9 xác định phương pháp học tập để ôn luyện đạt hiệu quả cao nhất. Các em có thể đánh giá mình còn yếu, thiếu kiến thức nào để xây dựng kế hoạch theo từng ngày để khắc phục.

"Đây là thời gian cao điểm, rất có giá trị. Học sinh cần tập trung cao độ và nghiêm túc thực hiện theo kế hoạch, đặt ưu tiên cao nhất cho việc ôn thi", thầy Tùng nói.

Thầy Trần Mạnh Tùng, giáo viên dạy Toán lâu năm tại Hà Nội

Các em có thể tham khảo chiến thuật như sau:

Tuần 1: Chiến thuật 3 – 2 – 2

3 ngày đầu, học sinh tổng ôn lại toàn bộ các dạng bài đại số cơ bản (Câu I, II, III). Đảm bảo không mất điểm "oan" ở phần này.

2 ngày tiếp theo: Chốt hạ các chuyên đề hình học. Chứng minh tứ giác nội tiếp, các hệ thức lượng và tiếp tuyến.

2 ngày sau đó: Luyện các câu phân loại. Nếu mục tiêu là điểm 8+, hãy tập trung vào ý 3 hình. Nếu mục tiêu 9+, mới dồn sức cho câu V.

Tuần 2: Chiến thuật luyện đề đúng khung giờ thi thật

Mỗi ngày, học sinh làm đúng 1 đề thi thử trong đúng 120 phút vào buổi sáng, đúng khung giờ sẽ thi thật.

Tăng cường thực hành, luyện tập. Trong giai đoạn này, các em tự học rất quan trọng. Mỗi ngày, học sinh cần dành tối thiểu 1 giờ tự học cho 1 môn, với 3 môn thi cần sắp xếp 3 giờ tự học để biến kiến thức, kỹ năng thành của mình. Tránh tình trạng, học sinh đi học chính, học thêm tối ngày, không có thời gian tự học.

Học sinh cần quan tâm cách đọc đề, xử lí các bài toán có yếu tố thực tế để không bị bất ngờ khi đi thi.

Học sinh tìm các nguồn đề có uy tín để làm bài. Sau đó kiểm tra, chấm chữa cẩn thận, tìm hiểu kĩ để rút kinh nghiệm các lỗi sai, các phần còn thiếu và khắc phục. Thay vì làm nhiều đề, hãy làm ít nhưng hiểu sâu.

Ngoài học từ thầy cô, bạn bè, các em cần tham khảo thêm trên internet, có thể sử dụng AI một cách hiệu quả để hỗ trợ tìm phương pháp giải một loại bài nào đó.

Trong kế hoạch, cần hài hòa giữa ôn thi và nghỉ ngơi; ăn uống đủ chất, ngủ đủ giấc, cân bằng giữa trí óc và vận động thể chất, tránh thức quá khuya dẫn đến mệt mỏi, kiệt sức.

Lưu ý để làm bài thi môn Toán đạt điểm cao

Thầy giáo dạy Toán nói rằng, năm 2026 đánh dấu sự thay đổi lớn khi học sinh lớp 9 lần thứ hai thi theo chương trình và SGK mới.

Sở GD&ĐT Hà Nội đã công bố cấu trúc đề thi sẽ giữ nguyên ổn định theo định dạng năm 2025. Do đó, sẽ có nhiều điểm mới: sự xuất hiện của xác suất, thống kê, các bài toán lãi suất, nhiều bài toán thực tế hơn và phần hình không gian cũng được đánh giá là khó hơn.

Đề thi dự kiến vẫn gồm 5 bài tự luận, làm trong 120 phút nhưng sẽ thách thức hơn, đòi hỏi học sinh không chỉ nắm chắc kiến thức mà còn phải biết vận dụng linh hoạt và có kỹ năng làm bài tốt để đạt điểm cao.

Học sinh lớp 9 Hà Nội năm nay đang ở giai đoạn "nước rút" tiến tới kỳ thi tuyển lớp 10

Đọc kỹ, hiểu sâu: Chìa khóa giải mã đề bài

Học sinh hãy dành khoảng 5 phút đầu giờ để đọc lướt toàn bộ đề thi. Việc này giúp học sinh hình dung tổng thể và xác định độ khó dễ của từng câu.

Khi làm từng bài, cần đọc thật kỹ đề, gạch chân dưới các từ khóa quan trọng, thậm chí viết ra những lưu ý hoặc hướng giải quyết ngay bên cạnh. Quan trọng nhất là kết nối được vấn đề của bài toán với kiến thức, kỹ năng hay công thức Toán học đã học.

Chiến thuật dễ trước, khó sau

Sau khi nắm được tổng quan đề, thí sinh áp dụng nguyên tắc vàng là các câu dễ, quen thuộc làm trước, câu khó hoặc lạ làm sau. Không nhất thiết phải làm bài theo đúng thứ tự từ trên xuống dưới.

Chắt chiu từng phút

Thời gian là yếu tố then chốt và thí sinh nhất định phải mang đồng hồ để phân bổ hợp lý cho mỗi phần. Tăng cường kỹ năng tính nhanh, tính nhẩm.

Đừng lạm dụng máy tính cho những phép toán đơn giản, điều đó cho thấy bạn đang vật lộn với kiến thức cơ bản và khó đạt điểm cao. Nháp chỉ để tìm hướng, có hướng là làm ngay vào bài thi. Hình vẽ ở nháp cũng chỉ cần phác thảo bằng tay cho nhanh.

Trình bày 3D

Thí sinh làm bài cần trình bày đủ ý, chữ viết dễ đọc, khoa học, và lập luận phải chặt chẽ. Không nên làm tắt, bỏ ý. Không viết tắt hay tẩy xóa, viết ẩu gây hiểu nhầm cho người đọc.

Chiến thuật kiểm tra 3 lần

Các em cần rèn thói quen kiểm tra 3 lần cho mỗi bài để không lạc đề, thiếu ý hay mắc sai sót.

Thứ nhất: Đọc kĩ đề bài, gạch chân từ chìa khóa và trả lời câu hỏi: Đề bài cho cái gì? Hỏi cái gì? Đâu là mối liên hệ giữa cái đã cho và cái cần tìm?

Thứ hai: Kiểm tra lại các bước biến đổi, các phép tính ngay sau khi hoàn thành một ý nhỏ, không đợi đến cuối giờ.

Thứ ba: Kiểm tra sự phù hợp của đáp án với yêu cầu của đề bài, với thực tiễn.

"Không có điểm cho thí sinh làm nhanh nhất do đó tuyệt đối không làm ẩu, không cẩu thả", thầy Tùng lưu ý.

Cuối mỗi bài giải, cần ghi rõ đáp số và kết luận. Câu kết luận phải khẳng định đã trả lời đúng và đủ yêu cầu của đề. Một kết luận rõ ràng không chỉ giúp người chấm thuận lợi hơn mà còn đảm bảo các em không bị mất điểm đáng tiếc.

Thử thách Toán học hóa tình huống thực tế

Theo thầy Tùng, giữ nguyên cấu trúc như năm ngoái, đề Toán năm nay dự đoán sẽ có nhiều tình huống thực tế, đây là một thách thức không nhỏ.

Học sinh cần đọc kỹ đề bài, xác định rõ các dữ kiện đã cho, yêu cầu cần tìm và mối liên hệ giữa chúng.

Quan trọng là phải nhận diện được tình huống đó gắn với phần kiến thức, công thức Toán học nào để áp dụng giải quyết, sau đó so sánh với các điều kiện, yêu cầu để đưa ra kết luận cuối cùng.

Nhặt nhạnh các điểm dù là nhỏ nhất

Nếu không làm được cả bài, hãy cố gắng làm một phần, một ý nhỏ hay đưa ra một nhận xét đúng đắn cũng có thể "ăn" điểm. Trong trường hợp cần sử dụng một tính chất mà chưa chứng minh được, hoặc phải dùng kết quả của một câu chưa làm được để giải câu tiếp theo, cứ mạnh dạn sử dụng. Điều quan trọng là chiến đấu đến phút thứ 120, không bỏ cuộc, không ngồi chơi trước khi hết giờ. Cần chắt chiu từng 0,25 điểm.

Tâm lý vững vàng

Thí sinh bình tĩnh, tự tin là đã có 50% phần thắng do đó cần học cách giữ được sự tự tin khi vào phòng thi và trong suốt quá trình làm bài. Nếu cảm thấy mệt mỏi hay căng thẳng, có thể dừng lại 1-2 phút để hít thở sâu, nghỉ ngơi. Giữ tinh thần lạc quan và quyết tâm cao độ, chiến thắng sẽ đến.

Tránh những lỗi "oan uổng"

Những lỗi sai học sinh thường mắc phải cần tuyệt đối tránh:

Bài rút gọn: Lỗi điều kiện xác định, lỗi quy đồng và biến đổi sai.

Bài giải toán bằng cách lập phương trình/hệ phương trình: Lỗi thiếu hoặc sai đơn vị, đặt điều kiện không chính xác, lập luận thiếu chặt chẽ; lập sai phương trình; hiểu sai giả thiết đề bài. Với hệ phương trình, cần chú ý điều kiện của ẩn (nếu có) và so sánh nghiệm với điều kiện.

Bài hình không gian: Lỗi làm tròn số không đúng yêu cầu, vẽ hình sai, áp dụng sai công thức.

Bài hình phẳng: Đọc không kỹ đề dẫn đến vẽ hình sai, ngộ nhận các tính chất chưa được chứng minh. Lập luận thiếu căn cứ. Viết sai ký hiệu.

Bài toán thực tế: Dễ lạc đề, không xem xét tính hợp lý của kết quả trong điều kiện thực tế.

Các lỗi tính toán chung: Nhầm dấu, chuyển vế sai quy tắc, nhầm số mũ, sai công thức cơ bản, bấm máy tính sai thao tác, nhầm lẫn đơn vị đo.

Các lỗi bị mất điểm oan như: Viết ẩu, không rõ ràng, thiếu ý, thiếu căn cứ khi suy luận. Sử dụng phương pháp giải ngoài chương trình phổ thông, ký hiệu Toán học không chính xác, tùy tiện, giải thiếu bước, nhảy bước, tẩy xoá khiến bài thi không sạch sẽ...