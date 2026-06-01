Tất cả người dân khi làm hộ chiếu đặc biệt chú ý

Cơ quan công an khuyến cáo người dân không nên nghe theo các lời mời chào làm hộ chiếu online trên mạng xã hội để tránh mất tiền và lộ lọt thông tin cá nhân.

Công an tỉnh Ninh Bình thông tin, từ ngày 1/3/2023, Bộ Công an triển khai cấp hộ chiếu phổ thông trực tuyến toàn trình trên cổng dịch vụ công. Từ đó đã tạo rất nhiều thuận lợi cho người dân, giúp tiết kiệm thời gian, công sức đồng thời là bước chuyển lớn trong thực hiện Đề án 06 của Chính phủ.

Tuy nhiên, lợi dụng việc các cá nhân chưa quen, chưa thao tác được các bước thực hiện đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông trên cổng dịch vụ công, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều trang, hội nhóm đăng tải các bài viết liên quan đến dịch vụ làm hộ chiếu, làm hộ chiếu nhanh, làm hộ chiếu giá rẻ... với mức chi phí phải trả cho dịch vụ này cao hơn nhiều so với lệ phí được nhà nước quy định.

Quá trình khai thông tin đề nghị cấp hộ chiếu, các đối tượng thay vì ghi số điện thoại, email người dân thì ghi điện thoại, email của chúng hoặc cố ý ghi sai địa chỉ thường trú nhằm cản trở việc cơ quan chức năng liên hệ khi hồ sơ cần bổ sung.

Sau một thời gian, người dân không nhận được hộ chiếu, liên hệ đến Phòng quản lý xuất nhập cảnh mới biết hồ sơ chưa được bổ sung nên không thể xử lý.

Đáng chú ý, một số đối tượng còn lợi dụng việc này để đánh cắp thông tin cá nhân nhằm thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật như: đăng ký mở tài khoản ngân hàng, vay tiền trên các ứng dụng, đánh cắp tài khoản Facebook, VNeID... Sau đó dùng tài khoản này để vay tiền người thân, bạn bè, chiếm đoạt thông tin cư trú cá nhân của nhiều người trong ứng dụng VNeID.

Trước tình hình trên, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Ninh Bình khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân cho các đối tượng không rõ danh tính, không nghe theo sự dụ dỗ của các đối tượng trên các hội nhóm môi giới làm hộ chiếu.

Người dân nên tự thao tác nộp hồ sơ cấp hộ chiếu trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an.

Nếu không thể nộp trực tuyến, có thể nhờ người thân thao tác giúp hoặc tới trực tiếp cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn.

