Chủ mảnh đất 679m2 “kẹt cứng” giữa 3 đại dự án từng tuyên bố "trả hơn 340 tỷ đồng mới di dời", 3 năm sau nhận cái kết không ai ngờ

Theo The Sun, ngôi nhà tọa lạc tại khu Rhodes, Sydney, Australia, từng gây chú ý khi trở thành căn nhà 1 tầng cuối cùng còn sót lại trên tuyến phố đã bị bao quanh bởi 3 dự án chung cư cao tầng hiện đại.

Trong nhiều năm, chủ sở hữu liên tục từ chối bán dù nhận được sự quan tâm lớn từ các nhà đầu tư. Theo truyền thông Australia, bà từng đưa ra mức giá lên tới 20 triệu AUD (hơn 378 tỷ đồng) cho khu đất rộng 676 m², dù căn nhà chỉ có 2 phòng ngủ, 1 phòng tắm và vẫn sử dụng nhà vệ sinh ngoài trời.

Tuy nhiên, sau thời gian dài trở thành "người cố thủ cuối cùng" giữa làn sóng phát triển bất động sản tại Rhodes, chủ nhà đã quyết định đưa tài sản ra đấu giá.

Phiên đấu giá diễn ra vào giữa tháng 7/2025 đã thu hút hơn 150 người tham dự. Mức giá khởi điểm được đưa ra là 6 triệu AUD (hơn 113 tỷ đồng). Sau nhiều vòng trả giá cạnh tranh, các nhà đầu tư liên tục nâng mức chào mua, đẩy giá bất động sản lên 8,15 triệu AUD (hơn 154 tỷ đồng) trước khi phiên đấu giá khép lại.

Bà Vanessa Kim, môi giới phụ trách thương vụ, cho biết kết quả này vượt kỳ vọng ban đầu của đơn vị bán hàng.

"Chúng tôi dự đoán bất động sản sẽ được bán trong khoảng từ 7 đến 7,5 triệu AUD. Điều quan trọng nhất là cuối cùng đã đạt được một mức giá rất tốt", bà nói.

Theo bà Kim, số lượng người quan tâm quá đông khiến việc xác định ai đang tham gia trả giá giữa đám đông giống như "chơi trò trốn tìm".

"Đây là căn nhà duy nhất còn lại theo kiểu này trên cả tuyến phố. Nó giống như một trường hợp đơn độc giữa quá trình phát triển đô thị, nhưng cuối cùng lại được bán với mức giá đáng kinh ngạc", nữ môi giới chia sẻ.

Điều khiến bất động sản này trở nên đặc biệt không nằm ở bản thân căn nhà mà ở tiềm năng phát triển của khu đất.

Trước đó, vào năm 2022, căn nhà từng được cho thuê với giá 900 AUD mỗi tuần. Dù vậy, chủ sở hữu vẫn không chấp nhận hạ mức giá kỳ vọng 20 triệu AUD bất chấp sự theo đuổi của nhiều nhà phát triển dự án.

Theo Daily Mail Australia, khu đất có khả năng được tái phát triển thành dự án gồm tới 14 căn hộ hoặc sử dụng cho các mục đích thương mại như phòng tập thể dục, trung tâm giữ trẻ,... Bà Kim cho biết việc lựa chọn thời điểm bán cũng đóng vai trò quan trọng trong thành công của thương vụ.

Theo nữ môi giới, mùa đông tại Australia thường là giai đoạn nguồn cung bất động sản trên thị trường không quá dồi dào, giúp tài sản thu hút được nhiều sự chú ý hơn. Trong khi đó, vào mùa xuân, lượng bất động sản rao bán tăng mạnh khiến người mua có nhiều lựa chọn hơn.

Dù từng kỳ vọng bất động sản có thể đạt mức giá khoảng 9 triệu AUD, chủ nhà cuối cùng chấp nhận mức giá 8,15 triệu AUD. Giá dự phòng được đặt trước phiên đấu giá là 8 triệu AUD.

Hồ sơ giao dịch cho thấy đây không phải lần đầu tiên chủ sở hữu thu lợi lớn từ bất động sản. Trước đó, bà từng bán một căn nhà tại Strathfield cho các nhà phát triển vào năm 2016 với giá 2,7 triệu AUD, đồng thời bán hai căn hộ khác tại Rhodes với giá lần lượt 370.000 AUD và 540.000 AUD. Theo truyền thông địa phương, chủ sở hữu hiện vẫn nắm giữ danh mục bất động sản trị giá nhiều triệu AUD tại Sydney.

Dù không đạt được mức giá 20 triệu AUD như từng kỳ vọng, thương vụ bán căn nhà cuối cùng giữa "rừng" cao ốc tại Rhodes vẫn mang về cho chủ sở hữu khoản lợi nhuận khổng lồ. Cột mốc này cũng chính thức khép lại một trong những câu chuyện cố thủ nổi tiếng nhất thị trường bất động sản Sydney trong những năm gần đây.

(Theo The Sun)﻿