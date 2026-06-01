Cảnh tượng lúc 2 giờ sáng tại một ngã tư khiến công an lập tức trích xuất camera, truy vết

Những ngày gần đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm thanh thiếu niên tụ tập tại khu vực ngã tư đường 72m giao với đường Lê Nin, thuộc phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An. Hình ảnh trong clip cho thấy nhiều người điều khiển xe máy lưu thông qua khu vực nhưng không chấp hành nghiêm các quy định về trật tự, an toàn giao thông, gây bức xúc trong dư luận.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An đã nhanh chóng vào cuộc xác minh vụ việc. Lực lượng chức năng đồng thời khai thác dữ liệu từ hệ thống camera giám sát giao thông để ghi nhận, làm rõ các hành vi vi phạm xảy ra tại khu vực trên.

Qua quá trình rà soát, cơ quan chức năng đã phát hiện và gửi thông báo vi phạm đối với tổng cộng 58 trường hợp. Trong đó có 52 trường hợp vượt đèn tín hiệu giao thông, 5 trường hợp không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông và 1 trường hợp chở ba người trên xe nhưng không đội mũ bảo hiểm.

(Nguồn: Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An)

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An, các trường hợp vi phạm sẽ tiếp tục được xác minh, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Sau khi hoàn tất quá trình xử phạt, đơn vị sẽ công khai thông tin nhằm tăng cường hiệu quả tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và góp phần phòng ngừa vi phạm trong cộng đồng.

Thời điểm hiện nay, học sinh, thanh thiếu niên bước vào kỳ nghỉ hè nên nguy cơ phát sinh các hành vi vi phạm giao thông có xu hướng gia tăng. Tình trạng tụ tập đông người, điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi, không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ, lạng lách, đánh võng không chỉ gây mất an ninh trật tự mà còn tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông.

Lực lượng chức năng khuyến cáo các bậc phụ huynh cần tăng cường quản lý, giáo dục con em; tuyệt đối không giao xe cho người chưa đủ tuổi hoặc chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện. Đồng thời, gia đình cần thường xuyên nhắc nhở con em chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông, hạn chế tụ tập đêm khuya và có sự giám sát phù hợp trong thời gian nghỉ hè.