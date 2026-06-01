Trong một thí nghiệm của Đại học Bang Ohio (Mỹ), cà chua và đậu nành đã đem lại lợi ích bất ngờ cho các tình nguyện viên béo phì.

Trong nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Molecular Nutrition & Food Research, một nhóm tình nguyện viên béo phì đã giảm được một số chỉ số viêm chỉ sau 4 tuần bổ sung cà chua và đậu nành.

Điều này sẽ giúp họ kiểm soát chứng viêm mạn tính, vốn gây nên một loạt bệnh khác nhau, từ các bệnh lý tim mạch, tiểu đường type 2, cho đến các vấn đề về xương khớp và thậm chí là ung thư.

Điều kỳ diệu xảy ra sau 4 tuần “nạp” cà chua, đậu nành - Ảnh 1.

Các chất dinh dưỡng trong cà chua và đậu nành có thể đem lại tác dụng cộng hưởng đặc biệt - Minh họa AI: Thu Anh

Theo Science Daily, các nhà nghiên cứu từ Đại học Bang Ohio (Mỹ) đã cung cấp cho các tình nguyện viên 2 phần nước ép cà chua - đậu nành mỗi ngày, mỗi phần khoảng 170 ml, liên tục trong vòng 4 tuần.

Sau giai đoạn nghỉ ngơi, họ tiếp tục uống nước ép cà chua có hàm lượng carotenoid thấp trong 4 tuần nữa.

Kết quả cho thấy sự kết hợp cà chua và đậu nành - vốn giàu 2 hợp chất chống oxy hóa nổi tiếng là lycopene và isoflavone, làm giảm đáng kể nồng độ 3 loại protein liên quan đến viêm toàn thân so với nước ép cà chua đơn thuần.

Điều này cho thấy hai hợp chất này - cũng như các thành phần có lợi khác trong cà chua và đậu nành - có thể đã tạo nên hiệu ứng cộng hưởng, làm tăng tác dụng sức khỏe của chúng.

Vẫn cần thêm các nghiên cứu nhằm đưa cà chua và đậu nành trở thành một phần của chế độ can thiệp dinh dưỡng ở người béo phì và người mắc các bệnh mạn tính liên quan.

Tuy nhiên, chắc chắn bạn có thể thử ngay lúc này bằng cách bổ sung cà chua và đậu nành vào chế độ ăn, bởi đây là 2 thực phẩm đã được nhiều nghiên cứu chứng minh là có lợi cho sức khỏe.

Theo Anh Thư

Người lao động

