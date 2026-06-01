3 kiểu người dễ “đốt tiền” vì điều hòa nhất mùa hè: Có nhà bật ít vẫn tốn điện

Kiểu thứ nhất: Bật điều hòa theo kiểu "nóng đâu bật đó"

Đây là kiểu rất phổ biến ở các gia đình có người lớn tuổi hoặc những người muốn "tiết kiệm điện bằng cách bật ngắt liên tục".

Họ thường:

- Bật điều hòa khoảng 20–30 phút cho mát

- Tắt đi

- Một lúc sau nóng lại bật tiếp

- Hoặc tăng giảm nhiệt độ liên tục trong đêm

Nghe có vẻ hợp lý, nhưng thực tế đây lại là cách khiến máy tiêu thụ điện nhiều hơn.

Lý do là mỗi lần khởi động lại, máy nén phải hoạt động mạnh để kéo nhiệt độ phòng xuống. Giai đoạn này là lúc điều hòa tiêu thụ điện năng cao nhất. Nếu cứ bật – tắt liên tục, máy sẽ phải "gồng" nhiều lần thay vì duy trì ổn định.

Nhiều người còn có thói quen:

- Ban ngày đặt 22 độ

- Tối tăng lên 28 độ

- Nửa đêm lại hạ xuống 24 độ

Việc thay đổi nhiệt độ liên tục cũng khiến máy hoạt động thiếu ổn định và hao điện hơn.

Một kỹ thuật viên điện lạnh tại Hà Nội cho biết, nhiều gia đình dùng điều hòa 5–6 tiếng/ngày nhưng tiền điện vẫn cao hơn nhà dùng 8 tiếng vì thói quen bật ngắt liên tục.

Kiểu thứ hai: Nhà mở điều hòa nhưng… thất thoát lạnh khắp nơi

Đây là nhóm "đốt tiền âm thầm" nhất.

Điều hòa vẫn chạy, phòng vẫn mát vừa phải, nhưng điện năng thất thoát liên tục vì:

- Cửa đóng không kín

- Rèm quá mỏng

- Ánh nắng chiếu trực tiếp vào phòng

- Phòng có nhiều khe hở

- Ra vào liên tục

Vừa bật điều hòa vừa nấu ăn

Nhiều căn hộ hướng Tây ở Hà Nội hoặc TP.HCM có hiện tượng điều hòa chạy gần như cả ngày nhưng phòng vẫn không đủ mát. Khi kiểm tra mới phát hiện nhiệt nóng từ cửa kính và tường hấp thụ quá nhiều nhiệt.

Có gia đình còn mắc lỗi:

- Đặt cục nóng ở nơi bị bí

- Không vệ sinh lọc gió nhiều tháng

- Để dàn nóng phơi nắng trực tiếp

Điều này khiến điều hòa phải hoạt động mạnh hơn để làm lạnh.

Một chị sống tại Hà Nội chia sẻ rằng gia đình chị chỉ bật điều hòa buổi tối từ 19h đến 23h, nhưng hóa đơn điện tháng 6 vẫn tăng gần gấp đôi năm ngoái. Sau khi kiểm tra, nguyên nhân lại đến từ việc căn phòng dùng rèm mỏng và cửa kính hấp nhiệt quá mạnh vào ban ngày.

Sau khi đổi sang rèm chống nóng và vệ sinh điều hòa, tiền điện giảm rõ rệt dù thời gian sử dụng gần như không đổi.

Kiểu thứ ba: Càng sợ nóng càng chỉnh nhiệt độ quá thấp

Nhiều người có thói quen:

- Vừa vào phòng là chỉnh 18–20 độ

- Muốn "lạnh nhanh"

- Nghĩ rằng nhiệt độ càng thấp thì phòng càng mát sớm

Nhưng điều hòa không làm lạnh kiểu "càng giảm số càng nhanh".

Khi đặt nhiệt độ quá thấp, máy sẽ phải chạy công suất cao liên tục để cố kéo nền nhiệt xuống mức đó. Trong những ngày nắng nóng cực điểm, việc duy trì 18–20 độ gần như khiến máy hoạt động không nghỉ.

Kết quả là:

- Hao điện

- Máy nhanh xuống cấp

- Người trong phòng dễ bị sốc nhiệt

- Da khô, đau họng, mệt mỏi

Đặc biệt với gia đình có trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi, chênh lệch nhiệt độ trong – ngoài phòng quá lớn còn ảnh hưởng đến sức khỏe.

Nhiều kỹ thuật viên khuyên rằng:

Ban ngày nên để khoảng 26–27 độ Ban đêm khoảng 27–28 độ kết hợp quạt nhẹ Quan trọng nhất là giữ nhiệt ổn định

Không ít gia đình sau khi thay đổi cách dùng đã giảm vài trăm nghìn đến cả triệu đồng tiền điện mỗi tháng mà vẫn thấy đủ mát.

Điều hòa không phải thứ "ngốn điện" nhất nếu biết dùng đúng

Nhiều người đổ lỗi hoàn toàn cho điều hòa khi hóa đơn điện tăng mạnh mùa hè. Nhưng trên thực tế, cách sử dụng mới là yếu tố quyết định lớn nhất.

Có những gia đình bật gần như cả đêm nhưng:

- Phòng kín

- Có rèm chống nóng

- Vệ sinh máy định kỳ

- Đặt nhiệt độ hợp lý

- Dùng thêm quạt hỗ trợ

… nên tiền điện vẫn dễ chịu hơn nhiều nhà bật ít nhưng dùng sai cách.

Mùa hè năm nay, khi giá điện và chi phí sinh hoạt đều khiến nhiều gia đình phải tính toán kỹ hơn, điều đáng sợ nhất không phải là bật điều hòa nhiều, mà là dùng theo thói quen tưởng tiết kiệm nhưng thực ra lại đang âm thầm "đốt tiền" mỗi ngày.