Xuất hiện nhiều clip trích xuất camera quay lại cảnh “nóng bỏng chân”: Kẻ khóc, người cười

Những ngày gần đây, miền Bắc và miền Trung bước vào đợt nắng nóng đỉnh điểm, nhiều nơi ngoài trời oi bức từ sáng sớm đến tận chiều. Không chỉ nhiệt độ không khí tăng cao, mà nền sân, mặt đường hay các bề mặt bê tông phơi nắng lâu cũng nóng ran, đứng chân trần vài giây là đã thấy rát.

Không chỉ người lớn “than trời”, mà trên mạng xã hội còn xuất hiện thêm một kiểu nội dung đang viral vì vừa thương vừa buồn cười: loạt clip camera ghi lại cảnh các em bé chạy ra sân giữa trưa nắng rồi đứng khóc vì… nóng chân.

Clip quay lại cảnh giữa trưa nắng, môt em bé tính ra phụ bà phơi thóc và cái kết... Nguồn: duyenin98





Mới đây, một tài khoản TikTok đăng tải đoạn clip trích xuất camera vào khoảng 11h15 trưa. Trong clip, người bà đang phơi thóc ngoài sân thì em bé thấy vậy liền lon ton chạy ra phụ. Tuy nhiên chưa đi được nửa đường, em bé đã đứng khựng lại rồi bật khóc vì nền sân quá nóng.

Chủ clip hài hước chia sẻ: “Cứ tưởng chỉ có trên mạng, ai ngờ cháu tôi cũng y chang vậy luôn. Sợ cái thời tiết này thật sự, thương em bé của cô”.

Đoạn video nhanh chóng thu hút nhiều lượt xem vì quá đúng với tình cảnh mà nhiều gia đình đang gặp phải trong những ngày nắng đỉnh điểm. Đặc biệt, không chỉ một clip riêng lẻ, từ sáng đến trưa nay, mạng xã hội liên tục xuất hiện thêm nhiều video với nội dung tương tự.

Có em bé đang tung tăng chạy chơi ngoài sân thì bất ngờ “đứng hình” vì nền gạch nóng rát. Có bé phản xạ nhanh nên chạy vội vào nhà, nhưng cũng có bé lần đầu gặp tình huống này nên chỉ biết đứng khóc chờ người lớn ra bế vào.

Nhiều cư dân mạng cho rằng xem thì buồn cười nhưng cũng “xót nhẹ”, bởi nền sân giữa trưa nắng lúc này nóng chẳng khác nào chảo rang. Người lớn thường biết tránh ra ngoài hoặc mang dép, còn trẻ nhỏ thì vô tư hơn nên dễ rơi vào những tình huống “khóc thét” như vậy.

Dưới phần bình luận, netizen để lại hàng loạt phản ứng hài hước:

- “Đứa trẻ thứ 5 trong ngày tôi xem bị nóng chân rồi đó”.

- “May em này còn biết quay đầu chạy vào nhà”.

- “Vừa thương vừa mắc cười thật sự”.

- “Lướt TikTok hôm nay toàn thấy mấy clip kiểu này thôi”.“Đứng lâu là phỏng chân thật chứ không đùa đâu”.

Những ngày gần đây, thời tiết ở nhiều nơi nóng đỉnh điểm, đặc biệt vào khoảng giữa trưa đến đầu giờ chiều. Chỉ cần đứng ngoài sân vài phút cũng cảm nhận rõ hơi nóng hắt lên, nền gạch hay mặt bê tông nóng ran đến mức người lớn còn khó chịu, chưa nói đến trẻ nhỏ đi chân trần.

Clip này đang viral trên MXH suốt 2 ngày nay. Đây chắc là cú sốc đầu đời của em bé quá. Nguồn: quynhanh22.11





Em bé này buông vội rổ rá chạy vào trong nhà ngay. Nguồn: MXH.

Em bé khóc toáng lên, người thân ra ứng cứu liền. Nguồn: MXH

Không ít người cho biết những ngày này ra đường phải mặc kín mít, hạn chế đứng ngoài trời quá lâu. Nhiều gia đình cũng nhắc con nhỏ mang dép liên tục vì nền sân, mặt đường hay khu vực phơi nắng giữa trưa nóng hơn hẳn bình thường.

Trên Threads, hàng loạt bài đăng về thời tiết Hà Nội cũng đang thu hút lượng tương tác lớn vì ai nấy đều chung cảm giác “ra đường như bước vào lò nung”.

Hơn 6 giờ tối mặt đường vẫn hầm hập hơi nóng, đứng chờ đèn đỏ cũng thấy rát da. Nguồn: daoxiao, mayy10_08

Thậm chí, một tài khoản còn quay clip mang chảo ra giữa đường để thử rán trứng dưới trời nắng gắt. Nguồn holidaytraver68

Không chỉ vậy, nhiều cư dân mạng còn chia sẻ hình ảnh nền sân gạch nứt toác, bong lên sau nhiều giờ hấp thụ nhiệt. Nguồn: _qyqpwppo

Dù phần lớn bài đăng mang màu sắc hài hước, nhưng cũng cho thấy đợt nắng nóng những ngày qua đang ảnh hưởng rõ rệt đến sinh hoạt thường ngày.