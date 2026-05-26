Phát hiện kim chi có khả năng giúp cơ thể đào thải vi nhựa

Theo Minh Nguyễn | 26-05-2026 - 17:38 PM | Sống

Một loại lợi khuẩn từ kim chi được phát hiện có khả năng “quét” các hạt vi nhựa nguy hiểm ra khỏi cơ thể trước khi chúng có thể tích tụ trong cơ quan nội tạng.

Các nhà khoa học Hàn Quốc mới đây cho biết họ đã phát hiện một chủng lợi khuẩn có trong kim chi có khả năng liên kết với các hạt nhựa nano trong đường ruột, từ đó hỗ trợ loại bỏ chúng ra khỏi cơ thể qua đường chất thải.

Nghiên cứu do Viện Nghiên cứu kim chi thế giới (WiKim), cơ quan trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tin Truyền thông Hàn Quốc, thực hiện.

Nhựa nano là những hạt nhựa có kích thước dưới 1 micromet, siêu nhỏ đến mức có thể xâm nhập vào cơ thể thông qua thực phẩm và nước uống. Chúng hình thành từ quá trình phân rã của các vật liệu nhựa lớn hơn theo thời gian.

Do kích thước quá nhỏ, giới khoa học lo ngại rằng các hạt này có thể vượt qua hàng rào ruột, tích tụ trong nhiều cơ quan như thận hoặc não và gây ảnh hưởng lâu dài tới sức khỏe.

Trong thí nghiệm, nhóm nghiên cứu do tiến sĩ Se Hee Lee và Tae Woong Whon dẫn đầu đã tập trung vào một chủng vi khuẩn axit lactic được phân lập từ kim chi mang tên Leuconostoc mesenteroides CBA3656.

Nhóm đã thử nghiệm đánh giá mức độ hiệu quả của chủng lợi khuẩn này trong việc “bắt giữ” các hạt nhựa nano polystyrene. Kết quả cho thấy, trong điều kiện phòng thí nghiệm thông thường, chủng CBA3656 đạt hiệu suất hấp phụ tới 87%, tương đương một chủng đối chứng phổ biến khác.

Đặc biệt là khi mô phỏng trong môi trường đường ruột của con người, trong khi khả năng liên kết của chủng đối chứng giảm mạnh xuống còn 3%, thì chủng vi khuẩn từ kim chi vẫn duy trì hiệu quả ở mức 57%. Theo các nhà khoa học, điều này cho thấy lợi khuẩn này có thể tiếp tục bám dính vào nhựa nano ngay cả trong điều kiện môi trường đường tiêu hóa thực tế.

Nhóm nghiên cứu cũng tiến hành thử nghiệm lợi khuẩn này trên chuột không có mầm bệnh. Những con chuột được bổ sung chủng CBA3656 có lượng vi nhựa bài tiết qua phân cao gấp đôi so với nhóm không sử dụng lợi khuẩn.

Các nhà nghiên cứu nhận định, phát hiện này mở ra khả năng ứng dụng vi sinh vật từ thực phẩm lên men như một giải pháp sinh học nhằm giảm sự tích tụ vi nhựa trong cơ thể.

Theo tiến sĩ Se Hee Lee, trưởng nhóm nghiên cứu, ô nhiễm nhựa hiện không chỉ là vấn đề môi trường mà còn là mối đe dọa ngày càng lớn đối với sức khỏe cộng đồng.

Phát hiện của chúng tôi cho thấy các vi sinh vật từ thực phẩm lên men truyền thống có thể trở thành một phương pháp sinh học mới để đối phó với thách thức này ”, bà cho biết. “ Chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu nhằm khai thác giá trị khoa học của hệ vi sinh trong kim chi, qua đó đóng góp vào các giải pháp cho sức khỏe cộng đồng và môi trường ”.

Kết quả nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí khoa học Bioresource Technology, một trong những tạp chí hàng đầu trong lĩnh vực kỹ thuật nông nghiệp và công nghệ sinh học.

Nắng nóng đặc biệt gay gắt, Sở GD&ĐT Hà Nội ra chỉ đạo khẩn

"Đêm trắng" của người Hà Nội: 40 độ ngoài trời, mất điện trong nhà, nhà nghỉ cháy phòng

Trang phục tối giản và sự thay đổi trong cách người Việt mua sắm thời trang

17:30 , 26/05/2026
Bác sĩ của 3 bệnh viện lớn tại Hà Nội đồng loạt đưa ra cảnh báo

17:16 , 26/05/2026
Chuyên gia cảnh báo: Làm ngay điều này trước khi nắng nóng "thiêu rụi" khu vườn

16:50 , 26/05/2026
Là người cha có con bại não, Chủ tịch JMB Vietnam mượn hình tượng "siêu nhân" để viết sách, biến câu chuyện của con thành dự án cộng đồng truyền cảm hứng

16:45 , 26/05/2026

